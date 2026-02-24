Top.Mail.Ru
Алаев объяснил, почему «Спартак» не выступил на Зимнем кубке РПЛ

сегодня, 12:39

Президент РПЛ Александр Алаев назвал причину отсутствия «Спартака» в числе участников Зимнего кубка РПЛ. Турнир состоялся в

РПЛ проводит Зимний кубок с 2023 года, и в 2026‑м «Спартак» впервые не участвовал в этом турнире. Победителем нынешнего розыгрыша стал ЦСКА.

Я очень доволен Зимним кубком, хотел бы еще раз поблагодарить всех партнеров. Потому что турнир проводился в несколько иных финансовых возможностях в этом году. И то, что нам его удалось провести, считаю большой победой. Я рад, что мы сохранили эту традицию, уверен, что будем продолжать. «Спартак» не принял участие? Отказались сами, приняли такое решение. Надеюсь, что в следующем году примут участие.

mn3e7g658ba4
mn3e7g658ba4
сегодня в 13:33
Такое объяснение не принимается, слишком просто.
7hfbzc7y7pdk
7hfbzc7y7pdk
сегодня в 13:31
Огласите призовой фонд пожалуйста.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 13:30
Станкович был против этого турнира, посчитал, что в прошлом сезоне он помешал нормальной подготовке команды. После его увольнения, клуб не стал ничего корректировать.
Groboyd
Groboyd
сегодня в 13:27
Да на... нужен этот зимний кубок. Пусть команда готовится к продолжению сезона как считает нужным, как считает тренер. Это неофициальный турнир и от неучастия в нём красно-белые ничего не теряют.
Capral
Capral
сегодня в 13:11
Со Спартаком было бы интересней, без Спартака- не тот нарзан. Когда Спартак вылетел из вышки в 1976г., не представлял себе советский Чемпионат без этого Клуба и рад был его возвращению. Ну а Зимний кубок... не могу сказать, что я был сильно очарован, особенно тем, что на 2-й тайм, команды выходили вторыми составами, что конечно же обедняло турнир и доказывало его товарищеский характер и статус. Но если Спартак решил не принимать участия в этот раз, значит на то были причины...
От себя лично, пожелаю Спартаку Удачи в официальных турнирах, покруче Зимнего кубка!!!!!!!
