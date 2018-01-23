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Агент: «Чичарито попросил найти ему новый клуб»

сегодня, 08:47

Эдуардо Эрнандес - агент нападающего «Вест Хэма» Чичарито, сообщил о том, что мексиканец намерен сменить клубную прописку:

«В услугах Чичарито заинтересован ряд клубов. Это игрок, которого все знают, настоящий профессионал.

Наша главная цель - найти клуб, где Чичарито будет играть как можно чаще. Для нас это самое важное. Хавьер лично попросил меня об этом. Он заявил, что мы должны искать ему клуб, который будет заинтересован в игроке с его характеристиками, потому что Чичарито хочет играть».

Напомним, слухи отправляют футболиста в «Бешикташ».

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 10:44
сидел бы у аспириновых где всё шло у него как по маслу
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 08:50
Интересно какой он хочет найти себе клуб если он даже в Вест Хэме не заиграл. Тут остаётся,либо Чемпионшип,либо РФПЛ )
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