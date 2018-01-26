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Фанаты «Порту» пойдут на подлость, чтобы обвинить «Бенфику» в организации «договорняков»

сегодня, 08:43
БелененсешЛоготип футбольный клуб Белененсеш (Лиссабон)-:-Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)Бенфика30.01.2018 в 00:00 Не начался

По информации португальских СМИ, «Бенфика» известила футбольные власти Португалии о коварном плане болельщиков «Порту» - извечных соперников «орлов».

Утверждается, что те на одном из форумов договорились о том, чтобы делать ставки в букмекерских конторах на победу «Бенфики» в матче 20-го тура Примейры против «Белененсеша». Фанаты намерены ставить не менее 50 евро на победу коллектива Руи Витории и надеяться на выигрыш, чтобы в случае успеха обвинить «орлов» в организации договорного матча.

Напомним, что осенью «Порту» уже обвинял лиссабонский клуб в сотрудничестве с 8 арбитрами. 

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Все комментарии
mat73
mat73
сегодня в 09:14
"Назло маме не одену шапку, пусть у меня уши замерзнут!"
RUSTY8
RUSTY8 ответил Великий Князь
сегодня в 09:12
Великий Князь:
Порту всегда был грязным клубом, как и сфИНкТОР. И там и там работал самый распиареный и мерзкий физручишка жозик чмауринио. И даже создать конкуренцию эти два клуба могут только таким позорным образом.
у Бенфики с гоббентусом тоже есть что-то общее - лузерство в финалах лч. Осталось свое личное проклятие сварганить - к примеру, Проклятие Макси Аллегри
Остапчук 67
Остапчук 67 ответил Великий Князь
сегодня в 08:59
Великий Князь:
Порту всегда был грязным клубом, как и сфИНкТОР. И там и там работал самый распиареный и мерзкий физручишка жозик чмауринио. И даже создать конкуренцию эти два клуба могут только таким позорным образом.
Теперь понятно, откуда в Моуриньо эти гнусности.
"Самовлюбленного" заразили болельщики "Порту" и сейчас его болезнь "успешно" прогрессирует.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 08:52
Да они просто 56ы какие-то.
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 08:47
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