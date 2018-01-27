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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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«Реал» собирается потратить 500 млн фунтов на трёх игроков АПЛ

сегодня, 04:57

Мадридский «Реал» летом планирует провести масштабную трансферную кампанию. По информации британских СМИ, «Королевский клуб» всерьёз намерен переманить к себе трёх звёзд английской Премьер-Лиги.

Главными трансферными целями мадридцев являются полузащитник «Челси» Эден Азар и нападающий «Тоттенхэма» Харри Кейн. За каждого из них «сливочные» будут готовы выложить по 200 млн фунтов. Ещё £100 млн «Реал» собирается потратить на трансфер голкипера «Манчестер Юнайтед» Давида Де Хеа, который был очень близок к переходу в мадридский клуб прошлым летом.

Отмечается, что под обновлённый состав в «Реал» будет приглашён и новый наставник – Маурисио Почеттино, ныне возглавляющий «Тоттенхэм».

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Все комментарии
Месия
Месия
сегодня в 10:52
Это смешно. За такие деньги даже мою правую ногу не купишь.
Австриец анжи
Австриец анжи
сегодня в 10:51
Зизу всегда уходит на коне а не под конем
Ali barca
Ali barca
сегодня в 10:46
Этому можно поверит
vale46
vale46 ответил Vusal Hasanov
сегодня в 10:45
Какой Барселона мешок,думай хоть что пишешь!
3веробой
3веробой
сегодня в 10:40
Бегунки подорожали)
Vusal Hasanov
Vusal Hasanov ответил Inquisitоr
сегодня в 10:27
Inquisitоr:
Видать, знатно у Переса седло полыхает, ежели готов выплакать у банкиров полмиллиарда. После унижений от разных Жирон и Леганесов этот одержимый теперь будет бегать по европейским базарам как ужаленный, скупая всё что блестит, посему владельцам остальных клубов надо пользоваться моментом и заламывать за ведущих игроков лямов по 250-300. Полоумный Перес поскулит немного да заплатит - дабы вернуть себе привычное второе место, мешку нужно усилиться минимум на миллиард...
Мадрид последний чемпион Испании, выиграл 3 из последних четырех Лиги Чемпионов. Практически одним и тем же составом. О чем вы вообще говорите? Или считаете модным критиковать Реал? На сегодня мешки это ПСЖ, Ман Сити и Барселона. Но никак не Реал.
Фата лист
Фата лист
сегодня в 09:34
Похоже дни Зидана в Реале сочтены...
Zayac_65
Zayac_65
сегодня в 09:17
"Плач Ярославны..."
Barcelona_Rostov
Barcelona_Rostov
сегодня в 08:57
а как же неймар.....уже не нужен...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 08:51
Всё как обычно...
Мадридский Реал планирует....собирается....рассчитывает...хочет....предполагает...нацеливается...располагает...намеревается...порывается...вознамеривается...и готовится совершать сделки....))))

По факту Бензема ещё лет 5 попылит...))
dima090887
dima090887 ответил VIPded
сегодня в 08:17
VIPded:
Этот мир сошел с ума...
Уже дано...
Bekelman55
Bekelman55
сегодня в 08:08
на 500 лямов можно 500 игроков взять
abramjan
abramjan
сегодня в 08:01
    Тага Дага
    Тага Дага
    сегодня в 07:59
    Смешно читать. ..
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 07:56
    Этот мир сошел с ума...
    Байкал-38
    Байкал-38
    сегодня в 07:48
    А Кри останется? А то за парней страшно.
    Алексей Буренин
    Алексей Буренин
    сегодня в 07:42
    Хорошая тройка
    Forever Atletico de Madrid
    Forever Atletico de Madrid ответил вячеслав остапенко
    сегодня в 07:41
    вячеслав остапенко:
    Я думаю время прошло побед Реала
    Ты все правильно думаешь Славик!
    вячеслав остапенко
    вячеслав остапенко
    сегодня в 07:39
    Я думаю время прошло побед Реала
    бебето_71
    бебето_71
    сегодня в 07:29
    сегодня удачи Летучим чтоб сливок ЛЕ отправили и ни кто не поможет.сливочной шелухе)
    бебето_71
    бебето_71
    сегодня в 07:28
      mangoх12
      mangoх12
      сегодня в 07:19
      не поможет, в в мешке все быстро тухнут
      Mister_Leo
      Mister_Leo
      сегодня в 07:14
      Лучшие игроки Апл мечтают играть за Реал или Барсу .. надо брать всех троих , они делают разницу в игре ..
      ДСА
      ДСА
      сегодня в 07:09
      Роналду за столько не продашь.
      Ищущий и Понимающий
      Ищущий и Понимающий
      сегодня в 07:02
      А что Неймар уже не интересует?
      Дмитрий Аександров
      Дмитрий Аександров
      сегодня в 07:00
      Половина игроков "Реала" требует замены.
      Против ЦСКА
      Против ЦСКА
      сегодня в 06:54
      А балласт будет сброшен?
      Филипповых
      Филипповых
      сегодня в 06:48
        Inquisitоr
        Inquisitоr
        сегодня в 06:48
        Видать, знатно у Переса седло полыхает, ежели готов выплакать у банкиров полмиллиарда. После унижений от разных Жирон и Леганесов этот одержимый теперь будет бегать по европейским базарам как ужаленный, скупая всё что блестит, посему владельцам остальных клубов надо пользоваться моментом и заламывать за ведущих игроков лямов по 250-300. Полоумный Перес поскулит немного да заплатит - дабы вернуть себе привычное второе место, мешку нужно усилиться минимум на миллиард...
        memphis
        memphis
        сегодня в 06:38
        Это самые адекватные цели и вложение денег!
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