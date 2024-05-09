Фанаты «Ювентуса» поддержали Аллегри

Фанаты «Ювентуса» попросили поддержать главного тренера команды Массимилиано Аллегри.
Группировка активных болельщиков «Викинги» опубликовала в соцсетях заявление с призывом подбодрить команду и рулевого в финальном матче Кубка Италии против «Аталанты» и в поединке Серии А с «Болоньей».
Рим, финал Кубка Италии, и Болонья – мы будем там, чтобы одержать победу и сказать, что нам не нужны Мотта и Конте!
Макс, дай нам Кубок Италии!
Ранее ряд других фанатских группировок решили приостановить поддержку «бьянконери» на домашнем поле из-за неубедительных результатов команды (2 победы в 14 последних матчах Серии А).
Любой здравомыслящий болельщик понимает, что при Аллегри "Ювентус" только деградирует. Давно надо было гнать из клуба этого итальянского физрука.
Любой здравомыслящий болельщик понимает, что при Аллегри "Ювентус" только деградирует. Давно надо было гнать из клуба этого итальянского физрука.
Тутошние - двое из ларца, горе-болелы Ромы в ладоши Моуриньо хлопали, когда тот ЛК взял и в финал ЛЕ этих футболёров-инвалидов вывел... Ну и чё ?! Открестились от него и грязью облили, как трудности с турнирным раскладом у Маура пошли.
Поддержка внутри коллектива, вот тут да, - дело другое. И вот ёё то как раз и не хватает. Вон Кьеза в Рому намылился, Бремер встал на лыжи, с Сандро непонятки..., а этим горлопанам Кубок Италии подавай!
Аллегри наоборот надо уши берушами заткнуть, дабы эти крикуны с мыслей праведных не сбивали своим пустобрёхством.
Тутошние - двое из ларца, горе-болелы Ромы в ладоши Моуриньо хлопали, когда тот ЛК взял и в финал ЛЕ этих футболёров-инвалидов вывел... Ну и чё ?! Открестились от него и грязью облили, как трудности с турнирным раскладом у Маура пошли.
Поддержка внутри коллектива, вот тут да, - дело другое. И вот ёё то как раз и не хватает. Вон Кьеза в Рому намылился, Бремер встал на лыжи, с Сандро непонятки..., а этим горлопанам Кубок Италии подавай!
Аллегри наоборот надо уши берушами заткнуть, дабы эти крикуны с мыслей праведных не сбивали своим пустобрёхством.