Названы претенденты на приз игроку недели в Лиге чемпионов

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вчера, 11:47

УЕФА назвал кандидатов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Ими стали: нападающий «Реала» , отметившийся голевой передачей в игре с «Баварией» (2:1), а также защитник дортмундской «Боруссии» , забивший единственный мяч в поединке с ПСЖ (1:0) в полуфинале турнира.