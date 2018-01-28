Гвардиола о фоле на Сане: «Судьи должны беречь игроков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола был удивлен тому, что арбитр матча 4-го раунда Кубка Англии против «Кардиффа» Ли Мэйсон не засчитал гол Бернарду Силвы, так как находившийся в пассивном офсайде Лерой Сане перекрыл обзор голкиперу соперников, хоть и не коснулся мяча. Гвардиола также считает, что Мэйсон должен был удалять игрока хозяев Джо Беннетта еще в первом тайме за жесткий фол на все том же Сане.

«Игроков нужно защищать и беречь. Я не понимаю, почему гол отменили, но я могу принять это. Однако судьи должны беречь игроков, не только моих. Где был фол, там был фол, где была опасная игра, там была опасная игра. Такие эпизоды храбрости вам не придадут.

Сане угодил в лазарет. На какое время, не знаю, я же не доктор.

Никогда не видел, чтобы гол не засчитывали в такой ситуации, но принять это могу».