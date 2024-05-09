«Это похоже на высокомерие». Скоулз — о замене Кейна в игре с «Реалом»

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вчера, 18:36

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» раскритиковал решение главного тренера «Баварии» заменить нападающего на 85-й минуте ответного полуфинального матча с «Реалом» в Лиге чемпионов при счете 1:0. В итоге «сливочные» изменили исход встречи (2:1 в пользу испанской команды).