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АПЛ объявила кандидатов на получение награды лучшему игроку сезона

вчера, 13:41

Английская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/24.

В список вошли: Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Голосование завершится 13 мая. Победитель будет объявлен 18 мая.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 21:32, ред.
Достойные кандидаты собрались и кадется, что награду должен получить каждый из них, но лично для меня чуть больше остальных выделяются Фоден и Райс! Пока не скажу кто из них лучший, кто станет по итогу чемпионом АПЛ, тот и выиграет эту дуэль
Фоден в этом сезоне стал лидером Сити. Он сделал заметный скачек и отлично заменил КДБ, пока тот лечился. Именно Фил ведет Сити к очередной победе в АПЛ. Выделил бы еще и Родри, но его еет среди номенантов
Райс перешел в Арсенал летом за огромные для клуба деньги и как показал сезон, Деклан отработал каждый потраченный за него цент!!! Он практически сразу(месяц ушел у него на адаптацию) занял важную роль в системе Артеты и во многом благодаря ему у нас самая надежная оборона в лиге!!! Райс Салиба и Габи создали мощный щит, который многим оказался не по зубам!!!
Открытие сезона скорее всего назвал бы Палмера!!!Коул на своих плечах тащил кризисный Челси и во многом благодаря его голам синие сейчас находятся в первой десятке.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:51
Я за Фодена...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:03
Палмер 🔥
Karkaz
Karkaz
вчера в 16:08
Палмера не выберут, только из за того, что Челси не в призёрах. Поэтому Фоден.
Фиш 4
Фиш 4
вчера в 15:35, ред.
Фоден, Палмер, Уоткинс.

Холанд, Ван Дейк😂
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:42
Я за Холанда, но это чисто личное мнение...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 14:16
выбор был такой - или Палмер или Фоден.
отдал голос за аристократа.
утвердился в качестве лидера команды, много забивает.
выделю выдающийся матч против Вест Хэма, эти 5 забитые мячи Палмера.
надеюсь, игрок поможет Челси выбраться из болота.
по составу клуб способен бороться за место в Лиге чемпионов.
axkfe6mwhw6j
axkfe6mwhw6j
вчера в 13:51
Сака из Арсенала лучший
shlomo
shlomo ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 13:49
Добра! ....согласен....опорник без поражений и со статой 7+9 запросто мог бы забирать этот приз, а его даже в номинантах нет....
shlomo
shlomo
вчера в 13:47
Фоден был исключительно силён в этом году.... Да, Палмер тащил Челси как мог, а Холанд даже не в самый сильный для себя сезон забил кучу мячей. Райс, возможно, вытащит чемпионство для команды, его вклад тоже титанический, я бы его бесспорно в двойку лучших включил. Но в моём представлении вклад Фодена в атаку Сити в этом году был просто неоценимым. Сколько мячей назабивал дальними ударами, сколько отдал и сколько создал. Бриллиантище, а не игрок.
Elliada_
Elliada_
вчера в 13:44
Фоден!
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 13:43
Я за Родри, хоть его и нету в этом списке
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