Источник: «В ближайшие дни Максимович пройдет медосмотр для „Спартака“»

«Спартак» планирует арендовать защитника «Наполи» Николы Максимовича, а о сделке может быть объявлено уже в ближайшее время. Об этом рассказал источник, знакомый с ходом переговоров:

«Максимович в ближайшие дни пройдет медицинский осмотр для „Спартака“, он состоится в Италии. В случае его успешного прохождения будет подписано арендное соглашение на полгода, без права обязательного выкупа игрока».

Согласно данным другого источника, оборонец не горит желанием переезжать в Москву, но понимает необходимость игровой практики.