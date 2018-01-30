СМИ: «Арсенал» и «Челси» договорились по Жиру

«Арсенал» и «Челси» договорились о трансфере нападающего «канониров» Оливье Жиру. «Синие», которые ищут габаритного форварда, заплатят за француза 18 млн фунтов.
Эта сделка даст зеленый свет переходу нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал».
В то же время форвард «Челси» Миши Батшуайи переедет в Дортмунд и поставит точку в этом трансферном треугольнике.
Хотел ответ.
Чех такой ли уж топ? Ну, то есть, для Челси он-легенда, связанная со всеми значимыми победами последнего десятилетия (даже больше), но в Арсенале он играет не лучше...Фабьянски, который "100 лет" уже в Суонси. В общем на настоящий момент Чех переоценен, ИМХО.
Хотел ответ.
Чех такой ли уж топ? Ну, то есть, для Челси он-легенда, связанная со всеми значимыми победами последнего десятилетия (даже больше), но в Арсенале он играет не лучше...Фабьянски, который "100 лет" уже в Суонси. В общем на настоящий момент Чех переоценен, ИМХО.
Баркли -по 20, Эмерсон по 20, Жиру по 18, деньги есть просто, для Конте их нет.
Видаля к примеру за 40-50 не стали брать или Наинголана.
Деньги есть у Челси об этом везде пишут, просто сейчас латают дыры за недорого. Как бы и покупают игроков под запросы Конте, но и не тратятся.
Или Вы не согласны что летом у Челси будет другой тренер и игроки под него?
Баркли -по 20, Эмерсон по 20, Жиру по 18, деньги есть просто, для Конте их нет.
Видаля к примеру за 40-50 не стали брать или Наинголана.
Деньги есть у Челси об этом везде пишут, просто сейчас латают дыры за недорого. Как бы и покупают игроков под запросы Конте, но и не тратятся.
Или Вы не согласны что летом у Челси будет другой тренер и игроки под него?
Кстати, как по мне все плюсы Жиру, коих у него действительно достаточно, перевешивал один огромный минусище-желание попозировать на камеру, сидя на газончике,полностью выключившись из игры (мне теперь очень интересно реакцию Конте понаблюдать на сие действо). И такие паГниши как ивоби и джака быстренько эту фишку переняли!
Кстати, как по мне все плюсы Жиру, коих у него действительно достаточно, перевешивал один огромный минусище-желание попозировать на камеру, сидя на газончике,полностью выключившись из игры (мне теперь очень интересно реакцию Конте понаблюдать на сие действо). И такие паГниши как ивоби и джака быстренько эту фишку переняли!
Эти трансферы только дали шанса на короткой дистанции навязать борьбу за топ-4 или выиграть Лигу Европы пока
Эти трансферы только дали шанса на короткой дистанции навязать борьбу за топ-4 или выиграть Лигу Европы пока
Челси сравнительно недорого получил форварда с огромным опытом выступлений в АПЛ. Жиру получил возможность перезагрузить карьеру и почаще играть (с прицелом на ЧМ), Арсенал избавился от форварда глубокого запаса и получил возможность удовлетворить ценовые запросы Дортмунда. Дортмунд избавится от игрока, который не желает за них играть, а в замен получит сильного молодого напа, которому есть, что доказывать.
PS У Жиру травма подколенного сухожилия.
Челси сравнительно недорого получил форварда с огромным опытом выступлений в АПЛ. Жиру получил возможность перезагрузить карьеру и почаще играть (с прицелом на ЧМ), Арсенал избавился от форварда глубокого запаса и получил возможность удовлетворить ценовые запросы Дортмунда. Дортмунд избавится от игрока, который не желает за них играть, а в замен получит сильного молодого напа, которому есть, что доказывать.
PS У Жиру травма подколенного сухожилия.
Вот, форму наберёт...
Вот, форму наберёт...
Ну и про национальность Генриха хорош уже травить! это очень некрасиво!
Ну и про национальность Генриха хорош уже травить! это очень некрасиво!
Челси продали Матича, Косту и еще по мелочи, а купили одного Морату из дорогих. Хотели купить Сандро, который стоит больше Обамеянга, но не купили.
Деньги явно есть просто их пока придержали до лета для нового тренера.
Под Конте явно не хотят делать дорогих покупок.
А так обмен на Мишу, продажа Луиса и вот они деньги на Обамеянга.
Челси продали Матича, Косту и еще по мелочи, а купили одного Морату из дорогих. Хотели купить Сандро, который стоит больше Обамеянга, но не купили.
Деньги явно есть просто их пока придержали до лета для нового тренера.
Под Конте явно не хотят делать дорогих покупок.
А так обмен на Мишу, продажа Луиса и вот они деньги на Обамеянга.