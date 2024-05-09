Дркушич: «Я первый, кто почувствовал себя плохо перед игрой с „Ахматом“»

Защитник «Сочи» высказался о проблемах со здоровьем, произошедших перед началом матча 21-го тура РПЛ с «Ахматом» в Грозном (0:1).

До начала встречи главный тренер сочинцев сообщил, что после обеда нескольким игрокам нездоровилось, а затем их количество достигло 14 человек, также проблемы возникли у 5 человек из персонала.

За два часа до игры я почувствовал себя очень плохо, постоянно ходил в туалет. Я был первым игроком команды, кто почувствовал себя плохо. Потом ребята приходили к доктору и говорили, что они себя плохо чувствуют.

Я ел пасту болоньезе. Не знаю, связано ли это, но затем 10 игроков чувствовали себя неважно.