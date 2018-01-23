Мората и Фабрегас не помогут «Челси» в матче с «Арсеналом»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о кадровой ситуации «синих» перед матчем с «Арсеналом» в рамках ответного полуфинала Кубка Лиги:
«Мората и Фабрегас не сыграют. На них мы рассчитывать не сможем, поэтому будем искать варианты. У Мораты проблемы со спиной.
Что касается Куртуа, Кэйхилла и Дринкуотера, то тут 50 на 50.
Мне еще нужно кое-что оценить, чтобы принять лучшее решение перед завтрашней игрой».
Напомним, что в первой встрече соперники сильнейшего не выявили.
Так что вся надежда на отсутствии Куртуа, Кэйхилла и Дринкуотера))
Но и Венгер тоже непрост: сейчас как выпустит Уэлбека и Ивоби в основе, и ситуация резко изменится в пользу Челси.
Так что вся надежда на отсутствии Куртуа, Кэйхилла и Дринкуотера))
Но и Венгер тоже непрост: сейчас как выпустит Уэлбека и Ивоби в основе, и ситуация резко изменится в пользу Челси.