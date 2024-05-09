Фанаты «Ювентуса» поддержали Аллегри

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вчера, 20:22

Фанаты «Ювентуса» попросили поддержать главного тренера команды .

Группировка активных болельщиков «Викинги» опубликовала в соцсетях заявление с призывом подбодрить команду и рулевого в финальном матче Кубка Италии против «Аталанты» и в поединке Серии А с «Болоньей».

Рим, финал Кубка Италии, и Болонья – мы будем там, чтобы одержать победу и сказать, что нам не нужны Мотта и Конте! Макс, дай нам Кубок Италии!

Ранее ряд других фанатских группировок решили приостановить поддержку «бьянконери» на домашнем поле из-за неубедительных результатов команды (2 победы в 14 последних матчах Серии А).