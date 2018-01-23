Агент: «Чичарито попросил найти ему новый клуб»

Эдуардо Эрнандес - агент нападающего «Вест Хэма» Чичарито, сообщил о том, что мексиканец намерен сменить клубную прописку:

«В услугах Чичарито заинтересован ряд клубов. Это игрок, которого все знают, настоящий профессионал.

Наша главная цель - найти клуб, где Чичарито будет играть как можно чаще. Для нас это самое важное. Хавьер лично попросил меня об этом. Он заявил, что мы должны искать ему клуб, который будет заинтересован в игроке с его характеристиками, потому что Чичарито хочет играть».

Напомним, слухи отправляют футболиста в «Бешикташ».