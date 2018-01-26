Аршавин: «Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», поделился мнением об уровне футбола в Казахстане, а также вспомнил об опыте игры в чемпионате Англии за «Арсенал».

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База „Кайрата“, конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятерку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.

Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьезно уступает даже чемпионату России.

Я бы не сказал, что в Англии передо мной ставили какие-то неразрешимые задачи – футбол везде футбол. Естественно, английский более атлетичен и требует более быстрого принятия решений. Система тренировок при этом очень похожа, до Арсена Венгера я работал с чехами, голландцами – тренерами высочайшего класса. Да взять хотя бы Гуса Хиддинка», - сказал Аршавин.