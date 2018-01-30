Кубок чемпионата мира 13 февраля прибудет в Минск

Источник сообщает, что 13 февраля кубок чемпионата мира прибудет в Минск.

«Футбольные болельщики Беларуси получат шанс сфотографироваться с оригинальным кубком чемпионата мира ФИФА. В Минск почетный трофей прибудет из Вены на один день, 13 февраля, а затем отправится в столицу Болгарии Софию.

Минск стал частью организованного ФИФА тура для главного трофея мирового футбола, который проходит с 9 сентября 2017 года по 7 июня 2018 года», - передает источник.



Напомним, что кубок чемпионата мира с 21 по 26 ноября был в Сочи, - на этом закончилась первая часть путешествия трофея.