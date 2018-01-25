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«Арсенал» предложил более 50 млн фунтов за Обамеянга, «Боруссия» отказалась

сегодня, 00:12

По информации английских СМИ, «Арсенал» предложил более 50 млн фунтов за нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга, однако последовал отказ. Представители «канониров» продолжают находиться в Германии, где ведут работу по трансферу.

Обамеянг был тесно связан с «Арсеналом», в то время как в обратном направлении может последовать нападающий лондонцев Оливье Жиру.

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Все комментарии
Брулин
Брулин
сегодня в 09:38
60 млн ещё Жиру? У Дортмунда походу аппетит разыгрался после продажи Дембеле
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 04:12
За Обаму можно и 60 отвалить, даже при плохих временах в БД он свои голы колотил стабильно, а стабильных напов в принципе не так и много.
рус фан
рус фан
сегодня в 03:32
Обаме 29 лет уже и он желает свалить, Боруссия что хочет за него 100 млн получить, Венгер душный вряд ли много заплатит.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
сегодня в 01:09
Обама нужен, не жадничайте.
starche
starche
сегодня в 01:07
Больше это и не стоит.
666roza777
666roza777
сегодня в 01:06
Как бы Арсенал на обкекался, как в свое время с Суаресом.
Умеют они опозориться на трансферном рынке.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 01:04
в конце-концов договорятся...последует более прибвльное предложение от крторого Борусия не откажется!!!!
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:51
«Арсенал» предложил более 50 млн фунтов за Обамеянга
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50 млн и 1 фунт))
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