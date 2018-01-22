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    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
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Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 24 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити -:- Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпуль Фонбет 11.5 6 1.3
Испания. Примера 2017/2018, 20 тур 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбар -:- Логотип футбольный клуб МалагаМалага Фонбет 1.63 3.55 6
Италия. Серия А 2017/2018, 21 тур 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)Ювентус -:- Логотип футбольный клуб Дженоа (Генуя)Дженоа Фонбет 1.18 6.35 17.5
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
12:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Спартак М (Москва)Спартак М 2:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана - - -
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА 2:2 Логотип футбольный клуб ХорсенсХорсенс - - -
16:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 2:1 Логотип футбольный клуб Локомотив Т (Ташкент)Локомотив Т - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 5:0 Логотип футбольный клуб КопенгагенКопенгаген - - -
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Премьера сериала о «Ювентусе» состоится 16 февраля

сегодня, 19:46

Американская компания Netflix 16 февраля представит мировой общественности документальный сериал о туринском «Ювентусе». В сериале будет показана закулисная жизнь туринцев, а также сцены с участием главного тренера Массимилиано Аллегри и легенды клуба Алессандро Дель Пьеро.

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Все комментарии
juvenale
juvenale
сегодня в 22:22
круто
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Князь вернулся
сегодня в 22:14
Князь вернулся:
Уже телятина)
жесть гыгы
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил JuveAlania
сегодня в 22:14
JuveAlania:
Не стоит над этим шутить
да мне побоку. торино нам не соперник ни в чем. он же любит поязвить вот и я язвлю))
Князь вернулся
Князь вернулся ответил JuveAlania
сегодня в 22:07
JuveAlania:
Не стоит над этим шутить
Да он и не за Торино болеет. А чёрный юмор это всего лишь юмор. Никто этого не желал.
Князь вернулся
Князь вернулся ответил BESTjuventus10
сегодня в 22:06
BESTjuventus10:
будет называться быки и техническая неисправность в самолете.)
Уже телятина)
JuveAlania
JuveAlania ответил BESTjuventus10
сегодня в 22:04
BESTjuventus10:
будет называться быки и техническая неисправность в самолете.)
Не стоит над этим шутить
BESTjuventus10
BESTjuventus10 ответил Grande Torino
сегодня в 22:01
Grande Torino:
Фильм будет называться, как покупались скудетто?
будет называться быки и техническая неисправность в самолете.)
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 21:03
админы, почему словосочетание "китайская подделка" считается "немного троллингом", что за безпредел???
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил pinturicchio86
сегодня в 21:00
pinturicchio86:
ты не понял что я напечатал что ли?)))
Их пастор грамоте не учит. Лишь заставляет молиться на белокурую Лионель.
pinturicchio86
pinturicchio86 ответил Великий Князь
сегодня в 20:59
Великий Князь:
Забей на обокраденного кинеджина, он в печали, аха-ха)
барсуки какие-то странные, хотя все бабы такие)))
pinturicchio86
pinturicchio86 ответил TypXXI
сегодня в 20:57
TypXXI:
Интересно, покажут статистику сколько матчей они купили или сколько потратили за свое существование на доги? Думаю нет по двум причинам:1- это нереально посчитать, 2- это будет лже-документалка.
ты не понял что я напечатал что ли?)))
Великий Князь
Великий Князь ответил pinturicchio86
сегодня в 20:54
pinturicchio86:
если встретимся, то давайте по честному, без айтекина ок?
    pinturicchio86
    pinturicchio86 ответил Zen-Aku
    сегодня в 20:54
    Zen-Aku:
    Ахахахха
      Великий Князь
      Великий Князь ответил pinturicchio86
      сегодня в 20:53
      pinturicchio86:
      вашу командочку можно увидеть на каждом балете))) да и про айтекина, возможно, снимут документалку когда-нибудь
        TypXXI
        TypXXI ответил pinturicchio86
        сегодня в 20:52
        pinturicchio86:
        если встретимся, то давайте по честному, без айтекина ок?
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Zen-Aku
          сегодня в 20:50
          Zen-Aku:
          Ахахахха
          Что ахахаха?
          Это ваши глистявые рассказывать будут.
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Vladimir808
          сегодня в 20:49
          Vladimir808:
          Ура! На ветках Барсы будет спокойно. Князь смотреть будет штатовское ,,мыло".)
          Вот этим мылом ваши задницы и натру, перед обрядом вашего инквизитора это вам подсластит пилюлю. Аха-ха)
          Zen-Aku
          Zen-Aku ответил Grande Torino
          сегодня в 20:48
          Grande Torino:
          Фильм будет называться, как покупались скудетто?
          Ахахахха
          Великий Князь
          Великий Князь ответил Заратустра
          сегодня в 20:48
          Заратустра:
          Про Торино никто никогда не будет снимать фильм. Потому что в Турине есть только одна команда - Ювентус.
          Торино слишком высоко взлетело и несмогло приземлится. Как в тосте про маленькую, но гордую птичку)
          Великий Князь
          Великий Князь ответил pinturicchio86
          сегодня в 20:47
          pinturicchio86:
          вашу командочку можно увидеть на каждом балете))) да и про айтекина, возможно, снимут документалку когда-нибудь
            pinturicchio86
            pinturicchio86 ответил TypXXI
            сегодня в 20:37
            TypXXI:
            Надеюсь встретимся, эдак, в четвертьфинале. Больно понравились вы мне. Интересно будет вас вновь выпотрошить.
            если встретимся, то давайте по честному, без айтекина ок?
            pinturicchio86
            pinturicchio86 ответил Grande Torino
            сегодня в 20:35
            Grande Torino:
            Фильм будет называться, как покупались скудетто?
            нет, будет называться: "как нагибали кривоногих коров на делле альпи и Юве стадиум на протяжении века")))
            TypXXI
            TypXXI ответил pinturicchio86
            сегодня в 20:34
            pinturicchio86:
            вашу командочку можно увидеть на каждом балете))) да и про айтекина, возможно, снимут документалку когда-нибудь
            Надеюсь встретимся, эдак, в четвертьфинале. Больно понравились вы мне. Интересно будет вас вновь выпотрошить.
            pinturicchio86
            pinturicchio86 ответил TypXXI
            сегодня в 20:32
            TypXXI:
            Интересно, покажут статистику сколько матчей они купили или сколько потратили за свое существование на доги? Думаю нет по двум причинам:1- это нереально посчитать, 2- это будет лже-документалка.
              Заратустра
              Заратустра ответил Grande Torino
              сегодня в 20:30
              Про Торино никто никогда не будет снимать фильм. Потому что в Турине есть только одна команда - Ювентус.
              Grande Torino
              Grande Torino
              сегодня в 20:25
              Фильм будет называться, как покупались скудетто?
              BESTjuventus10
              BESTjuventus10
              сегодня в 20:23
              круто. остальные могут только сопли распускать, про них то даже одной серии не снять. история условной испанской 96и уместится в 10-15 минут. ) Ну кроме Реала. Там 12 серий можно разбить на 2 сезона)
              Форвард Ювентуса
              Форвард Ювентуса
              сегодня в 20:20
              Ждём!
              Vladimir808
              Vladimir808
              сегодня в 19:55
              Ура! На ветках Барсы будет спокойно.
              Князь смотреть будет штатовское ,,мыло".)
              TypXXI
              TypXXI
              сегодня в 19:49
              Интересно, покажут статистику сколько матчей они купили или сколько потратили за свое существование на доги?
              Думаю нет по двум причинам:1- это нереально посчитать, 2- это будет лже-документалка.
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