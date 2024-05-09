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Названы претенденты на приз игроку недели в Лиге чемпионов

вчера, 11:47

УЕФА назвал кандидатов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.

Ими стали: нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся голевой передачей в игре с «Баварией» (2:1), а также защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, забивший единственный мяч в поединке с ПСЖ (1:0) в полуфинале турнира.

В финале ЛЧ сыграют «Реал» и «Боруссия».

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Все комментарии
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 21:30
У нас, в классе, учитель был- точно такой как Кононов, как сейчас помню. Лепили из него- что хотели, даже жаль было мужика.
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 21:11
...смотри старина, Я опять в основе, уеду буду где то 50-тым, несправидливо...!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 20:52
По любасу- он лучший!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 20:38
...но Генич прав, в принципе,оооооооооооочень много не реализованных моментов, раньше конечно ещё больше,поумнел безусловно,
но и будучи на взлёте транжирит,мама не горюй, как будто это в порядке вещей, а игра не прощает....!!! Моё жёсткое мнение...!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:08
Хоселу!
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:56
Реал лучший клуб в мировом футболе, а значит Винисиус - лучший ☝️😉✊️
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 13:37
Следишь за Месси? Молодец. Грех не следить за величайшим.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:29
Извини, перепутал с ничегонезначащим пасом на метр с первым голом в матче 6-2
shlomo
shlomo
вчера в 13:16
Из этих двоих, точно Хумелс- забил и съел всю атаку ПСЖ...
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 13:03
Вини и правда был хорош,без него бы не прошли!
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 13:00
А разве у тебя бывает по-другому... Ты даже в своём комменте это подтверждаешь, не сумев удержаться, чтобы лишний раз не оскорбить Реал.
Elliada_
Elliada_ ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:46
И когда это у Месси считалось голевой? Финал ЛЧ 2015. Месси бьет, вратарь отбивает, Суарес добивает и это не считается голевой. Почему в идентичной ситуации у Вини голевая? Потому что он черный?
Elliada_
Elliada_ ответ Incredulous (раскрыть)
вчера в 12:44
А у тебя всё сводится к моей ненависти к позорному Реалу. Я говорю, что игрок, которому 35, больше заслужил, так как ему сложнее, чем 23-летнему.
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вчера в 12:42
Конечно Жуниор! Я за!!
Incredulous
Incredulous ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:40
Да у тебя даже если бы Винисиус 10 голов забил, лучшим стал бы скорее вратарь которые эти десять голов пропустил чем игрок Реала.
Capral
Capral
вчера в 12:36
Независимо от того, как, Реал сыграет в финале- ЛУЧШИЙ в этой ЛЧ- ВИНИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Но Золотой мяч, всё-равно, по почте и под расписку- получит продавец соплей и туалетной бумаги... Увы.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 12:33
Т. е когда Месси так делает это голевая и её считаю пятой голевой за матч, а когда игрок Реала это, конечно же, другое...
Elliada_
Elliada_
вчера в 12:05
Хумельс заслужил. Вывел команду в финал. К тому же, ему 35, а не 23 как Винисиусу.
A.S.A
A.S.A
вчера в 12:04
То как Вини возил Киммиха и весь правый фланг обороны Баварии заслуживает отдельной похвалы! Думаю его неутомимое желание победить помогло Реалу! Для меня игрок матча Вини.....
Elliada_
Elliada_
вчера в 11:59
Что-то я не помню голевой передачи Винисиуса. Во втором голе передачу отдавал Рюдигер, а в первом Винисиус ударил, вратарь отбил и Хоселу добил. Теперь это голевой считается?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 11:58, ред.
Рюдигер, однозначно
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:49
По моему мнению Вини - однозначно.
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