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Селихов вернулся в общую группу «Спартака»

вчера, 18:57

Вратарь Александр Селихов вернулся в общую группу «Спартака».

Футболист может попасть в заявку на матч РПЛ против «Краснодара».

Голкипер пропустил предыдущую игру чемпионата с «Пари НН» по причине болезни.

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Все комментарии
Интерес
Интерес
вчера в 19:57, ред.
Пока Максимка справляется один,но если выйдут в финал Кубка,то всё может быть.Хотя "Спартак" за пределами этого турнира тоже мало на что претендует.
ermak6848
ermak6848
вчера в 19:55
Здоровья лександр!
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:34
Хорошая новость. Впереди у "Спартака" важные матчи в Кубке и Чемпионате.
Селихов с его опытом нужен команде, чтобы в случае чего подменить Максименко.
True Story
True Story
вчера в 19:32
Жаль Сашку, после 7 мячей от Ливерпуля стал затухать и пошел на спад
ABir
ABir
вчера в 19:31
Хорошо, что выздоровел, надежный кипер в запасе всегда пригодится.
drug01
drug01
вчера в 19:22
Вратарь толковый должен помочь Спартаку , игры важные...
lotsman
lotsman
вчера в 19:13
Поможет команде в игре с Краснодаром.
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