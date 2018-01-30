СМИ: «Арсенал» и «Челси» договорились по Жиру

«Арсенал» и «Челси» договорились о трансфере нападающего «канониров» Оливье Жиру. «Синие», которые ищут габаритного форварда, заплатят за француза 18 млн фунтов.

Эта сделка даст зеленый свет переходу нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал».

В то же время форвард «Челси» Миши Батшуайи переедет в Дортмунд и поставит точку в этом трансферном треугольнике.

Жирная многоходовка