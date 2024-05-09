Вратарь Александр Селихов вернулся в общую группу «Спартака».
Футболист может попасть в заявку на матч РПЛ против «Краснодара».
Голкипер пропустил предыдущую игру чемпионата с «Пари НН» по причине болезни.
Вратарь Александр Селихов вернулся в общую группу «Спартака».
Футболист может попасть в заявку на матч РПЛ против «Краснодара».
Голкипер пропустил предыдущую игру чемпионата с «Пари НН» по причине болезни.
Селихов с его опытом нужен команде, чтобы в случае чего подменить Максименко.
Селихов с его опытом нужен команде, чтобы в случае чего подменить Максименко.