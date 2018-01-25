«Арсенал» предложил более 50 млн фунтов за Обамеянга, «Боруссия» отказалась

По информации английских СМИ, «Арсенал» предложил более 50 млн фунтов за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, однако последовал отказ. Представители «канониров» продолжают находиться в Германии, где ведут работу по трансферу.

Обамеянг был тесно связан с «Арсеналом», в то время как в обратном направлении может последовать нападающий лондонцев Оливье Жиру.