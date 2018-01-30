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ЦСКА сейчас не видит смысла предлагать новые контракты Березуцким и Игнашевичу

сегодня, 14:35

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев не видит смысла в том, чтобы сейчас предлагать новые контракты братьям Березуцким и Сергею Игнашевичу:

«Сейчас в этом нет смысла. Мы не считаем нужным беспокоить ребят. И они уверены, что если у них будет желание продлить контракт с нами, то Игнашевич и Березуцкие, естественно, останутся.

В первую очередь нужно уважать позицию игроков. Они очень многое отдали клубу и сборной. И теперь имеют право посвятить больше времени семье, восстановить здоровье. Мы будем только рады, если они останутся. Но сейчас, как я уже сказал, не видим смысла их дергать. Поговорим об этом в конце сезона».

По мнению футбольного эксперта Александра Бубнова, «Игнашевич и Березуцкие будут играть, пока ЦСКА не найдёт им замену. Лет до 50».

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Все комментарии
Фата лист
Фата лист
сегодня в 20:29
Неоднозначный заголовок...
drug01
drug01
сегодня в 20:26
надо завершить сезон-успешно!
Великолепный
Великолепный ответил Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:48
Сергеевич вернулся 1:
ФИФА запросила допинг-пробы Марио Фернандеса, Игнашевича.
13 января стали известны имена одиннадцати футболистов, выступавших в России, чьими допинг-тестами заинтересовалась Международная федерация футбола (ФИФА). Достоверность информации уже подтвердил врач сборной страны по футболу Эдуард Безуглов, также отметивший, что все пробы чисты.
Стали известны имена российских футболистов и футболисток, а также легионеров, выступавших в Российской футбольной Премьер-лиге, чьи допинг-пробы вызвали интерес у Международной федерации футбола (ФИФА).
Как сообщил «Чемпионат», среди этих игроков оказались: Роман Шишкин, Сергей Игнашевич, Владимир Габулов, Марио Фернандес, Сергей Чепчугов, Олеся Машина, Благой Георгиев, Дарья Мещерякова, Владимир Обухов, Кейсуке Хонда и Петр Немов.
По данным Российского антидопингового агентства (РУСАДА), у которого и были запрошены данные, все 11 проб чисты. Эту информацию подтвердил также врач сборной России Эдуард Безуглов.
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 19:14
ФИФА запросила допинг-пробы Марио Фернандеса, Игнашевича.
denmig
denmig
сегодня в 18:31
Сейчас!?? - Уже!!! Время позади - остался только сухарян! В следующем году!
Великолепный
Великолепный
сегодня в 18:09
2005 год стал для ЦСКА историческим. И дело не только в том, что армейцы добились тогда уникального результата, победив в чемпионате и Кубке страны, а также взяв первый в истории российского футбола еврокубок.

Было еще событие, ставшее, как выяснилось, эпохальным. Именно тогда Валерий Газзаев перестроил тактику на игру в три защитника, и оборона красно-синих обрела связку, которая стала ее визитной карточкой на протяжении долгих лет.

Сергей Игнашевич, братья Березуцкие, как и вратарь Игорь Акинфеев, – эти имена еще не раз вписывались в футбольные справочники под победами ЦСКА. Менялись тренеры, приходили новые партнеры, болельщики соперников по десятому разу повторяли заклинание «в следующем сезоне они точно уйдут», а армейские старожилы примеряли очередную медаль и поднимали над головой кубок. Свыше двух тысяч матчей за ЦСКА на четверых, шесть чемпионств, семь Кубков страны, шесть Суперкубков и, конечно, тот самый Кубок УЕФА-2005 – таков «улов» фантастической четверки в составе армейцев.
Санчо Панса
Санчо Панса
сегодня в 17:11
Да, в этом смысла пока нет. Не удивлюсь, если легендарные игроки обороны ЦСКА останутся в команде и будут отвечать за физическую подготовку! Время идет и ветеранам нужна достойная и равноценная замена....
cska plus
cska plus
сегодня в 16:39
Любители зулусов гадят нашу ветку.
вячеслав остапенко
вячеслав остапенко
сегодня в 16:06
Я думаю если у игроков есть силы играть то пусть радуют болельщиков
Суеверный
Суеверный
сегодня в 15:58
"...лет до 50..." Оптимистично. Пока не появятся достойные конкуренты. А их на горизонте не наблюдается.
Московские бабушки
Московские бабушки
сегодня в 15:46
зачем им новый контракт? скоро с пенсионного фонда начнут деньги капать
MIKITA463295
MIKITA463295
сегодня в 15:27
Они до сих пор не нашли и даже не ищут им замены,значит прав был Бубнов...
Беланов
Беланов ответил FILL3286
сегодня в 15:18
FILL3286:
А зачем искать замену то? У них ВЕРБЛЮД В НАПОДЕНИИ,43 можно и в защиту с онопко лет еще так на 15
Смешное погоняло у Промеса - верблюд. Из-за губ? 43 - это Семьлихов? У него же другой номер. А Онопко давно в 7партаке не играет - тут ты в просак попал
SHMEL
SHMEL
сегодня в 15:13
Братья-то уж точно еще годик попылят за ЦСКА.
Морозовский
Морозовский
сегодня в 15:04
Бабаев предложил легендам уйти по собственному желанию!
Nek35
Nek35
сегодня в 15:03
ЛУЧШЕ
ПОГРЕБНЯКА ПУСТЬ ПОДПИШУТ НАП НУЖЕН
FILL3286
FILL3286 ответил Василий 50
сегодня в 14:58
Василий 50:
Александр Бубнов: «Игнашевич и Березуцкие будут играть, пока ЦСКА не найдёт им замену. Лет до 50». ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- В ФНЛ или ПФЛ можно будет и дольше играть, тем более, что замену им никто не ищет, денег-то нет.
А зачем искать замену то?
У них ВЕРБЛЮД В НАПОДЕНИИ,43 можно и в защиту с онопко лет еще так на 15
Don trambon
Don trambon
сегодня в 14:49
Открыл сайт. На главной - новости про ЦСКА, один позитив. Но хряки всё равно всё портят новостью, как их главный хряк-предводитель под санкции попадает.

Что сказать, свиньи.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 14:46
Александр Бубнов:
«Игнашевич и Березуцкие будут играть, пока ЦСКА не найдёт им замену. Лет до 50».
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
В ФНЛ или ПФЛ можно будет и дольше играть, тем более, что замену им никто не ищет, денег-то нет.
mangoх12
mangoх12
сегодня в 14:42
Без напряг , помогут если надо
cska.78
cska.78
сегодня в 14:38
Чернова летом надо наигрывать!
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