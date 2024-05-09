Холанд претендует на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ

Английская Премьер-Лига определила кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона 2023/24.
В список вошли футболисты, которым на момент начала кампании было не больше 23 лет: Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака, Вильям Салиба (оба — «Арсенал»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).
Голосование завершится 13 мая.
Норвежское дерево не влияет на игру от слова совсем
А то что он пачками кладет волкам вообще ни о чем не говорит
Норвежское дерево не влияет на игру от слова совсем
А то что он пачками кладет волкам вообще ни о чем не говорит