Российский клуб оказался в числе лидеров по числу успешных передач в лигах Европы

Международный центр спортивных исследований CIES составил рейтинг европейских клубов с наибольшим количеством точных пасов в национальных чемпионатах с начала сезона.
На вершине рейтинга предсказуемо оказался «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. На 9-м месте расположился российский «Краснодар».
Первая десятка клубов выглядит так:
|#
|Клуб
|Число точных пасов
|Процент точности передач
|Число точных передач в минуту
|1
|«Манчестер Сити»
|685
|89,4%
|17,2
|2
|«Наполи»
|665
|88,3%
|18,8
|3
|ПСЖ
|622
|89,1%
|16,5
|4
|«Бавария»
|610
|87,9%
|16,4
|5
|«Селтик»
|607
|88,5%
|15,8
|6
|«Шахтер»
|597
|88,7%
|16
|7
|«Барселона»
|590
|88,6%
|16,4
|8
|«Арсенал»
|574
|86,2%
|16,6
|9
|«Краснодар»
|548
|86,3%
|16,5
|10
|«Боруссия» Д
|543
|85,9%
15,9
|«Ницца»
|543
|89%
|17,1
|«Ювентус»
|543
|87,9%
|16,2
Российские клубы в первой сотне рейтинга:
|29
|«Зенит»
|488
|84,3%
|14,9
|31
|ЦСКА
|487
|83,8%
|14,9
|43
|«Локомотив»
|471
|84,3%
|15,8
|63
|«Спартак»
|453
|83%
|15,2
|95
|«Урал»
|426
|83,4%
|14,3