Сегодня Бекхэм запустит свой клуб в Майами

Сегодня в Майами состоится специальная пресс-конференция, на которой бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, как ожидается, объявит о запуске своего проекта - собственного клуба в МЛС, ФК «Майами».

Событие это также посетит комиссионер лиги Дон Гарбер.

Напомним, что 42-летний Бекхэм загорелся идеей создать собственный клуб в США после того, как 2007 году англичанин перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Он приобрел право на создание клуба МЛС в 2014 году вместе с группой единомышленников.

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