Ляпорт заключил с «Манчестер Сити» контракт до 2023 года

«Манчестер Сити» объявил о приобретении защитника Эмерика Ляпорта. Новость вызвала столь большой ажиотаж среди болельщиков «горожан», что официальный сайт английского клуба не выдержал нагрузки и какое-то время не работал. С 23-летним французским футболистом заключен контракт до 2023 года.

Манчестерский клуб заплатил за игрока 65 млн евро. Впрочем, официально оборонец сам себя выкупил у «Атлетика».

Defensive reinforcements acquired! 💪🇫🇷



Please #welcomeaymeric to the Club! pic.twitter.com/cDu4FWOKlb