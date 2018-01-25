«Аэрофлот» реализовал первые билеты за 5 рублей для болельщика сборной России

«Аэрофлот», ранее сообщивший о тарифе в 5 рублей на перелеты российских болельщиков во время ЧМ-2018 в города, реализовал первые билеты по данному предложению.

Первым приобрел билеты по «тарифу болельщика» житель Новосибирска. Он слетает из своего города в Москву и обратно за символическую сумму в 10 рублей.

Заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд Росконгресс. Болельщики российской сборной подали уже более 2 тысяч заявок.