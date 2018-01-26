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Аршавин: «Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть»

сегодня, 14:09

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за казахстанский «Кайрат», поделился мнением об уровне футбола в Казахстане, а также вспомнил об опыте игры в чемпионате Англии за «Арсенал».

«Футбольная инфраструктура в Казахстане довольно сильно хромает. Очевидно, что она требует обновления и развития. База „Кайрата“, конечно, соответствует высочайшему уровню, и, думаю, она вошла бы в пятерку лучших инфраструктурных спортивных объектов в России. Но в других городах ситуация, мягко говоря, иная.  

Между Россией и Англией в смысле футбола – пропасть. По антуражу, по освещению матчей, по самому уровню футбола. Чемпионат Казахстана же серьезно уступает даже чемпионату России.

Я бы не сказал, что в Англии передо мной ставили какие-то неразрешимые задачи – футбол везде футбол. Естественно, английский более атлетичен и требует более быстрого принятия решений. Система тренировок при этом очень похожа, до Арсена Венгера я работал с чехами, голландцами – тренерами высочайшего класса. Да взять хотя бы Гуса Хиддинка», - сказал Аршавин.

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист ответил AshleyRose
сегодня в 21:27
AshleyRose:
АПЛ смотрит весь мир, РФПЛ - только русские, вот и вся разница.
Далеко не только русские, центральные матчи российской лиги даже в Англии освещаются.
Вася Пупкин 1
Вася Пупкин 1
сегодня в 20:57
Ну а что сравнивать Англию то? Это эталон всего футбола, в плане антуража и самого чемпионата. Остальные уже не конкуренты. А Россия и ее футбол благодаря тов Мутко еще и на колени встали! Последние матчи в ЛЧ показали кто мы такие, а кто Ливерпуль, МЮ и остальные. А вот лет 5-10 назад, ситуация была не то что хорошая, но вполне удовлетворительна и в ЛЧ и в ЛЕ.
И хочется еще обратить внимание что столько никто никогда не воровал как при строительстве Распил-арене. В Англии видимо иначе относятся к собственным деньгам, там и государственных то команд нет.....
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил 311
сегодня в 20:22
Хоккей вид спорта не международный,в Англии 90 процентов населения о нем и не слышала,а 99,9 процентов ни разу в жизни не смотрели хоккейный матч. Хоккей игра в которую играют около десятка стран мира. В Регби гораздо больше например.
Заратустра
Заратустра ответил 311
сегодня в 19:46
Хоккей 3 никому не нужен.
Непотопляемый Князь
Непотопляемый Князь ответил кукарекающий барсук
сегодня в 19:28
кукарекающий барсук:
Инфа прошла что Ювентус хочет купить Альбу и Бускетса- ты рад Княжества Костя?
Нам дайверы не нужны.
Байкал Иркутск
Байкал Иркутск ответил кукарекающий барсук
сегодня в 19:13
кукарекающий барсук:
Инфа прошла что Ювентус хочет купить Альбу и Бускетса- ты рад Княжества Костя?
А Кри уедет к шейхам, при этом завязав с футболом!
кукарекающий барсук
кукарекающий барсук ответил Великий Князь
сегодня в 18:39
Инфа прошла что Ювентус хочет купить Альбу и Бускетса- ты рад Княжества Костя?
Великий Князь
Великий Князь
сегодня в 18:21
Не совсем. Воротники одинаковые.)
Tommy Lee
Tommy Lee ответил 311
сегодня в 15:39
311:
Зато в хоккее англичанам до нас как до Китая раком!)
У них просто на траве хоккей, нам такое и не снилось.
311
311
сегодня в 14:40
Зато в хоккее англичанам до нас как до Китая раком!)
Tommy Lee
Tommy Lee
сегодня в 14:37
Мнимый чемпион России слился чемпиону Казахстана, что тут можно сказать ещё.
Owl Fake
Owl Fake ответил AshleyRose
сегодня в 14:36
AshleyRose:
АПЛ смотрит весь мир, РФПЛ - только русские, вот и вся разница.
И то каждый второй, в лучшем случае.
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 14:19
и эта пропасть - Аршавин
AshleyRose
AshleyRose
сегодня в 14:16
АПЛ смотрит весь мир, РФПЛ - только русские, вот и вся разница.
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