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17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб ШтутгартШтутгарт 0:2 Логотип футбольный клуб Шальке-04 (Гельзенкирхен)Шальке-04Фонбет2.93.252.5
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Куадрадо рискует пропустить от 2 до 3 месяцев

сегодня, 14:00

По данным источника, полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рискует пропустить от 2 до 3 месяцев из-за травмы.

Сообщается, что 29-летнему футболисту необходимо провести операцию. Медицинский персонал туринского клуба рассчитывал, что может решить проблему колумбийца без хирургического вмешательства, однако последние обследования показывают, что Куадрадо, скорее всего, придется лечь под нож. Отмечается, что у Хуана воспаление паховых мышц. 

Напомним, что Клаудио Маркизио и Пауло Дибала также пополнили лазарет «Ювентуса». 

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Все комментарии
lawr19730
lawr19730
сегодня в 15:59
А чё-бы Аллегри не попробывать Асамоа вместо Квадрата?Да,позиции разные,но ведь Манджукич в роли левого пз вместо цн рубит .
pinturicchio86
pinturicchio86
сегодня в 15:21
да как так-то, 3 месяца надеялись что само заживет?
cska.78
cska.78
сегодня в 15:19
Здоровья!
juvenale
juvenale
сегодня в 14:18
мда жесть
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