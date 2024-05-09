Дркушич: «Я первый, кто почувствовал себя плохо перед игрой с „Ахматом“»

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался о проблемах со здоровьем, произошедших перед началом матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном (0:1).
До начала встречи главный тренер сочинцев Роберт Морено сообщил, что после обеда нескольким игрокам нездоровилось, а затем их количество достигло 14 человек, также проблемы возникли у 5 человек из персонала.
За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет. Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют.
Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем 10 игроков чувствовали себя неважно.
продолжение следует.
продолжение следует.
сочинцы говорят, что полсостава были с отравлении с разной степени тяжести.
звонили в рфс перенести матч.
что за колхоз творится?
отравление это серьезное дело.
пациенты с признаками острой пищевой интоксикации должны быть осмотрены!!
терапевтом или инфекционистом, или еще с кем то.
врачи выясняют, уточняют клиническую картину
и назначают лабораторные исследования!!!
то есть на анализы отправляют больных на предмет токсикоинфекции.
ничего такого сделано не было.
есть пустые, бессодержательные и бесплодные разговоры от тренера и игроков Сочи.
сочинцы говорят, что полсостава были с отравлении с разной степени тяжести.
звонили в рфс перенести матч.
что за колхоз творится?
отравление это серьезное дело.
пациенты с признаками острой пищевой интоксикации должны быть осмотрены!!
терапевтом или инфекционистом, или еще с кем то.
врачи выясняют, уточняют клиническую картину
и назначают лабораторные исследования!!!
то есть на анализы отправляют больных на предмет токсикоинфекции.
ничего такого сделано не было.
есть пустые, бессодержательные и бесплодные разговоры от тренера и игроков Сочи.