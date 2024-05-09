АПЛ объявила кандидатов на получение награды лучшему игроку сезона

Английская Премьер-Лига объявила имена претендентов на звание лучшего игрока сезона 2023/24.
В список вошли: Фил Фоден, Эрлинг Холанд (оба — «Манчестер Сити»), Александер Исак («Ньюкасл»), Мартин Эдегор, Деклан Райс (оба — «Арсенал»), Коул Палмер («Челси»), Вирджил ван Дейк («Ливерпуль»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
Голосование завершится 13 мая. Победитель будет объявлен 18 мая.
отдал голос за аристократа.
утвердился в качестве лидера команды, много забивает.
выделю выдающийся матч против Вест Хэма, эти 5 забитые мячи Палмера.
надеюсь, игрок поможет Челси выбраться из болота.
по составу клуб способен бороться за место в Лиге чемпионов.
отдал голос за аристократа.
утвердился в качестве лидера команды, много забивает.
выделю выдающийся матч против Вест Хэма, эти 5 забитые мячи Палмера.
надеюсь, игрок поможет Челси выбраться из болота.
по составу клуб способен бороться за место в Лиге чемпионов.