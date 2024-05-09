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«Это похоже на высокомерие». Скоулз — о замене Кейна в игре с «Реалом»

вчера, 18:36
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бавария (Мюнхен)БаварияМатч завершен

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал решение главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля заменить нападающего Харри Кейна на 85-й минуте ответного полуфинального матча с «Реалом» в Лиге чемпионов при счете 1:0. В итоге «сливочные» изменили исход встречи (2:1 в пользу испанской команды).

Это похоже на высокомерие – полагать, что можно позволить себе убрать с поля твоего лучшего бомбардира, основную угрозу, и все равно одолеть «Реал».

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Все комментарии
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:56
Это было ошибочное решение Тухеля, которое стоило Баварии финала.
Scorp689
Scorp689
вчера в 21:44
Тухлый накосячил с заменами...
Karkaz
Karkaz
вчера в 21:16
Я один не вижу ничего в этой замене? Тупо ошибка Нойера и тут больше не о чём говорить. Ну или вопросы к защите, дали пробить. Уверен, если бы Моуриньо выигрывал 1-0, выпускал бы 5 или 6 защитника, а замена Кейна была аж на 85 минуте, а не на 65 к примеру, плюс вышел нападающий Чупо Мотинг, который мог убегать в контратаку.
Да и вообще Тухель не знаменит "автобусами", вот и его "псевдоавтобус" трещал по швам. Мастера по "автобусам" спокойно довели бы матч до победы.
salleeh
salleeh
вчера в 21:07
Охранять 0:1 на Сантьяго, так себе затея. Тюхель просто лишний раз показывает свою некомпетентность, это смотреть дорогого стоит…🤷🏻‍♂️
9sa54zwnqqgx
9sa54zwnqqgx
вчера в 20:20
Тут тренер не прав.
STVA 1
STVA 1
вчера в 20:07
Ну это он загнул! Просто решил удержать счет! И влип
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:33
да, там было хуже, здесь градус чуть меньше, но такой ремейк для Бваарии это крайне неприятно
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:33
Причем тут высокомерие? Это тренерское решение, которое себя не оправдало. Если бы Бавария прошла в финал, все говорили бы какой Тухель гений. К примеру, Анчелотти разве выпускал Хоселу потому что он какой-то гений? Нет. Это стандартная замена. И она сработала. Возможно, Кейн просто устал и не мог продолжать играть дальше. Только в Баварии знают, что творится у них в коллективе.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 19:31
... оставив на поле Куффура, который после финального свистка плакал, как ребёнок.
allemz
allemz
вчера в 19:29, ред.
Кейн еще ладно, всю погоду делал Мусиала, без него и Кейн, и фланги простаивали бы без дела
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 19:29
да, точно ) Маттеуса конечно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Ballon dOr1984 (раскрыть)
вчера в 19:28
... и Маттеуса.
shur
shur
вчера в 19:15
..я Тухеля понимаю, меняя игроков на более свежих, думал удержится, оставалось всего ничего, считайте не та ту карту поставил,но ведь это Реал, упертый....!!!
Ballon dOr1984
Ballon dOr1984
вчера в 19:03
скорее пижонство, есть же пример - Оттмар Хитцфельд, в финале с Манчестером при счёте 1:0 снимает вдруг Баслера и ещё кого-то, и всё, этого достаточно, никогда бы не подумал, что Тухель сделает тоже самое
gxr6vwrf26ts
gxr6vwrf26ts
вчера в 19:03
Теперь Тухелю будут эту замену долго вспоминать
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 19:01
Теперь будем знать что по английски "высокомерие", означает "тугодумие" по русскому.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 18:55
Скоулз не дурак, дело говорит
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:55
Замены Тухеля подтвердили, что он играл на удержание счёта, изменил рисунок игры. На чем был и пойман. Все эти затяжки времени, выпускание дополнительного защитника на поле не привели ни к чему.

В итоге Томас Тухель стал Томасом Втухелем.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:53
Высокомерие - это чересчур, но то, что это было авантюрно - 100 %.
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