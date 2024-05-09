«Это похоже на высокомерие». Скоулз — о замене Кейна в игре с «Реалом»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал решение главного тренера «Баварии» Томаса Тухеля заменить нападающего Харри Кейна на 85-й минуте ответного полуфинального матча с «Реалом» в Лиге чемпионов при счете 1:0. В итоге «сливочные» изменили исход встречи (2:1 в пользу испанской команды).
Это похоже на высокомерие – полагать, что можно позволить себе убрать с поля твоего лучшего бомбардира, основную угрозу, и все равно одолеть «Реал».
Да и вообще Тухель не знаменит "автобусами", вот и его "псевдоавтобус" трещал по швам. Мастера по "автобусам" спокойно довели бы матч до победы.
Да и вообще Тухель не знаменит "автобусами", вот и его "псевдоавтобус" трещал по швам. Мастера по "автобусам" спокойно довели бы матч до победы.