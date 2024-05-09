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Холанд претендует на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ

вчера, 13:27

Английская Премьер-Лига определила кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона 2023/24.

В список вошли футболисты, которым на момент начала кампании было не больше 23 лет: Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака, Вильям Салиба (оба — «Арсенал»), Дестини Удоджи («Тоттенхэм»).

Голосование завершится 13 мая.

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Все комментарии
shur
shur ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:29
...двумя руками и ногами, беспорно Фил, умница а не игрок! Даже если не идёт, как говорят, всегда на поляне смотрится,рэспект, от души!!!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:06
Достойных много на самом деле!
DXTK
DXTK
вчера в 14:57
Все эти награды надо определять после завершения сезона...... вот сейчас выиграет Арсенал игроком сезона следует признать Сака или Салиба, если титул возьмет МС....то выбор между Фоден или Холанд.
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 14:11
По влиянию на игру - либо Сака, либо Палмер, либо Фоден.
Норвежское дерево не влияет на игру от слова совсем
А то что он пачками кладет волкам вообще ни о чем не говорит
STVA 1
STVA 1
вчера в 13:35
По мне так Палмер
Elliada_
Elliada_
вчера в 13:32
Однозначно, Фоден. На крайний случай - Палмер. Но точно не "Я есть Грут"
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