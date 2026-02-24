Алаев объяснил, почему «Спартак» не выступил на Зимнем кубке РПЛ

Президент РПЛ назвал причину отсутствия «Спартака» в числе участников Зимнего кубка РПЛ . Турнир состоялся в

РПЛ проводит Зимний кубок с 2023 года, и в 2026‑м «Спартак» впервые не участвовал в этом турнире. Победителем нынешнего розыгрыша стал ЦСКА .

Я очень доволен Зимним кубком, хотел бы еще раз поблагодарить всех партнеров. Потому что турнир проводился в несколько иных финансовых возможностях в этом году. И то, что нам его удалось провести, считаю большой победой. Я рад, что мы сохранили эту традицию, уверен, что будем продолжать. «Спартак» не принял участие? Отказались сами, приняли такое решение. Надеюсь, что в следующем году примут участие.