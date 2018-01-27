Тошич: «Вернблум говорил, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию»

Минувшим летом бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич стал игроком белградского «Партизана». Серб, впрочем, по-прежнему следит за «армейцами» и желает им успехов. Тошич поведал о своих делах, поделился мнением о переходе Николы Максимовича в «Спартак» и обсудил футболистов ЦСКА:

«У меня все хорошо. К сожалению, из-за обидной травмы пропустил три декабрьских матча команды, в том числе дерби с „Црвеной Звездой“. Но сейчас восстановился, уже на сборах, готовлюсь в общей группе к возобновлению сезона.

Максимович – топовый защитник. Если честно, я не вижу у него слабых мест. Никола обладает хорошей стартовой скоростью, грамотно выбирает позицию на поле. Уверен, что у него в „Спартаке“ все получится. Российский чемпионат обретет еще одну звезду.

Продолжаю ли следить за выступлениями ЦСКА? Конечно. Я всю жизнь буду болеть за ЦСКА!

Безусловно, возвращение Мусы усилит „армейцев“. Ахмед прекрасно знает партнеров, ему не придется долго адаптироваться. Именно такого форварда, быстрого и забивного, не хватает нынешнему составу ЦСКА. В свое время Муса принес много пользы „армейцам“. Уверен, что он забьет много голов в оставшейся части сезона.

Решение переквалифицировать Вернблума в нападающего – большой плюс для атаки ЦСКА. Мне даже показалось, что впереди Понтус приносит больше пользы, чем в центре поля. Знаю, что он забил несколько важных голов. Вообще, Вернблум – отличный футболист, уже столько сделал для команды. Настоящий боец! У него есть, чему поучиться.

Когда я еще выступал в России, Понтус говорил мне, что по окончании контракта с ЦСКА он вернется в Швецию. Хотя, на мой взгляд, полузащитник еще нужен команде и может спокойно два-три года поиграть на своем высоком уровне. Не знаю, может, Вернблум уже передумал».