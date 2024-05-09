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Мартинес: «Раньше говорили: „Толстый – на ворота“. Сейчас вратарей ценят»

вчера, 20:58

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес оценил, как изменилось отношение к вратарям.

Сейчас вратарей ценят немного больше. Раньше говорили: «Толстый – на ворота».

В наши дни дошло до крайности, поскольку в мире футбола первое, о чем спрашивают, – хорошо ли ты умеешь играть ногами. Иногда могут приобрести голкипера, который хорошо играет ногами и делает не очень много сэйвов.

Я всегда концентрируюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами. Я должен совершать сэйвы, потому что именно сэйвы помогают брать титулы.

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Все комментарии
cska1948
cska1948 ответ neukomm (раскрыть)
сегодня в 09:29
"...Выиграл ЧМ с Аргентиной и собственно всё, да и там, честно сказать, не блистал и не являлся ключевым игроком..."
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Это Аргентина благодаря тому, что Мартинес выиграл серии пенальти в четвертьфинале и финале стала чемпионом мира. Иначе бы ваш любимец Месси в очередной раз уехал с чемпионата мира с дыркой от бублика.
zdeniss
zdeniss
сегодня в 07:46
У него 2 титула в Арсенале, причем он их и вытащил + чемпион мира, который он с Месси тоже вытащил. Он играет достойно, а мало титулов больше от невезения выбора команды. Останься он в Арсенале с его защитой… А как он берет пенали?
STVA 1
STVA 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 02:13
Это твоё мнение
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:08
Да ладно.. Свой самый главный сэйв в карьере ты сделал именно ногой.. 👍☝️
Шишанутый
Шишанутый ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 22:29
Самый пере оцененный вернее сказать. ЛЧ лучше его!! И вообще клубный футбол интересней сборных.
STVA 1
STVA 1 ответ neukomm (раскрыть)
вчера в 22:20
ЧМ самый ценный турнир
Futurista
Futurista
вчера в 22:10, ред.
Эх Игорь...а мог бы летчиком стать...нет же, сказали: "Давай, толстый - на ворота"...
neukomm
neukomm
вчера в 21:37
Я должен совершать сэйвы, потому что именно сэйвы помогают брать титулы.
О как заговорил! Выиграл ЧМ с Аргентиной и собственно всё, да и там, честно сказать, не блистал и не являлся ключевым игроком. Какие ты там титулы брал-то? А ну кубок Англии еще.
cska1948
cska1948
вчера в 21:27
"...Я всегда концентрируюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами..."
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В.Карпин Мартинеса в свою команду точно бы не взял.
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 21:18
У нас во дворе на ворота ставили самого младшего, всем хотелось забивать. А ворота были или скамейка, или кирпичи клали вместо штанг.
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