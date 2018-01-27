«Монако» близок к подписанию 16-летнего форварда «Дженоа» за 23 млн евро

16-летний нападающий «Дженоа» Пьетро Пеллегри в ближайшее время может стать игроком «Монако». Об этом сообщил спортивный директор итальянского клуба Джорджо Перинетти:

«Мы уже обговариваем детали продажи Пеллегри в „Монако“».

Ожидается, что юный футболист 27 января отправится проходить медобследование для «Монако».

По информации источника, сумма трансфера игрока составит € 23 млн без учёта бонусов. Также генуэзский клуб будет получать 10 процентов с каждого последующего трансфера Пеллегри, превышающего сумму в € 40 млн. Итальянец подпишет пятилетний контракт с «монегасками» и будет зарабатывать € 1 млн в год.

В текущем сезоне Серии A Пеллегри принял участие в 6 матчах и забил 2 гола, оформив дубль в игре с «Лацио» (2:3).