Погребняк недоволен расторжением контракта с «Динамо» и будет добиваться справедливости

«Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с нападающим Павлом Погребняком. Футболист сообщил, что будет оспаривать это решение:

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба „Динамо“ его руководство приняло решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров».

Напомним, что Погребняк в день матча «Динамо» самовольно покинул расположение московского коллектива и улетел в Турин.

Изыди! Как развивался и скатывался Погрябняк