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Дркушич: «Я первый, кто почувствовал себя плохо перед игрой с „Ахматом“»

вчера, 11:59
АхматЛоготип футбольный клуб Ахмат (Грозный)1 : 0Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Защитник «Сочи» Ванья Дркушич высказался о проблемах со здоровьем, произошедших перед началом матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном (0:1).

До начала встречи главный тренер сочинцев Роберт Морено сообщил, что после обеда нескольким игрокам нездоровилось, а затем их количество достигло 14 человек, также проблемы возникли у 5 человек из персонала.

За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет. Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют.

Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем 10 игроков чувствовали себя неважно.

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:23
после выезда в Самару, Ахмат принимает Зенит.
продолжение следует.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 22:22, ред.
на то и я отметил, когда впервые эту историю взорвали в медиа.
сочинцы говорят, что полсостава были с отравлении с разной степени тяжести.
звонили в рфс перенести матч.
что за колхоз творится?
отравление это серьезное дело.
пациенты с признаками острой пищевой интоксикации должны быть осмотрены!!
терапевтом или инфекционистом, или еще с кем то.
врачи выясняют, уточняют клиническую картину
и назначают лабораторные исследования!!!
то есть на анализы отправляют больных на предмет токсикоинфекции.
ничего такого сделано не было.
есть пустые, бессодержательные и бесплодные разговоры от тренера и игроков Сочи.
shur
shur
вчера в 20:42
...с Праздничком!!!
Scorp689
Scorp689
вчера в 14:06
Видимо очень много съел... и вообще вроде бы эту тему закрыли...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 12:52
пират Елизаветы. Им проще на кого то свалить. А где врачи и повара Сочи? И почему вечером в этот же день почти вся основа играла? Не отмазка ли это?
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ v7f75ybqgmjd (раскрыть)
вчера в 12:34
    v7f75ybqgmjd
    v7f75ybqgmjd
    вчера в 12:10, ред.
    И никто не хочет с этим случаем разбираться.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    вчера в 12:07
    Живешь в России, пора отвыкать от сяких паст балонезе. Картошечка с селедочкой - самое то ! Никакого поноса не будет.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 12:03
    Да конечно связано, О чём тут говорить...
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