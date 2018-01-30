ЦСКА сейчас не видит смысла предлагать новые контракты Березуцким и Игнашевичу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не видит смысла в том, чтобы сейчас предлагать новые контракты братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу:

«Сейчас в этом нет смысла. Мы не считаем нужным беспокоить ребят. И они уверены, что если у них будет желание продлить контракт с нами, то Игнашевич и Березуцкие, естественно, останутся.

В первую очередь нужно уважать позицию игроков. Они очень многое отдали клубу и сборной. И теперь имеют право посвятить больше времени семье, восстановить здоровье. Мы будем только рады, если они останутся. Но сейчас, как я уже сказал, не видим смысла их дергать. Поговорим об этом в конце сезона».

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, «Игнашевич и Березуцкие будут играть, пока ЦСКА не найдёт им замену. Лет до 50».