«Эвертон» желает переманить спортивного директора ПСВ

Как сообщает источник, «Эвертон» желает переманить на свою сторону спортивного директора ПСВ Марселя Брандса.



Утверждается, что английский клуб намерен пополнить штаб руководящих сотрудников. «Ириски» в минувший вторник проводили переговоры с 55-летним специалистом, который положительно зарекомендовал себя по работе в нидерландской команде. Действующий контракт Брандса с ПСВ рассчитан до 2020 года.



Напомним, что недавно «Брайтон» приобрел у ПСВ нападающего Юргена Локадию.