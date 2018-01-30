Ханни в течение суток станет игроком «Спартака»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Англия. Премьер-Лига
  • Англия. Чемпионшип
  • Италия. Кубок
  • Шотландия. Премьер-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Англия. Первая Футбольная Лига
  • Аргентина. Примера
  • Германия. Третья лига
  • Кипр. Первый Дивизион
  • Нидерланды. Кубок Нидерландов
  • Португалия. Примейра
  • Товарищеские матчи. Клубы
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Франция. Кубок Лиги
  • Франция. Лига 2
Англия. Премьер-Лига 2017/2018, 25 тур1X2
22:45 Идет второй тайм, 45’ Логотип футбольный клуб Суонси СитиСуонси Сити 1:1 Логотип футбольный клуб Арсенал (Лондон)АрсеналФонбет6.84.351.47
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Вест Хэм (Лондон)Вест Хэм 1:1 Логотип футбольный клуб Кристал Пэлас (Лондон)Кристал ПэласФонбет2.953.252.45
23:00 Идет первый тайм, 45’ Логотип футбольный клуб ХаддерсфилдХаддерсфилд 0:2 Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульФонбет11.55.851.31
Италия. Кубок 2017/2018, 1/2 финала1X2
22:45 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб Аталанта (Бергамо)Аталанта 0:1 Логотип футбольный клуб Ювентус (Турин)ЮвентусФонбет3.63.052.2
Товарищеские матчи. Клубы 20181X2
17:30 Матч завершен Логотип футбольный клуб Динамо М (Москва)Динамо М 3:1 Логотип футбольный клуб ТренчинТренчин---
Франция. Кубок Лиги 2017/2018, 1/2 финала1X2
23:05 42’ Логотип футбольный клуб РеннРенн 0:1 Логотип футбольный клуб ПСЖ (Париж)ПСЖФонбет177.51.15
  • Главные новости
  • Все новости
23:14
«Челси» оформил трансфер игрока «Ромы»5
19:29
«Лужники» и «Крестовский» поборются за звание лучшей арены 2017 года137
19:07
«Спартак» отказался продавать Промеса в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов154
18:59
В 2017 году клубы потратили на трансферы на треть больше денег, чем в 20166
18:19
Обамеянг прилетел в Лондон для подписания контракта с «Арсеналом»25
23:47
«Рома» хочет подписать защитника «Манчестер Юнайтед»0
23:44
Почеттино: «Мне нравится играть против Моуриньо»0
23:35
«Уотфорд» купил 20-летнего бельгийца1
23:23
«Вильярреал» объявил о трансфере 34-летнего Хави Фуэго1
23:23
ПСЖ намерен включить Гедеша в сделку по Облаку0
23:14
Дриусси сообщил, что станет отцом2
23:02
Аренда Батшуайи обойдется «Боруссии» Д в 1,5 млн евро1
23:01
«Севилья» ждет ответ от Брозовича0
22:55
«Милан» расторг контракт с опытным защитником1
22:54
«Ахмат» просматривает 21-летнего сенегальца0
22:48
«Эвертон» отдаст Классена в аренду «Наполи»0
22:43
«Боруссия» Д подтвердила трансфер Серхио Гомеса из «Барселоны»1
22:39
«Ювентус» готов продлить контракт с Буффоном, но последнее слово за игроком1
22:31
Трансфер Пасторе из ПСЖ в «Интер» может не состояться2
22:17
Это'О покидает «Антальяспор»3
22:06
«Аталанта» - «Ювентус»: Буффон возвращается в основу4
22:03
«Хаддерсфилд» - «Ливерпуль»: стартовые составы2
21:49
«Суонси» - «Арсенал»: стартовые составы10
21:37
«Кордоба» усилилась пятикратным победителем Лиги Европы5
21:29
СМИ: Караваев перешел в «Витесс»10

Ханни в течение суток станет игроком «Спартака»

сегодня, 15:17

Источник сообщает, что полузащитник «Андерлехта» Софьян Ханни близок к переходу в «Спартак». 

Утверждается, что 27-летний футболист уже прошёл медицинское обследование для московского клуба, а стороны улаживают последние детали сделки. Ориентировочная сумма трансфера составит 8 миллионов евро. Контракт будет рассчитан на 3.5 года. Зарабатывать хавбек будет около 1.5 млн евро в год. Отмечается, что в течение сегодняшнего дня должно поступить официальное подтверждение перехода. Самое примечательное, что Ханни станет первым алжирским игроком, который будет выступать за «Спартак».

Напомним, что минувшим летом Софьян Ханни продлил контракт с «Андерлехтом».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
«Ахмат» просматривает 21-летнего сенегальца
Сегодня, 22:54 0
«Спартак» отказался продавать Промеса в «Саутгемптон» за 25 млн фунтов
Сегодня, 19:07 154
«Ростов» и другие российские клубы желают подписать сербского хавбека
Сегодня, 14:56 14
Будковский пополнит состав «Амкара»
Сегодня, 03:22 4
«Локомотив» мог подписать Крыховяка, но трансфер сорвался
Вчера, 22:22 7
Бельгийские СМИ: Трансфер Ханни обойдется «Спартаку» в 5,5 млн евро
Вчера, 19:36 10
Обсудить
Все комментарии
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Ваня лучший
сегодня в 22:45
Ваня ну можно же писать нормально без оскорблений,тем более скоро еврокубки,надо радоваться если усиляться мы или вы или локо,а зенит и так хороший состав,надо же показать европейцам что русские идут и поддерживать друг друга
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Великий ЦСКА Москва
сегодня в 22:42
Вот хочу спросить какого черта тогда вы здесь,идите к себе раз вам спартак не нравится
Ruslan Volkov
Ruslan Volkov ответил Великий ЦСКА Москва
сегодня в 22:40
У вас тоже антирекорд есть 4 года пропускать и быть всегда 4 месте в ЛЧ нафигам вам этот турнир,нее гинеру понятно это деньги
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил artsinalex
сегодня в 20:18
artsinalex:
43 дырки это тоже ВЕЛИКИЙ РЕКОРД!!!
1:18, 0:7, 20, 112 это тоже ВЕЛИКИЙ РЕКОРД!!!
artsinalex
artsinalex ответил Великий ЦСКА Москва
сегодня в 20:14
Великий ЦСКА Москва:
Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7
43 дырки это тоже ВЕЛИКИЙ РЕКОРД!!!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил artsinalex
сегодня в 20:01
artsinalex:
Позорит коней, обыгрывая их 3-0!!!
Это клеймо на всю жизнь. То есть можно войти в историю, как говорят, а можно вляпаться. Это не 0:1 и даже не 0:3. Это 0:7
artsinalex
artsinalex ответил Великий ЦСКА Москва
сегодня в 19:49
Великий ЦСКА Москва:
Скорее всего только позорит!
Позорит коней, обыгрывая их 3-0!!!
Великий ЦСКА Москва
Великий ЦСКА Москва ответил artsinalex
сегодня в 19:46
artsinalex:
Великий Спартак феерит!!!
Скорее всего только позорит!
Верг
Верг
сегодня в 19:44
ханни монтани
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 19:38
Петкович,Педро Роша,Максимович,Ханни.....,это всё понятно...
Усиления то когда будут ????
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 18:58
Попугаи, в смысле часть коней и бакланов, продолжают "дискуссию".
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 18:57
Да скорей бы стал
artsinalex
artsinalex
сегодня в 18:44
Великий Спартак феерит!!!
спартак 1987
спартак 1987 ответил Ваня лучший
сегодня в 18:43
Кутепов слишком много детских ошибок совершает, его лучший матч за Спартак был в декабре против вас. по Петковичу видно, что скорее всего его приглашение было ошибкой( даже в контрольных играх в этом году не раз обрезал своих пасом сопернику и тд) Боккетти женился на Русской девушке, получил хороший контракт и перестал рости, ошибок не меньше чем у Кутепова, думаю его устраивает как и Реброва быть первым запасным. от Мельгарехо никто не знает, что ожидать, вот с ним я бы точно раставаться бы не стал. парагваец похоже только почуствовал себя своим в Спартаке
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ошалевший
сегодня в 18:40
ошалевший:
тесно будет только попову,он похоже на выход пойдёт,таски может уйдёт,а вериссимо ещё не подписан
А каковы шансы у Ананидзе, Мельгарехо, Бокетти,Петковича, П.Роши?
ошалевший
ошалевший ответил Ваня лучший
сегодня в 18:36
Ваня лучший:
А Ребров с Селиховым оба в старте будут.? Если все названные тобой русские "звезды" будут в старте, то легам на лавке будет очень тесно. Тем более, что Максимович, Верисимо , Фернандо, Промес Л. Адриано, да и Хани не для лавки покупались. А мест то всего 11!
тесно будет только попову,он похоже на выход пойдёт,таски может уйдёт,а вериссимо ещё не подписан
Ваня лучший
Ваня лучший ответил спартак 1987
сегодня в 18:36
спартак 1987:
Ромку Зобнина вот точно забыл, только он либо опорник, либо на фланг обороны где и так у нас Россияне играют
Из Спартака мне Зобнин и Кутепов нравятся больше других. А Ананидзе, Попова, Петковича, Мельгарехо, Бокетти видно надо продавать.
Ваня лучший
Ваня лучший ответил спартак 1987
сегодня в 18:34
спартак 1987:
Пашалича брали под лч, там лимита нет, да и не справляется хорват. Педру Рошу под уход Промеса. Бразилец долго адаптируется, как у вас Витиньо в своё время
Благодарю за вежливый ответ! приятно общаться с адекватными хряками. Но все равно мне кажется легов многовато. Кого-то надо продавать. А в нынешней ситуации Кутепову места в основе не будет, что очень жаль.
спартак 1987
спартак 1987 ответил Ваня лучший
сегодня в 18:34
Ромку Зобнина вот точно забыл, только он либо опорник, либо на фланг обороны где и так у нас Россияне играют
спартак 1987
спартак 1987 ответил Ваня лучший
сегодня в 18:32
Пашалича брали под лч, там лимита нет, да и не справляется хорват. Педру Рошу под уход Промеса. Бразилец долго адаптируется, как у вас Витиньо в своё время
Ваня лучший
Ваня лучший ответил ошалевший
сегодня в 18:31
ошалевший:
ребров,комбаров,зобнин,глушаков,ещенко игроки чисто старта,самедов,кутепов думаю будут чередоваться,всё ок,ваня,мои поздравления с мусой
А Ребров с Селиховым оба в старте будут.? Если все названные тобой русские "звезды" будут в старте, то легам на лавке будет очень тесно. Тем более, что Максимович, Верисимо , Фернандо, Промес Л. Адриано, да и Хани не для лавки покупались. А мест то всего 11!
cska.78
cska.78 ответил спартак 1987
сегодня в 18:30
спартак 1987:
мы так рады, что ты нас поправил😂 ну всё про Спартак знает этот лыжник😄
Я рад, что ты рад, гимнаст :)
спартак 1987
спартак 1987 ответил cska.78
сегодня в 18:30
мы так рады, что ты нас поправил😂 ну всё про Спартак знает этот лыжник😄
Ваня лучший
Ваня лучший ответил cska.78
сегодня в 18:28
cska.78:
Педрошу забыл!
Да еще и Петкович и Пашалич. Вообще "всенародная команда"
112910415
112910415
сегодня в 18:28
всё путём!
ошалевший
ошалевший ответил Ваня лучший
сегодня в 18:27
Ваня лучший:
В отличие от большинства хряков, выливших потоки грязи из-за перехода Мусы постараюсь говорить о футболе. Сегодня в Спартаке 11 легионеров ( Таски, Бокетти, Масксимович, Верисимо, Фернандо,Промес, Адриано, Зе Луиш, Мельгарехо, Попов, Ананидзе). Алжирец будет 12-м. В какой лимит собирается Федун укладываться? Неужели горький опыт Зенита не подсказывает, что перебор легов - это проблема. Еще кот Матроскин говорил "Чтобы купить что-то, надо сначала продать что-то ненужное. Без такой продажи у Спартака будут проблемы, хотя по большому счету мне то все равно, но все таки приятно.
ребров,комбаров,зобнин,глушаков,ещенко игроки чисто старта,самедов,кутепов думаю будут чередоваться,всё ок,ваня,мои поздравления с мусой
Ваня лучший
Ваня лучший ответил спартак 1987
сегодня в 18:27
спартак 1987:
у Таски через пол года заканчивается контракт и он уйдёт в вердер летом скорее всего, Максимовича как и вы Мусу взяли в аренду на пол года без права выкупа. если он хорошо отыграет за Спартак и сборную сербии на чемпионате мира наполи наверняка его вернёт обратно( Кулибали скорее всего покинет итальянцев летом за космические деньги для защитника) Попов ещё может пригодиться( в матче с самарой на кубок в грязи болгарин лучше чем Ханни или Джано) а так в воротах Селихов, по флангам защиты Комбаров и Ещенко (Тигиева ждём) Глушаков и Каррере прийдётся думать кто 5й, Самедова ставить или Кутепова в защиту( хорошо бы Бакаев прибавил и заиграл слева на фланге полкзащиты) посмотрим на Ерёменко, Темофеев поправиться должен, летом Джикия, Давыдов на замену может выйти. я веду к тому, что лимит нужно сделать 10+15 или 8+17. в рфпл у нас слабое место Русский игрок, а ставить тренер его обязан, только конкуренция поможет нашим молодым игрокам заиграть на высшем уровне, у нас всё наоборот, зарплата у Дзюбы 3.3 мульта в евро!!! Самедов за день получает в районе 340 тысяч рублей!!!!! это только благодаря нашему бестолковому лимиту на лигионеров
А я ведь еще забыл двух звезд Педро Рошу и Петковича, про Пашалича молчу. С кем же в народной команде можно по русски поговорить? Итого 15 легов в Спартаке. Это круто!!!
cska.78
cska.78 ответил Ваня лучший
сегодня в 18:26
Ваня лучший:
В отличие от большинства хряков, выливших потоки грязи из-за перехода Мусы постараюсь говорить о футболе. Сегодня в Спартаке 11 легионеров ( Таски, Бокетти, Масксимович, Верисимо, Фернандо,Промес, Адриано, Зе Луиш, Мельгарехо, Попов, Ананидзе). Алжирец будет 12-м. В какой лимит собирается Федун укладываться? Неужели горький опыт Зенита не подсказывает, что перебор легов - это проблема. Еще кот Матроскин говорил "Чтобы купить что-то, надо сначала продать что-то ненужное. Без такой продажи у Спартака будут проблемы, хотя по большому счету мне то все равно, но все таки приятно.
Педрошу забыл!
спартак 1987
спартак 1987 ответил Ваня лучший
сегодня в 18:24
у Таски через пол года заканчивается контракт и он уйдёт в вердер летом скорее всего, Максимовича как и вы Мусу взяли в аренду на пол года без права выкупа. если он хорошо отыграет за Спартак и сборную сербии на чемпионате мира наполи наверняка его вернёт обратно( Кулибали скорее всего покинет итальянцев летом за космические деньги для защитника) Попов ещё может пригодиться( в матче с самарой на кубок в грязи болгарин лучше чем Ханни или Джано) а так в воротах Селихов, по флангам защиты Комбаров и Ещенко (Тигиева ждём) Глушаков и Каррере прийдётся думать кто 5й, Самедова ставить или Кутепова в защиту( хорошо бы Бакаев прибавил и заиграл слева на фланге полкзащиты) посмотрим на Ерёменко, Темофеев поправиться должен, летом Джикия, Давыдов на замену может выйти. я веду к тому, что лимит нужно сделать 10+15 или 8+17. в рфпл у нас слабое место Русский игрок, а ставить тренер его обязан, только конкуренция поможет нашим молодым игрокам заиграть на высшем уровне, у нас всё наоборот, зарплата у Дзюбы 3.3 мульта в евро!!! Самедов за день получает в районе 340 тысяч рублей!!!!! это только благодаря нашему бестолковому лимиту на лигионеров
juvenale
juvenale ответил Don trambon
сегодня в 18:22
Don trambon:
бестрофейник пополнится средним игрочком, что бы потом бесплатно отпустить в Бразилию для укрепления связей..
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100