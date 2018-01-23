«Манчестер Юнайтед» лишил «Реал» звания самого доходного клуба в мире

Международная компания Deloitte, оказывающая услуги в области консалтинга и аудита, опубликовала список самых доходных футбольных клубов по итогам 2017 года.
На вершине списка оказался «Манчестер Юнайтед», чьи доходы в прошлом сезоне составили 581.2 млн фунтов.
Второе место в списке занял «Реал», возглавлявший рейтинг на протяжении 11 лет, третье место досталось «Барселоне».
1. «Манчестер Юнайтед» - 581.2 млн фунтов
2. «Реал» - 579.7 млн фунтов
3. «Барселона» - 557.1 млн фунтов
4. «Бавария» - 505.1 млн фунтов
5. «Манчестер Сити» - 453.5 млн фунтов
6. «Арсенал» - 419 млн фунтов
7. ПСЖ - 417.8 млн фунтов
8. «Челси» - 367.8 млн фунтов
9. «Ливерпуль» - 364.5 млн фунтов
10. «Ювентус» - 348.6 млн фунтов