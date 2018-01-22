Премьера сериала о «Ювентусе» состоится 16 февраля

Американская компания Netflix 16 февраля представит мировой общественности документальный сериал о туринском «Ювентусе». В сериале будет показана закулисная жизнь туринцев, а также сцены с участием главного тренера Массимилиано Аллегри и легенды клуба Алессандро Дель Пьеро.
Это ваши глистявые рассказывать будут.
Это ваши глистявые рассказывать будут.
Князь смотреть будет штатовское ,,мыло".)
Князь смотреть будет штатовское ,,мыло".)
Думаю нет по двум причинам:1- это нереально посчитать, 2- это будет лже-документалка.
Думаю нет по двум причинам:1- это нереально посчитать, 2- это будет лже-документалка.