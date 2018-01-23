Отель в Калининграде сдаёт номера на период ЧМ в 53 раза дороже установленной цены

На сайте Федерального агентства по туризму в Российской Федерации появился список гостиниц, завышающих цены на размещение в период проведения чемпионата мира-2018.

В черном списке оказалась 41 гостиница. Больше других отличился отель «Агора» в Калининграде - за ночлег в одноместном номере гостям города предлагают заплатить 129200 рублей вместо положенных 2400.

Напомним, что государство регулирует стоимость проживания в гостиничных номерах в городах, где пройдут матчи мундиаля, однако это не мешает владельцам отелей завышать цены на сайтах бронирования.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» пообещала установить специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков во время ЧМ-2018 в города, где будет играть российская сборная.