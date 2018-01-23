Деулофеу хочет вернуться в «Милан»

Исходя из сообщений итальянских СМИ, нападающий «Барселоны» Жерар Деулофеу желает вернуться в «Милан».



23-летний футболист выступал в прошлом сезоне за итальянский клуб на правах аренды. Утверждается, что сам игрок желает вернуться в стан «россонери». Ориентировочная трансферная стоимость футболиста составляет 20 млн евро. Данная сумма велика для «Милана», клуб может рассчитывать только на арендное соглашение.



Ранее сообщалось, что «Наполи» близок к закрытию сделки по Деулофеу.