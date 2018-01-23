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«Манчестер Юнайтед» лишил «Реал» звания самого доходного клуба в мире

сегодня, 09:13

Международная компания Deloitte, оказывающая услуги в области консалтинга и аудита, опубликовала список самых доходных футбольных клубов по итогам 2017 года.

На вершине списка оказался «Манчестер Юнайтед», чьи доходы в прошлом сезоне составили 581.2 млн фунтов. 

Второе место в списке занял «Реал», возглавлявший рейтинг на протяжении 11 лет, третье место досталось «Барселоне». 

1. «Манчестер Юнайтед» - 581.2 млн фунтов

2. «Реал» - 579.7 млн фунтов

3. «Барселона» - 557.1 млн фунтов

4. «Бавария» - 505.1 млн фунтов

5. «Манчестер Сити» - 453.5 млн фунтов

6. «Арсенал» - 419 млн фунтов

7. ПСЖ - 417.8 млн фунтов

8. «Челси» - 367.8 млн фунтов

9. «Ливерпуль» -  364.5 млн фунтов

10. «Ювентус» - 348.6 млн фунтов

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Все комментарии
Тага Дага
Тага Дага
сегодня в 10:51
А недавно была новость что Зенит обошёл МЮ..и ещё много клубы по прибыли.😂😂 ...кому верит?Зениту верит с искуственными болелами...или М.Ю с 80000 настоящими болелами..
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 10:19
У МЮ эти цифры без участия в ЛЧ )))
Брулин
Брулин
сегодня в 10:07
Как бы не выступали МЮ, Реал и Барса в последние годы, первые три места всегда за ними.

Без арабов и китайцев... Что символично
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 10:07
Доходы доходами, интереснее было бы узнать о прибыли этих всех клубов.
benderivan
benderivan ответил The Frei
сегодня в 10:04
The Frei:
У меня два вопроса. Откуда у МС и ПСЖ такие доходы? Почему Арсенал и ПСЖ выше Челси? 6. «Арсенал» - 419 млн фунтов 7. ПСЖ - 417.8 млн фунтов 8. «Челси» - 420 млн фунтов
Потому что Арсенал популярнее Челси. ;)
Faustello
Faustello
сегодня в 09:50
А как же Бакланы??? Они же на весь мир ежемесячно что то там посчитав кричат что они доходнее и проституции и наркотрафика и оружия )))
Igo0rek
Igo0rek ответил ДАША Д
сегодня в 09:44
Кому какое дело до Камбоджи? Если у этой страны напрочь отсутствует экономика и прочее ресурсы, это только их проблема.
Igo0rek
Igo0rek ответил The Frei
сегодня в 09:43
Продажа ТВ прав, абонементы, реклама, мерч. Например за права на ТВ, чтобы посмотреть АПЛ, больше всех платит Китай и именно из китайских денег, за права получает больше всех Манчестер Сити (если верить Советскому спорту). Вот и думай.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 09:40
А где же "Зенит" с его рекордами по "продаже" игроков, атрибутики, билетов и шаурмы?
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 09:38
Очень скоро Реала вообще не будет в этом списке. Многие их фанаты уже итак переметнулись к другому мадридскому клубу и то ли ещё будет. Надо Пересу как можно быстрее распродавать весь этот старый хлам выходящий у него в основе,вместе с лысым псевдотренеришкой. И кардинально перестраивать клуб. Тогда может дела и наладятся и статистика снова станет положительной )
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 09:37
Жируют блин, а в Камбодже есть нечего.
Tramaldo
Tramaldo ответил The Frei
сегодня в 09:23
The Frei:
У меня два вопроса. Откуда у МС и ПСЖ такие доходы? Почему Арсенал и ПСЖ выше Челси? 6. «Арсенал» - 419 млн фунтов 7. ПСЖ - 417.8 млн фунтов 8. «Челси» - 420 млн фунтов
У "Челси" подправили цифру, спасибо за внимательность.
The Frei
The Frei
сегодня в 09:19
У меня два вопроса.
Откуда у МС и ПСЖ такие доходы?
Почему Арсенал и ПСЖ выше Челси?

6. «Арсенал» - 419 млн фунтов

7. ПСЖ - 417.8 млн фунтов

8. «Челси» - 420 млн фунтов
Tramaldo
Tramaldo ответил Аргeнтинeц
сегодня в 09:17
Аргeнтинeц:
а где Зенит с плюсом от Халка?
Это рейтинг не прибыльных, а доходных клубов
Аргeнтинeц
Аргeнтинeц
сегодня в 09:16
а где Зенит с плюсом от Халка?
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