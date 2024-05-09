Канчельскис: «Я бы хотел видеть Дзюбу в „Мурас Юнайтед“»

Главный тренер «Мурас Юнайтед» из Кыргызстана Андрей Канчельскис высказался о ситуации с нападающим московского «Локомотива» Артёмом Дзюбой.
У Дзюбы, его агента и «Локомотива» своя правда. У каждого из них своя работа, но Артём долгое время играл, а в один момент перестал попадать в состав – просто так это не бывает. Дзюбу в «Спартаке», думаю, мы не увидим – скорее всего, Артём уже принял для себя решение, пока о нём просто не говорит.
Я бы хотел видеть Артёма в «Мурас Юнайтед», он бы нам помог, но, скорее всего, мы его не потянем – финансов таких нет, к сожалению. Он – лучший нападающий России, Дзюба однозначно ещё тянет уровень РПЛ и не испортит рисунок игры любой команды.
В Киргизии футбол хорош сборная Россия с трудом 2-1 выиграла у Киргизии, Дзюба в лиге киргизии забьет явно меньше чем в рпл
В Киргизии футбол хорош сборная Россия с трудом 2-1 выиграла у Киргизии, Дзюба в лиге киргизии забьет явно меньше чем в рпл