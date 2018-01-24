Первый тестовый матч на стадионе «Нижний Новгород» состоится 15 апреля

Стадион «Нижний Новгород», построенный к ЧМ-2018, откроется матчем Футбольной национальной лиги между «Олимпийцем» и «Зенитом-2» 15 апреля. Помимо этого матча на стадионе также будут сыграны еще две игры: 28 апреля состоится встреча «Олимпиец» - «Ротор-Волгоград», 6 мая - «Олимпиец» - «Луч-Энергия» (Владивосток).

Напомним, что в Нижнем Новгороде пройдут четыре матча группового этапа ЧМ-2018: 18 июня сборная Швеции сыграет с Южной Кореей, 21 июня сборная Аргентины встретится с хорватами, 24 июня команда Англии померится силами с Панамой, а 27 июня Швейцария сыграет с Коста-Рикой.