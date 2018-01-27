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«Бенфика» за последние 4 сезона заработала на трансферах 492 млн евро

сегодня, 13:11

«Бенфика» собирается продать защитника Алехандро Гримальдо в «Наполи» за 30 млн евро (сообщалось об интересе к футболисту и со стороны английских клубов). С учетом этого трансфера, бюджет португальской команды за счет продаж увеличится на 161,8 млн евро только в этом сезоне. За четыре последних сезона «Бенфика» заработала на продажах своих игроков 492 млн евро.

«Орлы» предпочитают следовать старой стратегии «Порту»: покупать дешевых и малоизвестных игроков, а продавать их по цене золота. При этом за четыре года «Бенфика» потратила на трансферы лишь 120 млн евро, сохранив положительный баланс в +372 млн евро. Скромные траты не помешали команде завершить победой четыре последних розыгрыша чемпионата Португалии.

Лишь «Челси» за четыре последних сезона заработал на трансферах больше. Лондонцы продали игроков на 537 млн евро, однако и потратили на 40 миллионов больше, уйдя в минус.

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Все комментарии
матос
матос
сегодня в 16:06
умеют , красавы!
Dominators
Dominators
сегодня в 15:42
Это все ерунда . Куда Бенфике тягаться с Зенитом , самым прибыльным клубом в Европе . А если посчитать игроков , купленных и проданных Зенитом , за последние 4 года ,то можно запускать целую лигу .... А если посчитать еще и стадион ....Зенит это космос .
Red-green-Hooligans
Red-green-Hooligans ответил drug01
сегодня в 15:38
drug01:
Бенфика образец работы клуба!!! Вот бы нашим так????
Только вот в евровесну они не прошли)
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 15:21
Интересно, что половина игроков проданных за большие деньги так пока и не заиграло.
Robbaggio
Robbaggio ответил Ruslik1982
сегодня в 14:30
Ты статью как читал? 372 млн чистой прибыли!
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 14:01
если статья называется сколько "заработала", то наверное надо считать за сколько куплен был игрок и за сколько продан, а так это просто выручка от продажи игроков. Покупая игроков за 120 млн и продавая их через год за 60 млн - много не "заработаешь"
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 13:53
Зато с каждым разом замены находить труднее,вот и провал в ЛЧ
drug01
drug01
сегодня в 13:22
Бенфика образец работы клуба!!! Вот бы нашим так????
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 13:16
Вот это показатель эффективности руководства клуба.
А у нас президенты тупо распределяют деньги, выделенные местными бюджетами.
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