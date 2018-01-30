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Кубок чемпионата мира 13 февраля прибудет в Минск

сегодня, 14:38

Источник сообщает, что 13 февраля кубок чемпионата мира прибудет в Минск. 

«Футбольные болельщики Беларуси получат шанс сфотографироваться с оригинальным кубком чемпионата мира ФИФА. В Минск почетный трофей прибудет из Вены на один день, 13 февраля, а затем отправится в столицу Болгарии Софию.

Минск стал частью организованного ФИФА тура для главного трофея мирового футбола, который проходит с 9 сентября 2017 года по 7 июня 2018 года», - передает источник. 

Напомним, что кубок чемпионата мира с 21 по 26 ноября был в Сочи, - на этом закончилась первая часть путешествия трофея. 

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ZenCh
ZenCh ответил Майкл59ru
сегодня в 16:07
Майкл59ru:
А уедет оттуда его копия,сделанная из картошки. Батька не упустит такой момент и подменит кубок во время призентации )
Ну как можно быть таким безграмотным? Призентация??? Орфографический словарь в студию. А шутка твоя очень смешная и самое главное новая.
Майкл59ru
Майкл59ru
сегодня в 14:52
А уедет оттуда его копия,сделанная из картошки. Батька не упустит такой момент и подменит кубок во время призентации )
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