Мартинес: «Раньше говорили: „Толстый – на ворота“. Сейчас вратарей ценят»

Голкипер «Астон Виллы» Эмилиано Мартинес оценил, как изменилось отношение к вратарям.
Сейчас вратарей ценят немного больше. Раньше говорили: «Толстый – на ворота».
В наши дни дошло до крайности, поскольку в мире футбола первое, о чем спрашивают, – хорошо ли ты умеешь играть ногами. Иногда могут приобрести голкипера, который хорошо играет ногами и делает не очень много сэйвов.
Я всегда концентрируюсь на том, что мне нужно лучше спасать ворота, чем играть ногами. Я должен совершать сэйвы, потому что именно сэйвы помогают брать титулы.
О как заговорил! Выиграл ЧМ с Аргентиной и собственно всё, да и там, честно сказать, не блистал и не являлся ключевым игроком. Какие ты там титулы брал-то? А ну кубок Англии еще.
О как заговорил! Выиграл ЧМ с Аргентиной и собственно всё, да и там, честно сказать, не блистал и не являлся ключевым игроком. Какие ты там титулы брал-то? А ну кубок Англии еще.