Канчельскис: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Мурас Юнайтед“»

Главный тренер «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана высказался о ситуации с нападающим московского «Локомотива» .

У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артём долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав – просто так это не бывает. Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим – скорее всего, Артём уже принял для себя решение, пока о нём просто не говорит.