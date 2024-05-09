Мартинес: «Раньше говорили: „Толстый – на ворота“. Сейчас вратарей ценят»

Голкипер «Астон Виллы» оценил, как изменилось отношение к вратарям.

Сейчас вратарей ценят немного больше. Раньше говорили: «Толстый – на ворота».

В наши дни дошло до крайности, поскольку в мире футбола первое, о чем спрашивают, – хорошо ли ты умеешь играть ногами. Иногда могут приобрести голкипера, который хорошо играет ногами и делает не очень много сэйвов.

Я всегда концентрируюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами. Я должен совершать сэйвы, потому что именно сэйвы помогают брать титулы.