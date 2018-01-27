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Тошич: «Вернблум говорил, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию»

сегодня, 09:58

Минувшим летом бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич стал игроком белградского «Партизана». Серб, впрочем, по-прежнему следит за «армейцами» и желает им успехов. Тошич поведал о своих делах, поделился мнением о переходе Николы Максимовича в «Спартак» и обсудил футболистов ЦСКА:

«У меня все хорошо. К сожалению, из-за обидной травмы пропустил три декабрьских матча команды, в том числе дерби с „Црвеной Звездой“. Но сейчас восстановился, уже на сборах, готовлюсь в общей группе к возобновлению сезона.

Максимович – топовый защитник. Если честно, я не вижу у него слабых мест. Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, что у него в „Спартаке“ все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.

Продолжаю ли следить за выступлениями ЦСКА? Конечно. Я всю жизнь буду болеть за ЦСКА!

Безусловно, возвращение Мусы усилит „армейцев“. Ахмед прекрасно знает партнеров, ему не придется долго адаптироваться. Именно такого форварда, быстрого и забивного, не хватает нынешнему составу ЦСКА. В свое время Муса принес много пользы „армейцам“. Уверен, что он забьет много голов в оставшейся части сезона.

Решение переквалифицировать Вернблума в нападающего – большой плюс для атаки ЦСКА. Мне даже показалось, что впереди Понтус приносит больше пользы, чем в центре поля. Знаю, что он забил несколько важных голов. Вообще, Вернблум – отличный футболист, уже столько сделал для команды. Настоящий боец! У него есть, чему поучиться.

Когда я еще выступал в России, Понтус говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию. Хотя, на мой взгляд, полузащитник еще нужен команде и может спокойно два-три года поиграть на своем высоком уровне. Не знаю, может, Вернблум уже передумал».

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 10:55
Кони скоро начнут разбегаться, особенно иностранные.
За овес, сено и московскую прописку никто работать не будет.
boniel3
boniel3
сегодня в 10:46
Ранний Тошич был очень хорош,но со временем просел.Хотя в целом был одним из лучших в команде.Понтус в центре нападения это большая ошибка тренера.У него нет навыков и мастерства быть игроком нападения.Ну кто видел,чтобы Понтус обыграл один в один защитника?Подставить ногу или голову на летящий мяч у него пару раз получалось,но этого мало.Посмотрите на Кейна или Лукаку и все будет понятно,кто есть кто!
Казанский
Казанский ответил cska plus
сегодня в 10:44
cska plus:
Зоран супер, настоящий армеец!
Он тоже офицер ВСР?))
cska plus
cska plus
сегодня в 10:42
Зоран супер, настоящий армеец!
FanParovoz
FanParovoz
сегодня в 10:42
В никчёмном клубе никто не хочет оставаться, даже Верлмбдуб
Казанский
Казанский
сегодня в 10:34
Вернблум предполагает,а Гинер располагает...паспортом Понтуса в сейфе)))
time out
time out
сегодня в 10:29
Во, Верблум размечтался! У него контракт теперь закончится с конями, как видеть мяч не сможет и начнут зубы выпадать. Ну, если только играть совсем перестанет и Гинер выгонит без выходного пособия.
Jum13
Jum13 ответил sir-5
сегодня в 10:27
sir-5:
Зачем вы с утра возбуждаете людей этим именем??? Ладно бы,если был бы рабочий день и надо было убить ненавистное рабочее время в офисе!!! А так-одно расстройство...
    Морозовский
    Морозовский
    сегодня в 10:25
    Тошич был одним из лучших, если не лучший в ЦСКА.
    VIPded
    VIPded
    сегодня в 10:25
    Никуда Понтуса не отпустим!!! )))
    sir-5
    sir-5
    сегодня в 10:11
    Зачем вы с утра возбуждаете людей этим именем??? Ладно бы,если был бы рабочий день и надо было убить ненавистное рабочее время в офисе!!! А так-одно расстройство...
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