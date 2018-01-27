«Реал» собирается потратить 500 млн фунтов на трёх игроков АПЛ

Мадридский «Реал» летом планирует провести масштабную трансферную кампанию. По информации британских СМИ, «Королевский клуб» всерьёз намерен переманить к себе трёх звёзд английской Премьер-Лиги.

Главными трансферными целями мадридцев являются полузащитник «Челси» Эден Азар и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. За каждого из них «сливочные» будут готовы выложить по 200 млн фунтов. Ещё £100 млн «Реал» собирается потратить на трансфер голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, который был очень близок к переходу в мадридский клуб прошлым летом.

Отмечается, что под обновлённый состав в «Реал» будет приглашён и новый наставник – Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий «Тоттенхэм».