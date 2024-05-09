Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнение

Канчельскис: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Мурас Юнайтед“»

вчера, 15:52

Главный тренер «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана Андрей Канчельскис высказался о ситуации с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой.

У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артём долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав – просто так это не бывает. Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим – скорее всего, Артём уже принял для себя решение, пока о нём просто не говорит.

Я бы хотел видеть Артёма в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем – финансов таких нет, к сожалению. Он – лучший нападающий России, Дзюба однозначно ещё тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Алонсо: «Я знал, что будет трудно, но будет приятно сыграть с „Аталантой“»
Сегодня, 10:54
Де Росси: «Я могу гордиться своей командой»
Сегодня, 09:41
Гасперини: «Мы доказываем, что футбол — это меритократия, а не Суперлига»
Сегодня, 09:23
Рианчо: «Семак — большой российский тренер. Ему ничего не нужно доказывать»
Вчера, 23:37
Глава «Борнмута» считает, что скоро команда будет играть в еврокубках
Вчера, 22:53
Мартинес: «Раньше говорили: „Толстый – на ворота“. Сейчас вратарей ценят»
Вчера, 20:58
Сортировать
Все комментарии
Das9999
Das9999 ответ tux7cdn7y6nz (раскрыть)
вчера в 21:31, ред.
    Elliada_
    Elliada_
    вчера в 19:35
    Соккер забыл как делать заголовки. Написали бы, что Дзюбу хотят видеть в МЮ. Никому в голову не пришел бы Мурас, все про МанЮ подумали бы.
    tux7cdn7y6nz
    tux7cdn7y6nz
    вчера в 18:42, ред.
      Интерес
      Интерес
      вчера в 17:58
      Можно хоть в Мурос,хоть в Юнайтед.Играет же в "Верблюд Лиге" РОналду.
      Митя Митин
      Митя Митин
      вчера в 17:06
      Дзюба уже давно не лучший нап рпл !
      y975q2kstt4z
      y975q2kstt4z
      вчера в 17:00
      Это для него большая честь но поздно надо было годков десять раньше...
      Scorp689
      Scorp689
      вчера в 16:52
      Неплохой вариант для Дзюбы... Он же хотел за границей поиграть...
      shlomo2
      shlomo2
      вчера в 16:01
      Ну по поводу лучшего напа в России это он конечно перегнул палку...
      sihafazatron
      sihafazatron
      вчера в 15:55
      Вот это его уровень
      Гость
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       