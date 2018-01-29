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Сегодня Бекхэм запустит свой клуб в Майами

сегодня, 13:22

Сегодня в Майами состоится специальная пресс-конференция, на которой бывший капитан сборной Англии Дэвид Бекхэм, как ожидается, объявит о запуске своего проекта - собственного клуба в МЛС, ФК «Майами».

Событие это также посетит комиссионер лиги Дон Гарбер.

Напомним, что 42-летний Бекхэм загорелся идеей создать собственный клуб в США после того, как 2007 году англичанин перешел в «Лос-Анджелес Гэлакси». Он приобрел право на создание клуба МЛС в 2014 году вместе с группой единомышленников.

Welcome to Sunny Florida. Бекхэм открывает новую главу в MLS

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 14:24
Удачи Бексу
RUSTY8
RUSTY8
сегодня в 13:40
Майами-што?!! Майами Хипстерс, Майами Барбэс)))
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 13:30
Удачи Бэксу на новом поприще!
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