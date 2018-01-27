«Бенфика» за последние 4 сезона заработала на трансферах 492 млн евро

«Бенфика» собирается продать защитника Алехандро Гримальдо в «Наполи» за 30 млн евро (сообщалось об интересе к футболисту и со стороны английских клубов). С учетом этого трансфера, бюджет португальской команды за счет продаж увеличится на 161,8 млн евро только в этом сезоне. За четыре последних сезона «Бенфика» заработала на продажах своих игроков 492 млн евро.

«Орлы» предпочитают следовать старой стратегии «Порту»: покупать дешевых и малоизвестных игроков, а продавать их по цене золота. При этом за четыре года «Бенфика» потратила на трансферы лишь 120 млн евро, сохранив положительный баланс в +372 млн евро. Скромные траты не помешали команде завершить победой четыре последних розыгрыша чемпионата Португалии.

Лишь «Челси» за четыре последних сезона заработал на трансферах больше. Лондонцы продали игроков на 537 млн евро, однако и потратили на 40 миллионов больше, уйдя в минус.