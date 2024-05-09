Холанд претендует на звание лучшего молодого игрока сезона в АПЛ

1715250440

вчера, 13:27

Английская Премьер-Лига определила кандидатов на звание лучшего молодого игрока сезона 2023/24.

В список вошли футболисты, которым на момент начала кампании было не больше 23 лет: , (оба — «Манчестер Сити»), («Ньюкасл»), («Манчестер Юнайтед»), («Челси»), , (оба — «Арсенал»), («Тоттенхэм»).

Голосование завершится 13 мая.