Ханни в течение суток станет игроком «Спартака»

Источник сообщает, что полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни близок к переходу в «Спартак».



Утверждается, что 27-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для московского клуба, а стороны улаживают последние детали сделки. Ориентировочная сумма трансфера составит 8 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3.5 года. Зарабатывать хавбек будет около 1.5 млн евро в год. Отмечается, что в течение сегодняшнего дня должно поступить официальное подтверждение перехода. Самое примечательное, что Ханни станет первым алжирским игроком, который будет выступать за «Спартак».



Напомним, что минувшим летом Софьян Ханни продлил контракт с «Андерлехтом».