Российский клуб оказался в числе лидеров по числу успешных передач в лигах Европы

  • Новости
  • Турниры
  • Команды
  • Блоги
  • Медиа
  • Прогнозы
  • Опросы
    Опрос
    Чего ждать от сборной России в Лиге Наций 2018/19?
  • ТВ
  • Рейтинги
  • Карта
  • Матчи
  • СТАВКИ
  • Игра
  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Испания. Примера
  • Турция. Супер-Лига
  • Португалия. Примейра
  • Германия. Бундеслига 2
  • Аргентина. Примера
  • Израиль. Премьер-Лига
  • Италия. Серия B
  • Мексика. Лига МХ
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Лига 2
Испания. Примера 2017/2018, 21 тур1X2
23:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сельта (Виго)Сельта -:- Логотип футбольный клуб Бетис (Севилья)БетисФонбет1.753.954.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва)ЦСКА -:- Логотип футбольный клуб Пяст (Гливице)ПястФонбет4.54.21.6
  • Главные новости
  • Все новости
10:23
Педро Роша: «Приоритет „Спартака“ – чемпионат России»18
09:40
Ловчев: «Для меня очевидно, что „Зенит“ на правильном пути»41
08:45
Из последних 219 пенальти в Ла Лиге ни один не был назначен в ворота «Барселоны»49
08:20
В рейтинге гонки за «Золотую бутсу» вновь произошли изменения18
00:54
«Марсель» и «Монако» сыграли вничью12
10:36
Конте: «Если „Челси“ подпишет форварда, это не значит, что Батшуайи уйдёт»1
10:14
Блэйк: «У „Челси“ есть всё для победы в Лиге чемпионов»6
10:05
«Арсенал» готов отпустить Жиру в «Челси» за 35 млн фунтов14
09:55
Герасимец: «Если Манчини выиграет Лигу Европы с „Зенитом“, ему простят всё»34
09:29
Вагнер Лав прилетел в Стамбул, где подпишет контракт с «Бешикташем»5
09:17
«Эвертон» готов расстаться с одним из дорогостоящих летних приобретений2
09:07
Ибрагимович будет доигрывать в США10
08:54
Суарес: «Арбитр должен был назначить пенальти и в ворота „Алавеса“»16
08:34
Вальверде: «Игра рукой в штрафной? Чтобы её не было, Умтити пришлось бы отрезать руку»8
01:01
Гвидетти уверен, что арбитр должен был назначить пенальти в ворота «Барселоны»40
00:50
Сегодня «Челси» должен объявить о трансфере Эмерсона3
00:39
«Сампдория» обыграла «Рому» и приблизилась к ней в турнирной таблице33
00:37
Месси приносит победу «Барселоне» над «Алавесом»155
00:27
Суарес впервые в карьере забил в 8-м матче национального чемпионата подряд11
00:21
Фабиньо: «Моё время в „Монако“ подходит к концу»8
00:09
Экс-игрок «Челси»: «Марез отлично вписался бы в нынешний „Ливерпуль“»3
00:09
«Торино» отказался продавать Льяича1
23:57
Экс-игрок «Сосьедада»: «Летом Одриосола станет игроком мадридского „Реала“»2
23:54
В «Арсенале» уверены в переходе Обамеянга10
23:48
Де Хеа: «Я счастлив в „Манчестер Юнайтед“»2

Российский клуб оказался в числе лидеров по числу успешных передач в лигах Европы

сегодня, 10:58

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг европейских клубов с наибольшим количеством точных пасов в национальных чемпионатах с начала сезона.

На вершине рейтинга предсказуемо оказался «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. На 9-м месте расположился российский «Краснодар».

Первая десятка клубов выглядит так:

#КлубЧисло точных пасовПроцент точности передачЧисло точных передач в минуту
1«Манчестер Сити»68589,4%17,2
2«Наполи»66588,3%18,8
3ПСЖ62289,1%16,5
4«Бавария»61087,9%16,4
5«Селтик»60788,5%15,8
6«Шахтер»59788,7%16
7«Барселона»59088,6%16,4
8«Арсенал»57486,2%16,6
9«Краснодар»54886,3%16,5
10«Боруссия» Д54385,9%

15,9

 «Ницца»54389%17,1
 «Ювентус»54387,9%16,2

Российские клубы в первой сотне рейтинга:

29«Зенит»48884,3%14,9
31ЦСКА48783,8%14,9
43«Локомотив»47184,3%15,8
63«Спартак»45383%15,2
95«Урал»42683,4%14,3

Системные администраторы лидеров РФПЛ

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Рейтинг тренерской репутации. Гвардиола – лидер! 
23 январяDuran Duran в блоге Тренерская доля18
Гвардиола - лидер мирового рейтинга тренерской репутации
23 января 37
29% всех денег на рынке тратят англичане! Отчёт УЕФА – о лигах
18 январяАлександр Чистяков в блоге Цифровое измерение6
ФИФА опубликовала обновленный рейтинг сборных
18 января 41
«Реал» - лучший клуб 2017 года по версии IFFHS
17 января 67
Опубликован рейтинг самых популярных футболистов России в русскоязычной Википедии
10 января 67
Обсудить
Все комментарии
FROLL 001
FROLL 001
сегодня в 11:05
А ещё один российский клуб оказался в числе лидеров по рекордной наполняемости авоськи!
WAARLOT
WAARLOT
сегодня в 11:03
приятная,согревающая новость
LOpp
LOpp
сегодня в 11:03
кто то же сидит, смотрит матч и количество пасов считает
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 11:02
Передачи у Краснодара может и точные были, но оказались бестолковыми.
Shamil79
Shamil79
сегодня в 11:01
и распасовщики тоже российские....или легионеры?
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100