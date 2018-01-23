Отель в Калининграде сдаёт номера на период ЧМ в 53 раза дороже установленной цены

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Будет ли большой проблемой для сборной России серьезная травма защитника Георгия Джикии?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Кубок Лиги
  • Испания. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Кубок Либертадорес
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Португалия. Кубок Португальской лиги
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Франция. Кубок
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала 1 X 2
22:45 сегодня Логотип футбольный клуб Бристоль СитиБристоль Сити -:- Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити Фонбет 12 5.8 1.25
Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала 1 X 2
23:30 сегодня Логотип футбольный клуб СевильяСевилья -:- Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М Фонбет 2.85 3.4 2.4
Товарищеские матчи. Клубы 2018 1 X 2
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 0:0 Логотип футбольный клуб Стумбрас (Каунас)Стумбрас - - -
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Локомотив М (Москва)Локомотив М 1:1 Логотип футбольный клуб Тяньцзинь ЦТяньцзинь Ц - - -
Франция. Кубок 2017/2018, 1/16 финала 1 X 2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЭпинальЭпиналь -:- Логотип футбольный клуб МарсельМарсель - - -
  • Главные новости
  • Все новости
20:47
ПСЖ объявил о трансфере Диарра20
19:52
«Локомотив» сыграл вничью с клубом Витселя24
18:38
«Барселона» подтвердила, что Маскерано покидает клуб39
17:35
Врач сделал прогноз по возвращению травмированного Джикии39
17:21
«Интер» хочет взять в аренду форварда «Ливерпуля»7
22:07
Росси выбыл на 10 дней из-за травмы бедра1
22:00
Семин: «В первом тайме „Локомотив“ не позволил ничего создать сопернику»0
21:55
«Бристоль Сити» - «Манчестер Сити»: Гвардиола вновь доверил Зинченко начать матч6
21:54
Бывший защитник «Рубина» стал игроком «Сассуоло»0
21:45
Хавбек дортмундской «Боруссии» проведет полгода в «Штутгарте»0
21:36
Фил Невилл назначен главным тренером женской сборной Англии2
21:30
Ригони: «Буду рад, если главным бомбардиром Лиги Европы станет Кокорин»22
21:27
«Ньюкасл» арендовал полузащитника «Челси»1
21:20
Смертин: «Мы проведем семинары для клубов РФПЛ по антидискриминационной политике»5
20:59
СМИ: «РБ Лейпциг» перехватит 16-летнего Эмбало у «Барселоны»3
20:55
Неймар и Мбаппе пропустят матч с «Генгамом»4
20:49
Тренер «Сампдории»: «„Рома“ сильна и без Джеко»1
20:37
В Либерии прошла инаугурация Джорджа Веа6
20:36
Интересовавший «Зенит» поляк стал игроком «Кристал Пэлас»15
20:29
«Лион» готов отпустить Гренье в «Вест Хэм»2
20:19
«Наполи» заинтересован в трансфере полузащитника «Марселя»1
20:08
Конте сообщил, что Кенеди отправится в «Ньюкасл»0
19:52
Дайч заключил новый контракт с «Бернли»0
19:39
Эмери: «Сказал Моуре, что ему придется искать себе новый клуб»2
19:35
«Барселона» показала видео самых ярких моментов с участием Маскерано5

Отель в Калининграде сдаёт номера на период ЧМ в 53 раза дороже установленной цены

сегодня, 14:28

На сайте Федерального агентства по туризму в Российской Федерации появился список гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира-2018.

В черном списке оказалась 41 гостиница. Больше других отличился отель «Агора» в Калининграде - за ночлег в одноместном номере гостям города предлагают заплатить 129200 рублей вместо положенных 2400.

Напомним, что государство регулирует стоимость проживания в гостиничных номерах в городах, где пройдут матчи мундиаля, однако это не мешает владельцам отелей завышать цены на сайтах бронирования.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» пообещала установить специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков во время ЧМ-2018 в города, где будет играть российская сборная.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Краснодар» одержал победу над ташкентским «Локомотивом»
Вчера, 17:49 15
«Амкар» возобновил тренировки
Вчера, 17:34 0
ЦСКА и «Хорсенс» сыграли вничью
Вчера, 15:53 75
«Спартак» проиграл и второй свой товарищеский матч
Вчера, 13:52 232
В Ростове-на-Дону гостей ЧМ-2018 встретят джазом и казачьим фольклором
Вчера, 10:42 7
ЦСКА сыграл вничью с «Волеренгой»
21 января 27
Обсудить
Все комментарии
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 15:50
Это по нашему. На 100 раз не накрутил-это не бизнес).
амурец
амурец
сегодня в 15:36
не успел ещё начаться ЧМ а барыги уже цены задрали
Klasse
Klasse ответил ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:30
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА:
НА ARNB МОЖНО ХРУЩОВКУ В САМАРЕ СНЯТЬ НА НЕДЕЛЮ ЗА 300 КОСАРЕЙ ! БУГАГАГА
и на airbnb видел и на avito объявления. реально зарыганные совковые халупы с коврами на стенах по 20-30 кусков за сутки.
Морозовский
Морозовский ответил Klasse
сегодня в 15:26
Klasse:
будто только в калининграде такое. для захолустья типа волгограда, нижнего или саранска с екатеринбургом чм это золотая жила.
Люблю Волгоград!
LOpp
LOpp ответил juchok
сегодня в 15:03
juchok:
вангую, хата-2 стула и стол и телевизор "Горизонт"!)!)!)
самые обыкновенные хаты, хрущевки без ремонта)
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 15:02
НА ARNB МОЖНО ХРУЩОВКУ В САМАРЕ СНЯТЬ НА НЕДЕЛЮ ЗА 300 КОСАРЕЙ !
БУГАГАГА
cska plus
cska plus
сегодня в 14:45
Цены для воров, типа федуна.
juchok
juchok ответил LOpp
сегодня в 14:42
LOpp:
в Саранске местные хаты сдают во время ЧМ, цены до 60 тысяч рублей за ночь)))
вангую, хата-2 стула и стол и телевизор "Горизонт"!)!)!)
juchok
juchok ответил Y.N.W.A.
сегодня в 14:41
Y.N.W.A.:
"Гостеприимная Россия". Ща подскочат цены в кафешках, хостелах и конечно же такси.
была же новость про таксиста, кстати!
LOpp
LOpp
сегодня в 14:41
в Саранске местные хаты сдают во время ЧМ, цены до 60 тысяч рублей за ночь)))
juchok
juchok
сегодня в 14:41
стрижем бабло по-русски!)!)!)!)
Klasse
Klasse
сегодня в 14:39
будто только в калининграде такое. для захолустья типа волгограда, нижнего или саранска с екатеринбургом чм это золотая жила.
Owl Fake
Owl Fake
сегодня в 14:37
Калининград пока ещё Россия. Чему тут удивляться?)
борька
борька
сегодня в 14:36
В. Этом городишке будут в основном иностранцы
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
сегодня в 14:34
"Гостеприимная Россия". Ща подскочат цены в кафешках, хостелах и конечно же такси.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100