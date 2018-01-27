ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар

ПСЖ одержал победу над «Монпелье» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Отметим, что в этом матче бразилец Неймар забил 2000-й гол ПСЖ на «Парк де Пренс».
Париж, стадион «Парк де Пренс»
ПСЖ - «Монпелье» 4:0 (2:0)
Голы: Кавани 11, Неймар 40 (пенальти), Ди Мария 70, Неймар 82.
ПСЖ: Ареоля, Кимпембе, Курзава, Менье, Силва (Маркиньос 46), Ди Мария, Дракслер (Пасторе 67), Ло Чельсо, Рабьо (Нкунку 77), Кавани, Неймар.
Главный тренер: Унаи Эмери.
«Монпелье»: Леком, Конгре, Коцца, Мендеш, Мукиеле (Долли 77), Хилтон, Ласн, Самбиа, Схири, Мбенза (Нинга 64), Сио (Камара 64).
Главный тренер: Мишель Тер-Закарян.
Предупреждения: Кавани 12, Мендеш 39, Схири 55.
Судья: Франк Шнайдер.
Ну пробил Неймар пенальти. Что с того? Сколько можно крутить одно и то же?
Кавани промазал все пенальти, которые ему дал бить Неймар. Так пусть себе мажет всю оставшуюся да :)
Непрофессионально очень с вашей стороны. Начинаете походить на желтенькую прессу.
Ну пробил Неймар пенальти. Что с того? Сколько можно крутить одно и то же?
Кавани промазал все пенальти, которые ему дал бить Неймар. Так пусть себе мажет всю оставшуюся да :)
Непрофессионально очень с вашей стороны. Начинаете походить на желтенькую прессу.
Но от него все ждут успешной игры в Лиге Чемпионов.
Но от него все ждут успешной игры в Лиге Чемпионов.