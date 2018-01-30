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Ляпорт заключил с «Манчестер Сити» контракт до 2023 года

сегодня, 16:18

«Манчестер Сити» объявил о приобретении защитника Эмерика Ляпорта. Новость вызвала столь большой ажиотаж среди болельщиков «горожан», что официальный сайт английского клуба не выдержал нагрузки и какое-то время не работал. С 23-летним французским футболистом заключен контракт до 2023 года.

Манчестерский клуб заплатил за игрока 65 млн евро. Впрочем, официально оборонец сам себя выкупил у «Атлетика».

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Все комментарии
Tommy Lee
Tommy Lee ответил No problem
сегодня в 21:24
No problem:
Щя надлежащие органы проверят этого француза,на предмет наличия таких денег.. за которые он сам себя выкупил.. и выяснится че какой то араб,попусту подарил ему эти лавэ за красивые глазки епта.
А что ему могут предъявить органы? Наверняка он уже и налоги с этих денег заплатил. Ему же с запасом перевели.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 20:44
Лучше уж самому себя выкупить ...и возможно сгинуть на лавке МС.....чем попасть по-весне под каток под названием "Спартак в еврокубках"......)))))))))))
Zen-Aku
Zen-Aku
сегодня в 19:56
Теперь в Сити собрана самая дорогая защита в мире)
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
сегодня в 19:28
Пеп теперь 300 лямов хочет тратить не только летом , но и зимой !
Гоу еще мареза за 70 и фреда за 150 )))
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 19:19
Интересно, если дать этому гейнию клуб с бюджетом как, например, у Арсенала, то через сколько матчей его выпнут))
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков ответил Klasse
сегодня в 19:01
Klasse:
Фанат МЮ говорит что-то о мешках))) 1 Алексис Санчес. МЮ - 450 тысяч фунтов 2 место. Погба. МЮ – 290 тысяч фунтов 3 место. Лукаку. МЮ – 250 тысяч. 4-6 места. Агуэро, Туре. МС. Ибрагимович МЮ. – по 220 тысяч. 7-9 места. Де Брюйне МС, Де Хеа МЮ, Азар Челси – по 200 тысяч. 10 место. Ван Дейк Ливерпуль– 180 тысяч.
Ахаха,у МЮ всё Честно заработанное,в отличии от всяких проектов,когда пузырь лопнет посмотрим как вы будете болеть за середняков и аутсайдеров
yudin_duda
yudin_duda ответил Klasse
сегодня в 18:57
Во-первых, мешок - тот клуб, который 20вает у хозяина за копеечку (аля Сити и пэсэжэ). Во-вторых, все адекватные источники пишут про 300к как и у Погба. Вывод, хватит читать мусорные газетки ))
yudin_duda
yudin_duda
сегодня в 18:54
Скорее бы этот пузырь лопнул...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 18:54
Ляпорт заключил с «Манчестер Сити» контракт до 2023 года
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Дешево и сердито - почти мгновенно.
nahan
nahan
сегодня в 18:32
Хороший ход трансферный ход Пепа.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ ответил Apsny
сегодня в 18:31
Apsny:
В обороне теперь толковых игроков на полтора состава.
Так и будет, если Отаменди и Стоунз перестанут иногда привозить..
Igo0rek
Igo0rek ответил Ливерпулище
сегодня в 18:31
Ливерпулище:
Покупать молодых и талантливых и делать из них хороших игроков, твой клуб не пробывал ? Ведь Атлетик как то купил Ляпорта за дёшево )))
Команда, которая реашет задачи здесь и сейчас, не будет покупать игрока, который только в перспективе может стать топовым в основу. Это нонсенс.
Apsny
Apsny
сегодня в 18:21
В обороне теперь толковых игроков на полтора состава.
Klasse
Klasse ответил Владимир Ушаков
сегодня в 18:20
Владимир Ушаков:
Мешки, только Топ-клубы могут приобретать Топ-игроков без всяхий махинаций
Фанат МЮ говорит что-то о мешках)))

1 Алексис Санчес. МЮ - 450 тысяч фунтов
2 место. Погба. МЮ – 290 тысяч фунтов
3 место. Лукаку. МЮ – 250 тысяч.
4-6 места. Агуэро, Туре. МС. Ибрагимович МЮ. – по 220 тысяч.
7-9 места. Де Брюйне МС, Де Хеа МЮ, Азар Челси – по 200 тысяч.
10 место. Ван Дейк Ливерпуль– 180 тысяч.
Владимipъ Григорянъ
Владимipъ Григорянъ
сегодня в 18:13
Добро пожаловать в лучший клуб Англии по красоте футбола! Вижу как не армия, а уже легион недоброжелателей МС готовятся покончить собой, и успехи МС не дают им покоя! Успехов Ляпорту!
Mister_Leo
Mister_Leo ответил Рауль и Зидан
сегодня в 18:08
Рауль и Зидан:
А весь мир смеётся над арабами . Интересно спросить у Хосепа , как ему тренируется команду которая нарушает ФФП ? по сути команда которая играет не по правилам , не мучает ли этого гения совесть ?))
раз уефа их не наказывает получается говорить что они нарушают не корректно )) все клубы тратят как могут... пускай собирают сильные команды, тем интереснее наблюдать за футболом .. у Барсы , Реала и Баварии появляются серьёзные конкуренты
Vane4ek
Vane4ek
сегодня в 18:06
Здравый защ!) Было бы неплохо заиграть его за сборную Испании!)
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Mister_Leo
сегодня в 18:04
Mister_Leo:
РАЗ ОН сам выкупил свой контракт , получается по закону Сити его бесплатно получил )) арабские шейхи смеются над ФФП !!! Сити молодцы , собрали очень сильный состав из молодых талантливых игроков
Они не парятся, просто выписывают чеки и все. Если будут проблемы с УЕФА, либо их решат их юристы, а они могут нанять лучших в мире, либо они занесут необходимую взятку (но, я думаю, они этого делать не будут, корольки не привыкли давать взятки).

Я бы не восхищался, своим поведением они, скорее, похожи на кавказцев, которые гоняют по Невскому на своих вейронах под громко включенную музыку.
Ливерпулище
Ливерпулище ответил Igo0rek
сегодня в 17:56
Покупать молодых и талантливых и делать из них хороших игроков, твой клуб не пробывал ? Ведь Атлетик как то купил Ляпорта за дёшево )))
Digger88
Digger88 ответил Владимир Ушаков
сегодня в 17:53
Владимир Ушаков:
Мешки, только Топ-клубы могут приобретать Топ-игроков без всяхий махинаций
А каким образом был приобретен Эррера Андер? )
Там конечно не 65 млн, но все тот же самовыкуп)
Рауль и Зидан
Рауль и Зидан ответил Mister_Leo
сегодня в 17:50
А весь мир смеётся над арабами . Интересно спросить у Хосепа , как ему тренируется команду которая нарушает ФФП ? по сути команда которая играет не по правилам , не мучает ли этого гения совесть ?))
Ливерпулище
Ливерпулище
сегодня в 17:46
Сам себя выкупил ?ахахахахах позорище
Mister_Leo
Mister_Leo
сегодня в 17:45
РАЗ ОН сам выкупил свой контракт , получается по закону Сити его бесплатно получил )) арабские шейхи смеются над ФФП !!! Сити молодцы , собрали очень сильный состав из молодых талантливых игроков
Ruslan3132
Ruslan3132
сегодня в 17:37
хм...неожиданно )
Igo0rek
Igo0rek ответил Олег Горбунов
сегодня в 17:29
Олег Горбунов:
Боссы Сити вообще в курсе, что бывают защитники дешевле 50 млн?
В курсе, но никто хороших игроков за дешево не отдаст.
AlexBang
AlexBang
сегодня в 17:18
Очень качественный игрок, посмотрим, как проявит себя в АПЛ, поздравляю всех адекватных болельщиков с пополнением в клубе
Олег Горбунов
Олег Горбунов
сегодня в 17:12
Боссы Сити вообще в курсе, что бывают защитники дешевле 50 млн?
Zimka
Zimka
сегодня в 17:11
Жду очередную новость как полунищий клуб из Румынии закошмарят за 10 тыс. долларов из-за несоблюдения ФФП,
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:10
Вот тоже вариант обхода финансового фэйр-плей.
eaguar
eaguar
сегодня в 17:09
Удачи .
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