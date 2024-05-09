Названы претенденты на приз игроку недели в Лиге чемпионов

УЕФА назвал кандидатов на получение награды лучшему игроку недели в Лиге чемпионов.
Ими стали: нападающий «Реала» Винисиус Жуниор, отметившийся голевой передачей в игре с «Баварией» (2:1), а также защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс, забивший единственный мяч в поединке с ПСЖ (1:0) в полуфинале турнира.
В финале ЛЧ сыграют «Реал» и «Боруссия».
но и будучи на взлёте транжирит,мама не горюй, как будто это в порядке вещей, а игра не прощает....!!! Моё жёсткое мнение...!
но и будучи на взлёте транжирит,мама не горюй, как будто это в порядке вещей, а игра не прощает....!!! Моё жёсткое мнение...!
Но Золотой мяч, всё-равно, по почте и под расписку- получит продавец соплей и туалетной бумаги... Увы.
Но Золотой мяч, всё-равно, по почте и под расписку- получит продавец соплей и туалетной бумаги... Увы.