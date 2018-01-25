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Испания. Кубок 2017/2018, 1/4 финала1X2
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«Аэрофлот» реализовал первые билеты за 5 рублей для болельщика сборной России

сегодня, 18:30

«Аэрофлот», ранее сообщивший о тарифе в 5 рублей на перелеты российских болельщиков во время ЧМ-2018 в города, реализовал первые билеты по данному предложению.

Первым приобрел билеты по «тарифу болельщика» житель Новосибирска. Он слетает из своего города в Москву и обратно за символическую сумму в 10 рублей. 

Заявки на оформление билетов по специальному «тарифу болельщика» принимает фонд Росконгресс. Болельщики российской сборной подали уже более 2 тысяч заявок.

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Все комментарии
Великий Князь
Великий Князь ответил борька
сегодня в 20:08
борька:
Внук мера города
Может его дед честный коммунист. Не скомунистил даже внуку на билет)
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 20:07
Закончится ЧМ и эту разницу добавят в цены на билеты.)
борька
борька
сегодня в 20:00
Внук мера города
Saang
Saang
сегодня в 19:52
Господи, какие интеллектуальные комментарии...
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 19:51
На всех билетов не хватит
cska plus
cska plus
сегодня в 19:49
И как всегда и случайно, этими пассажирами окажутся депутаты и чиновники.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 19:14
Бесплатный сыр только в мышеловке
Faustello
Faustello
сегодня в 18:54
Лимит билетов для болельщиков на этом исчерпан.
Кстати аэрофлот за поддержку и бесплатную перевозку болельщиков получил датацию в размере 3 млрд рублей.
Датация полностью освоена и скоро кто-то из девочек летит на Бали! )))
drug01
drug01
сегодня в 18:48
Первый блин пошел.....
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:47
Он бы еще СКА- Хабаровску билеты продавал по такой цене.
Литейный 4
Литейный 4
сегодня в 18:46
А кто за горючку будет оплачивать? Разница в цене ляжет на плечи рядовых пассажиров!
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans
сегодня в 18:39
Рубрика законопослушный гражданин:

Итак этим "болельщиком" стал: а) чинуша b) полковник с) топ-менеджер газпрема d) обычный болельщик
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