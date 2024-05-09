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Фанаты «Ювентуса» поддержали Аллегри

вчера, 20:22

Фанаты «Ювентуса» попросили поддержать главного тренера команды Массимилиано Аллегри.

Группировка активных болельщиков «Викинги» опубликовала в соцсетях заявление с призывом подбодрить команду и рулевого в финальном матче Кубка Италии против «Аталанты» и в поединке Серии А с «Болоньей».

Рим, финал Кубка Италии, и Болонья – мы будем там, чтобы одержать победу и сказать, что нам не нужны Мотта и Конте!

Макс, дай нам Кубок Италии!

Ранее ряд других фанатских группировок решили приостановить поддержку «бьянконери» на домашнем поле из-за неубедительных результатов команды (2 победы в 14 последних матчах Серии А).

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:39, ред.
Это какие-то странные и непонятные фанаты, скорее всего, кем-то ангажированные.
Любой здравомыслящий болельщик понимает, что при Аллегри "Ювентус" только деградирует. Давно надо было гнать из клуба этого итальянского физрука.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 06:41, ред.
Нихрена она не стоит. Её к делу не пришьёшь. Сегодня толпа скандирует одно, завтра - другое. Примеров полно..., даже у нас - на Соккере.
Тутошние - двое из ларца, горе-болелы Ромы в ладоши Моуриньо хлопали, когда тот ЛК взял и в финал ЛЕ этих футболёров-инвалидов вывел... Ну и чё ?! Открестились от него и грязью облили, как трудности с турнирным раскладом у Маура пошли.

Поддержка внутри коллектива, вот тут да, - дело другое. И вот ёё то как раз и не хватает. Вон Кьеза в Рому намылился, Бремер встал на лыжи, с Сандро непонятки..., а этим горлопанам Кубок Италии подавай!
Аллегри наоборот надо уши берушами заткнуть, дабы эти крикуны с мыслей праведных не сбивали своим пустобрёхством.
Zhgoon
Zhgoon
сегодня в 05:08
Мне кажется, за последние полсезона я вообще не видел никого, кто бы поддерживал Аллегри. Кто эти люди?
j38wameu4hhx
j38wameu4hhx
вчера в 22:34
Мнение болельщиков разделилось, объединит их только очередной трофей
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:38
"Макс, дай нам Кубок Италии!" - и "мы всё простим"...)))
drug01
drug01
вчера в 21:36
Поддержка болельщиков многого стоит!
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