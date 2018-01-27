ПСЖ разбил «Монпелье», пенальти бил Неймар

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Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
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ПСЖ одержал победу над «Монпелье» в матче 23-го тура чемпионата Франции. Отметим, что в этом матче бразилец Неймар забил 2000-й гол ПСЖ на «Парк де Пренс».

Париж, стадион «Парк де Пренс»

ПСЖ - «Монпелье» 4:0 (2:0)
Голы: Кавани 11, Неймар 40 (пенальти), Ди Мария 70, Неймар 82.

ПСЖ: Ареоля, Кимпембе, Курзава, Менье, Силва (Маркиньос 46), Ди Мария, Дракслер (Пасторе 67), Ло Чельсо, Рабьо (Нкунку 77), Кавани, Неймар.
Главный тренер: Унаи Эмери.

«Монпелье»: Леком, Конгре, Коцца, Мендеш, Мукиеле (Долли 77), Хилтон, Ласн, Самбиа, Схири, Мбенза (Нинга 64), Сио (Камара 64).
Главный тренер: Мишель Тер-Закарян.

Предупреждения: Кавани 12, Мендеш 39, Схири 55.

Судья: Франк Шнайдер.

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Все комментарии
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 22:57
Ну тут все было понятно еще до начала матча.)
MaxForCSKA
MaxForCSKA ответил Nazi
сегодня в 22:53
Nazi:
Как по мне, так только на соккере все время и из всего пытаются разжечь пламя, пожар и т п... Ну пробил Неймар пенальти. Что с того? Сколько можно крутить одно и то же? Кавани промазал все пенальти, которые ему дал бить Неймар. Так пусть себе мажет всю оставшуюся да :) Непрофессионально очень с вашей стороны. Начинаете походить на желтенькую прессу.
они уже давно так делают, им плевать на свой имидж, главное движуха на сайте что б была
Nazi
Nazi
сегодня в 22:39
Как по мне, так только на соккере все время и из всего пытаются разжечь пламя, пожар и т п...

Ну пробил Неймар пенальти. Что с того? Сколько можно крутить одно и то же?

Кавани промазал все пенальти, которые ему дал бить Неймар. Так пусть себе мажет всю оставшуюся да :)

Непрофессионально очень с вашей стороны. Начинаете походить на желтенькую прессу.
Алексей Новик 1
Алексей Новик 1
сегодня в 22:22
Это же так важно что пенальти бил Неймар..ой 69яя соккер
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 20:55
Неймар, скорее всего, станет лучшим бомбардиром Лиги 1.
Но от него все ждут успешной игры в Лиге Чемпионов.
Брулин
Брулин
сегодня в 20:55
этот петушок, только с пенальти и может... почему не пробивает кавани??? раньше чередовались, а терь только жадный бразил....
Gourcuff Yohanne
Gourcuff Yohanne
сегодня в 20:52
Так держать ребята.Allez PARIS
борька
борька
сегодня в 20:52
Счет по игре
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 20:52
А ведь Монпелье до этого меньше всех пропустил.
вoлгoдoн
вoлгoдoн
сегодня в 20:51
Такими темпами Неймар и рекорд Кавани покорит.
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