Фанаты «Порту» пойдут на подлость, чтобы обвинить «Бенфику» в организации «договорняков»

По информации португальских СМИ, «Бенфика» известила футбольные власти Португалии о коварном плане болельщиков «Порту» - извечных соперников «орлов».

Утверждается, что те на одном из форумов договорились о том, чтобы делать ставки в букмекерских конторах на победу «Бенфики» в матче 20-го тура Примейры против «Белененсеша». Фанаты намерены ставить не менее 50 евро на победу коллектива Руи Витории и надеяться на выигрыш, чтобы в случае успеха обвинить «орлов» в организации договорного матча.

Напомним, что осенью «Порту» уже обвинял лиссабонский клуб в сотрудничестве с 8 арбитрами.