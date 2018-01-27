По данным источника, полузащитник «Ювентуса» Хуан Куадрадо рискует пропустить от 2 до 3 месяцев из-за травмы.



Сообщается, что 29-летнему футболисту необходимо провести операцию. Медицинский персонал туринского клуба рассчитывал, что может решить проблему колумбийца без хирургического вмешательства, однако последние обследования показывают, что Куадрадо, скорее всего, придется лечь под нож. Отмечается, что у Хуана воспаление паховых мышц.



Напомним, что Клаудио Маркизио и Пауло Дибала также пополнили лазарет «Ювентуса».