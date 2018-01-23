«Манчестер Юнайтед» лишил «Реал» звания самого доходного клуба в мире

Международная компания Deloitte, оказывающая услуги в области консалтинга и аудита, опубликовала список самых доходных футбольных клубов по итогам 2017 года.

На вершине списка оказался «Манчестер Юнайтед», чьи доходы в прошлом сезоне составили 581.2 млн фунтов.

Второе место в списке занял «Реал», возглавлявший рейтинг на протяжении 11 лет, третье место досталось «Барселоне».

1. «Манчестер Юнайтед» - 581.2 млн фунтов

2. «Реал» - 579.7 млн фунтов

3. «Барселона» - 557.1 млн фунтов

4. «Бавария» - 505.1 млн фунтов

5. «Манчестер Сити» - 453.5 млн фунтов

6. «Арсенал» - 419 млн фунтов

7. ПСЖ - 417.8 млн фунтов

8. «Челси» - 367.8 млн фунтов

9. «Ливерпуль» - 364.5 млн фунтов

10. «Ювентус» - 348.6 млн фунтов