Погребняк недоволен расторжением контракта с «Динамо» и будет добиваться справедливости

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Франция. Лига 1
  • Австралия. А-Лига
  • Албания. Суперлига
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Катар. Старс Лига
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 2
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
22:55 сегодня Логотип футбольный клуб ЙовилЙовил -:- Логотип футбольный клуб Ман Юнайтед (Манчестер)Ман Юнайтед---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
22:30 20’ Логотип футбольный клуб Айнтрахт Ф (Франкфурт)Айнтрахт Ф 0:0 Логотип футбольный клуб Боруссия М (Менхенгладбах)Боруссия М---
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Атлетик Б (Бильбао)Атлетик Б -:- Логотип футбольный клуб ЭйбарЭйбарФонбет1.883.44.25
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
14:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодар 1:3 Логотип футбольный клуб АстанаАстана---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
22:45 5’ Логотип футбольный клуб ДижонДижон 0:0 Логотип футбольный клуб РеннРеннФонбет2.653.252.65
  • Главные новости
  • Все новости
21:43
Карпин: «Смолов не затерялся бы в Европе»18
20:24
Джеко вряд ли перейдет в «Челси» этой зимой8
19:16
«Вест Хэм» арендовал у «Интера» Мариу7
19:11
Китайский клуб готов заплатить 50 млн евро за Наингголана3
18:34
Ростуризм ожидает 1,5 млн туристов на ЧМ-201814
22:50
Мальдини: «Понятия не имею, когда „Милан“ снова станет великим»0
22:48
«Реал» огласил заявку на матч с «Валенсией»0
22:41
Обамеянг попросил прощения у руководства «Боруссии»0
22:33
Тульский «Арсенал» объявил об аренде голкипера «Зенита»1
22:22
Санчес уже сегодня дебютирует в составе «Манчестер Юнайтед»2
22:14
Аренда форварда «Аталанты» сорвалась из-за использования программы-переводчика0
22:01
Аллегри опроверг слухи, что он может возглавить «Реал» или «Челси»2
21:53
Британский журналист предложил Трампу возглавить «Арсенал»9
21:40
Нойер рассчитывает вернуться на поле во второй части сезона1
21:36
Ван дер Вил продолжит карьеру в МЛС1
21:29
Пасторе отказал «Ливерпулю» ради перехода в «Интер»5
21:22
Игрок «Атлетико» переходит в китайский клуб1
21:21
Бывший тренер МЮ считает Лингарда английским Иньестой8
21:03
Кейн во второй раз станет отцом8
20:59
Миньоле займет место в воротах «Ливерпуля» в матче с «Вест Бромвичем»1
20:53
«Торино» расторг договор аренды форварда «Ромы»0
20:45
Симеоне получил трехматчевую дисквалификацию3
20:36
Помощники Черчесова посетили тренировку «Спартака» в Марбелье6
20:32
«Лилль» продал Терье «Лиону» за 11 млн евро0
20:18
Месси: «Не стану возражать, если тренер меня заменит»23

Погребняк недоволен расторжением контракта с «Динамо» и будет добиваться справедливости

сегодня, 19:03

«Динамо» в одностороннем порядке разорвало контракт с нападающим Павлом Погребняком. Футболист сообщил, что будет оспаривать это решение:

«После достаточно длительных переговоров с представителями футбольного клуба „Динамо“ его руководство приняло решение расторгнуть контракт со мной в одностороннем порядке. В связи с этим мы приняли решение добиваться справедливости в палате по разрешению споров»

Напомним, что Погребняк в день матча «Динамо» самовольно покинул расположение московского коллектива и улетел в Турин.

Изыди! Как развивался и скатывался Погрябняк

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Динамо» рассталось с Погребняком
Вчера, 22:52 70
Моуриньо продлил контракт с «Манчестер Юнайтед»
Вчера, 20:14 57
Джеко хочет контракт до 2020 года, «Челси» предлагает до 2019
Вчера, 16:39 2
Асамоа отказался продлевать контракт с «Ювентусом»
Вчера, 13:11 1
Два игрока «Сассуоло» продлили контракты с клубом
24 января 1
РФС обсудит с Черчесовым его контракт после ЧМ-2018
24 января 20
Обсудить
Все комментарии
stanichnik
stanichnik ответил баск
сегодня в 22:10
баск:
Это пугало огородное еще и недовольно?? Нашим худрукам- душить эту непотребщину, пока не отзынет от клуба, чтобы еще и еще платил, и не в деньгах цель тут, а в принципе..) Помнится, некто Пименов в свое время полтора года греб от динамовского клуба зарплату по полной, хотя не только не играл, но даже и не тренировался.. Хоть когда-нибудь надо или нет менять эту 16ную систему?? Погреба - душить. Всеми способами.
Доброго Здоровья, Павел! Полагаю, что он не самостоятельно принимает решения судиться с футбольным клубом. Журналюги - динамоненавистники подогревают интерес к этому скандалу и плюс сорвать заявочную компанию новых игроков, приобретённых в это трансферное окно.
clop
clop
сегодня в 22:02
Павел, не сдавайся. Мы с тобой!
No pasaran!
311
311
сегодня в 22:01
Паша решил двадцатку лямов выплатить!)
баск
баск
сегодня в 21:54
Это пугало огородное еще и недовольно??

Нашим худрукам- душить эту непотребщину, пока не отзынет от клуба, чтобы еще и еще платил, и не в деньгах цель тут, а в принципе..)

Помнится, некто Пименов в свое время полтора года греб от динамовского клуба зарплату по полной, хотя не только не играл, но даже и не тренировался..
Хоть когда-нибудь надо или нет менять эту 16ную систему??

Погреба - душить. Всеми способами.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 21:49
Пашка, давай в "Зенит"! Дзюба сдулся, наведи ты там порядок!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 21:43
Рубин как то вышел из положения....имея полкоманды "якорей"....
Динамо как то не очень....с одним Погребняком...

Обе стороны в этом конфликте выглядят не в лучшем свете..... а посему пусть суд будет справедлив и оставит "с носом" и тех и других........
loko7
loko7
сегодня в 21:39
Давай Паша требуй контракт еще на 3 года, а потом на руководящую должность в системе клуба.
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 21:14
Не умеют у нас составлять контракты.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 21:12
Интересно, чем все закончится...
mntr13
mntr13
сегодня в 21:03
Халява закончилась
praporchik zadov
praporchik zadov
сегодня в 21:03
Было бы справедливо вернуть его в Зенит......
termis
termis
сегодня в 21:00
Наверняка пашка ещё откат выплачивает за контракт..
Сергей Саныч
Сергей Саныч
сегодня в 20:57
Ну,надо как-то шевелиться на поле и в жизни.
К чему обиды и недовольства?
Полевой Командир
Полевой Командир
сегодня в 20:56
погреб вовсе совесть потерял,если когда то она у него вообще была
Shamil79
Shamil79
сегодня в 20:55
а какие есть оправдания?
leopit
leopit
сегодня в 20:41
Ну и 77к.....
Caniggia
Caniggia
сегодня в 20:39
Отсудит этот отморозок у Динамо остаток зарплаты за пол года, ещё оплатит ему клуб судебные издержки, возможно ещё и моральную компенсацию выклянчит. По делом Динамо - это расплата за самый идиотский и беспредельный контракт в истории РФПЛ.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 20:38
Настоящий Сын КАПИТАНА ШМИДТА. Ну Паша живёшь по Ильфу и Петрову.
Hypnoz
Hypnoz ответил Sem25
сегодня в 20:35
В наказание ! За нарушения контракта, надо наказывать жестко ! Чтобы неповадно было !
Nickless
Nickless ответил за
сегодня в 20:16
за:
руководство приятно решение?? наверное, все же приняло...
Спасибо за поправку.
за
за
сегодня в 20:13
руководство приятно решение??
наверное, все же приняло...
SHMEL
SHMEL
сегодня в 20:09
А чем собственно Пашка не доволен?
Russian_spb
Russian_spb
сегодня в 20:08
ха-ха))
думал пожить безбедно, да сам подставился))
поздравляю с избавлением от дорогого трутня.
fcspartak
fcspartak
сегодня в 20:04
Подгребняк недоволен? ну так влупите ему штраф в 20 лямов, который планировали
yaustal039
yaustal039
сегодня в 20:03
Вот же упертая древесинка ! , Нужно Кобелева подключить к выплате Пашкиных долгов !
Sem25
Sem25 ответил Hypnoz
сегодня в 20:01
Hypnoz:
Правильно делает ! Динамо надо наказать, и отправить в Пфл, зона "Центр" !
А почему не в зону "Запад"? ))) Действительно, для чего РФПЛ приличные клубы с вековой историей и отлаженной системой подготовки футболистов? Зачем нам новые Смоловы, Кокорины, Зобнины...??? Даешь в РФПЛ газпром, Оренбург, газпром-2, Волгарь-газпром... И будет нам счастье!
Serg3.12
Serg3.12
сегодня в 19:57
Встряло Динамо с Павликом, конкретно.
Sem25
Sem25 ответил obana777
сегодня в 19:56
obana777:
Нашелся, который Перекати Поле. Как же, Погребняк свой, родной, переработанный в Зените. Говорит дои Динамо-проект. Только, что-то не заикается про свой проект, питерский. Вот уж где доят, так доят, крупнейшая ферма для дойки в России.
Петекатиполе... Согласитесь, странный ник...типичная украинская фамилия, как Волосожар, Правосуд, Забейворота...Есть у меня вопросы к "принадлежности" этого молодого человека. Начал их ему задавать, он испугался, в игнор меня отправил. Очень на ряженого похож. А вот на болельщика Зенита не похож совсем.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 19:55
Правильно делает ! Динамо надо наказать, и отправить в Пфл, зона "Центр" !
MaxForCSKA
MaxForCSKA
сегодня в 19:54
не хочет уходить с прикормленного места
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100