Гвардиола о фоле на Сане: «Судьи должны беречь игроков»

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Италия. Серия A
  • Германия. Бундеслига
  • Англия. Кубок
  • Австралия. А-Лига
  • Аргентина. Примера
  • Бельгия. Первый дивизион А
  • Германия. Бундеслига 2
  • Германия. Третья лига
  • Греция. Суперлига
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Испания. Сегунда
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Нидерланды. Ередивизи
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Турция. Супер-Лига
  • Франция. Лига 1
  • Шотландия. Премьер-Лига
Англия. Кубок 2017/2018, 4 раунд1X2
16:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Челси (Лондон)Челси 3:0 Логотип футбольный клуб Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)НьюкаслФонбет1.3359.5
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб КардиффКардифф 0:2 Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер Сити---
Германия. Бундеслига 2017/2018, 20 тур1X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Байер (Леверкузен)Байер 2:0 Логотип футбольный клуб МайнцМайнцФонбет1.44.857.3
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
18:15 Матч завершен Логотип футбольный клуб Атлетико М (Мадрид)Атлетико М 3:0 Логотип футбольный клуб Лас-ПальмасЛас-ПальмасФонбет1.157.517
22:45 Идет первый тайм, 16’ Логотип футбольный клуб БарселонаБарселона 0:0 Логотип футбольный клуб Алавес (Витория-Гастейс)Алавес---
Италия. Серия А 2017/2018, 22 тур1X2
14:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб СПАЛ (Феррара)СПАЛ 1:1 Логотип футбольный клуб Интер (Милан)ИнтерФонбет6.24.051.53
17:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Наполи (Неаполь)Наполи 3:1 Логотип футбольный клуб БолоньяБолоньяФонбет1.157.517
20:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб МиланМилан 2:1 Логотип футбольный клуб Лацио (Рим)ЛациоФонбет2.63.452.85
22:45 11’ Логотип футбольный клуб Рома (Рим)Рома 0:0 Логотип футбольный клуб Сампдория (Генуя)СампдорияФонбет1.374.88
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)Зенит 4:1 Логотип футбольный клуб Гуанчжоу ЭвГуанчжоу Эв---
Франция. Лига 1 2017/2018, 23 тур1X2
19:00 Матч завершен Логотип футбольный клуб БордоБордо 3:1 Логотип футбольный клуб ЛионЛионФонбет3.83.51.95
23:00 Идет первый тайм Логотип футбольный клуб МарсельМарсель 0:0 Логотип футбольный клуб МонакоМонакоФонбет2.023.453.6
  • Главные новости
  • Все новости
21:57
«Милан» огорчил «Лацио»97
21:54
«Барселона» - «Алавес»: стартовые составы31
21:17
Вериссимо в шаге от перехода в «Спартак»34
21:10
Бэйл готов перейти в «Манчестер Юнайтед»21
20:54
«Ман Сити» шагает в 1/8 финала Кубка Англии9
23:00
Галактионов: «В „Ахмате“ нет комплекса неполноценности перед грандами российского футбола»0
22:53
Алессио Таккинарди возглавил клуб Серии D0
22:36
Сборная Германии попросила «Кардифф» не травмировать ее игроков4
22:15
«Марсель» - «Монако»: стартовые составы1
22:13
В УЕФА сомневаются в правдивости финансовой отчётности ПСЖ6
22:06
Дортмундская «Боруссия» подписала игрока «Барселоны»7
21:27
Де Брюйне: «Решил пробить под „стенкой“, а не над ней»0
20:56
«Лион» проиграл «Бордо»2
20:44
Сарри: «Лидерство „Наполи“ ничего не значит»0
20:36
Манчини: «В 10 оставшихся матчах чемпионата мы надеемся забить 30 мячей»28
20:32
Кокорин - о крупных победах «Зенита»: «Счет 14:2 в трех матчах настораживает»14
20:25
Полузащитник «Рубина» Шарипов присоединится к «Томи»0
20:20
Донадони - о поражении от «Наполи»: «Обидный результат»1
20:04
Мадридский «Атлетико» одержал победу над «Лас-Пальмасом»8
19:58
Мертенс: «Так матчи начинать нельзя, „Наполи“ повезло тут же отыграться»3
19:54
«Зенит» громит «Гуанчжоу Эвергранд», а Заболотный продолжает забивать104
19:35
Слуцкий посетил матч между «Челси» и «Ньюкаслом»21
19:30
Конте: «Кубковые матчи всегда непредсказуемы»3
19:28
Клопп: «Джан не покинет „Ливерпуль“ этой зимой»5
19:22
«Байер» разобрался с «Майнцем»1

Гвардиола о фоле на Сане: «Судьи должны беречь игроков»

сегодня, 21:45
КардиффЛоготип футбольный клуб Кардифф0 : 2Логотип футбольный клуб Манчестер СитиМанчестер СитиМатч завершен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был удивлен тому, что арбитр матча 4-го раунда Кубка Англии против «Кардиффа» Ли Мэйсон не засчитал гол Бернарду Силвы, так как находившийся в пассивном офсайде Лерой Сане перекрыл обзор голкиперу соперников, хоть и не коснулся мяча. Гвардиола также считает, что Мэйсон должен был удалять игрока хозяев Джо Беннетта еще в первом тайме за жесткий фол на все том же Сане.

«Игроков нужно защищать и беречь. Я не понимаю, почему гол отменили, но я могу принять это. Однако судьи должны беречь игроков, не только моих. Где был фол, там был фол, где была опасная игра, там была опасная игра. Такие эпизоды храбрости вам не придадут.

Сане угодил в лазарет. На какое время, не знаю, я же не доктор.

Никогда не видел, чтобы гол не засчитывали в такой ситуации, но принять это могу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Де Брюйне: «Решил пробить под „стенкой“, а не над ней»
Сегодня, 21:27 0
Сарри: «Лидерство „Наполи“ ничего не значит»
Сегодня, 20:44 0
Донадони - о поражении от «Наполи»: «Обидный результат»
Сегодня, 20:20 1
Мертенс: «Так матчи начинать нельзя, „Наполи“ повезло тут же отыграться»
Сегодня, 19:58 3
Конте: «Кубковые матчи всегда непредсказуемы»
Сегодня, 19:30 3
Клопп: «Джан не покинет „Ливерпуль“ этой зимой»
Сегодня, 19:28 5
Обсудить
Все комментарии
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 22:58
100% красная должна была быть! Еще и гол чистый отменили!
cska plus
cska plus
сегодня в 21:51
Пеп прав а Сане здоровья.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100