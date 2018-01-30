Оуэн считает, что «Арсенал» не сможет обыграть «Суонси»

Знаменитый в прошлом английский футболист Майкл Оуэн дал прогноз на матч 25-го тура чемпионата Англии между «Суонси» и «Арсеналом»:

«„Суонси“ впервые в сезоне начинает выкарабкиваться, в прошлый раз они одержали победу над „Ливерпулем“, хотя и проиграли четыре из последних пяти встреч с „Арсеналом“ в чемпионате.

„Канониры“ выиграли только три из двенадцати выездных матчей Премьер-Лиги в этом сезоне. Думаю, „лебеди“ завоюют очко, учитывая их прогресс под руководством нового тренера Карлуша Карвальяла».

Напомним, в последнем туре АПЛ «канониры» уверенно обыграли «Кристал Пэлас».