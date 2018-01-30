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СМИ: «Арсенал» и «Челси» договорились по Жиру

сегодня, 20:51

«Арсенал» и «Челси» договорились о трансфере нападающего «канониров» Оливье Жиру. «Синие», которые ищут габаритного форварда, заплатят за француза 18 млн фунтов.

Эта сделка даст зеленый свет переходу нападающего дортмундской «Боруссии» Пьера-Эмерика Обамеянга в «Арсенал».

В то же время форвард «Челси» Миши Батшуайи переедет в Дортмунд и поставит точку в этом трансферном треугольнике.

Жирная многоходовка

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Все комментарии
aNOOBis
aNOOBis ответил Vizor
сегодня в 23:04
Vizor:
За сезон 20-ку не разу не забивал. 16 - в лучший сезон в рамках АПЛ вроде бы. Разве это уровень команды борющейся (знаю, самому смешно)) за чемпионство? Может быть добротный, со скамейки - топ, но не хочет сидеть на скамейке, поэтому - только пожелать ему удачи и сказать спасибо..
Ну, он и в подыгрыше полезен. Столба он исполняет! Санчеса не жалко, а Жиробаса жалко. На Ван Перси злился, на Насри, а тут только добрые пожелания
Vizor
Vizor ответил aNOOBis
сегодня в 22:58
aNOOBis:
Бревно. Но любимое Бревно. С техникой у него не особо, но как наконечник атак, он-добротный исполнитель
За сезон 20-ку не разу не забивал. 16 - в лучший сезон в рамках АПЛ вроде бы. Разве это уровень команды борющейся (знаю, самому смешно)) за чемпионство? Может быть добротный, со скамейки - топ, но не хочет сидеть на скамейке, поэтому - только пожелать ему удачи и сказать спасибо..
Медив
Медив ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 22:56
Я не говорил, что у Челси нет денег. Просто на второго напа, как и на запасного вратаря, клуб не будет тратить много. 120 лямов за полгода, чтобы закрыть одну позицию, это в стиле МС. За игрока с другой позиции, с прицелом под основу, Челси может заплатить во много раз больше.
aNOOBis
aNOOBis ответил Vizor
сегодня в 22:36
Vizor:
До этого сезона большинство болельщиков Арсенала чаще всего называли Жиру бревном. Начал забивать с лавки - стал Батей... Ребята, поменять Жиру на Обамеянга - об этом можно было только мечтать!! Два прошлых сезона всё ждали подписания центрфорварда. Ляказетт фигурировал, Янсен, а взяли Переса... А сейчас два топовых напа. Спасибо Жиру за всё, но клуб можно в кое то веке только похвалить за трансферное окно
Бревно. Но любимое Бревно. С техникой у него не особо, но как наконечник атак, он-добротный исполнитель
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 22:34
Так Себе Аналитик:
На самом деле ситуация по трансферам все равно не фонтан. Ни 1 запасного защитника вообще (Найлз только на правый фланг мб, но там Монреаль как раз жжет). Ни 1 опорника толкового (представь, что Эль-Ненни реально играет потому что он хоть что-то в опорке может). Только и надежд, что Санти выйдет и усилит команду, а так реально Рэмзи, Джака и Айвоби до конца сезона. В данном случае дед особо не виноват, он виноват, что команду про%рал только и теперь вместо перспективного клуба с молодежью и одного состава нет. Эти трансферы только дали шанса на короткой дистанции навязать борьбу за топ-4 или выиграть Лигу Европы пока
Ой, на Касорлу не надеюсь, просто как тяжело больному ему правду не говорят, что он уже не игрок
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 22:33
Так Себе Аналитик:
На самом деле ситуация по трансферам все равно не фонтан. Ни 1 запасного защитника вообще (Найлз только на правый фланг мб, но там Монреаль как раз жжет). Ни 1 опорника толкового (представь, что Эль-Ненни реально играет потому что он хоть что-то в опорке может). Только и надежд, что Санти выйдет и усилит команду, а так реально Рэмзи, Джака и Айвоби до конца сезона. В данном случае дед особо не виноват, он виноват, что команду про%рал только и теперь вместо перспективного клуба с молодежью и одного состава нет. Эти трансферы только дали шанса на короткой дистанции навязать борьбу за топ-4 или выиграть Лигу Европы пока
Монреаль в огне.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Vizor
сегодня в 22:32
Vizor:
До этого сезона большинство болельщиков Арсенала чаще всего называли Жиру бревном. Начал забивать с лавки - стал Батей... Ребята, поменять Жиру на Обамеянга - об этом можно было только мечтать!! Два прошлых сезона всё ждали подписания центрфорварда. Ляказетт фигурировал, Янсен, а взяли Переса... А сейчас два топовых напа. Спасибо Жиру за всё, но клуб можно в кое то веке только похвалить за трансферное окно
Обама еще не подписан, я обрадуюсь, когда все будет официально
aNOOBis
aNOOBis ответил Romeo 777
сегодня в 22:32
Romeo 777:
Да ладно тебе) Мы вам 2.5 года назад за копейки продали одного из лучших киперов мира... "Наше руководство всё-таки состоит из кретинов"...наши не лучше, поверь (Лукаку, Де Брюнье, Салах и т.п.)
Сорри, с телефона жалобу на тебя нажал...
Хотел ответ.
Чех такой ли уж топ? Ну, то есть, для Челси он-легенда, связанная со всеми значимыми победами последнего десятилетия (даже больше), но в Арсенале он играет не лучше...Фабьянски, который "100 лет" уже в Суонси. В общем на настоящий момент Чех переоценен, ИМХО.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответил Медив
сегодня в 22:31
Медив:
Некоторые выводы очевидны. Цена тех игроков, которые мелькали в качестве интереса Челси, была в районе 15-30 млн. Причем сам Челси никогда не предлагал больше 25. Только торги переваливали эту планку - переговоры сворачивались. Нетрудно догадаться, что у Челси есть определенный денежный лимит на данную позицию. Чисто статистически, так как цифра 25 мелькала чаще всего - это и был лимит
Не соглашусь про лимит 25.
Баркли -по 20, Эмерсон по 20, Жиру по 18, деньги есть просто, для Конте их нет.
Видаля к примеру за 40-50 не стали брать или Наинголана.
Деньги есть у Челси об этом везде пишут, просто сейчас латают дыры за недорого. Как бы и покупают игроков под запросы Конте, но и не тратятся.
Или Вы не согласны что летом у Челси будет другой тренер и игроки под него?
ZaZizu
ZaZizu ответил aNOOBis
сегодня в 22:31
aNOOBis:
Просто трансфер Бензема меня никогда не радовал, а от Обамы я кое-чего жду, но присутствует настороженность. Хотя, трансферное окно этой зимой как 4 летних почти получается для Арсенала, грех жаловаться. Но я бы "деда" поменял лучше.
По Бензу идентично. А вот при смене Арсена боюсь одних ивоби ,джак и рэмзи будем созерцать....
Кстати, как по мне все плюсы Жиру, коих у него действительно достаточно, перевешивал один огромный минусище-желание попозировать на камеру, сидя на газончике,полностью выключившись из игры (мне теперь очень интересно реакцию Конте понаблюдать на сие действо). И такие паГниши как ивоби и джака быстренько эту фишку переняли!
Vizor
Vizor
сегодня в 22:31
До этого сезона большинство болельщиков Арсенала чаще всего называли Жиру бревном. Начал забивать с лавки - стал Батей... Ребята, поменять Жиру на Обамеянга - об этом можно было только мечтать!! Два прошлых сезона всё ждали подписания центрфорварда. Ляказетт фигурировал, Янсен, а взяли Переса... А сейчас два топовых напа. Спасибо Жиру за всё, но клуб можно в кое то веке только похвалить за трансферное окно
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил aNOOBis
сегодня в 22:30
aNOOBis:
Просто трансфер Бензема меня никогда не радовал, а от Обамы я кое-чего жду, но присутствует настороженность. Хотя, трансферное окно этой зимой как 4 летних почти получается для Арсенала, грех жаловаться. Но я бы "деда" поменял лучше.
На самом деле ситуация по трансферам все равно не фонтан. Ни 1 запасного защитника вообще (Найлз только на правый фланг мб, но там Монреаль как раз жжет). Ни 1 опорника толкового (представь, что Эль-Ненни реально играет потому что он хоть что-то в опорке может). Только и надежд, что Санти выйдет и усилит команду, а так реально Рэмзи, Джака и Айвоби до конца сезона. В данном случае дед особо не виноват, он виноват, что команду про%рал только и теперь вместо перспективного клуба с молодежью и одного состава нет.

Эти трансферы только дали шанса на короткой дистанции навязать борьбу за топ-4 или выиграть Лигу Европы пока
aNOOBis
aNOOBis ответил ZaZizu
сегодня в 22:21
ZaZizu:
Мужчины,хорош уже травить! Вы точно болельщики Арсенала? Ежегодно мы хавали утки про 100% переход к нам Бензема,который собственно ничем от Салата не отличается...а тут Ляказет,Мхитарян и Обамеянг, о которых мы только ли,раскатывая губу! Да по *** на деньги, мы прилично зарабатываем, и кому как не нам не знать, что для Арсена куда главнее пристроить своего воспитанника, а не нажиться на оптовых закупках, арендах,перепродажах. Вы вспомните Жилю за 1 млн грекам продали...кстати,расчищая дорогу таким же бездарям и бестолковкам,как Ивоби и Джака! Ну и про национальность Генриха хорош уже травить! это очень некрасиво!
Просто трансфер Бензема меня никогда не радовал, а от Обамы я кое-чего жду, но присутствует настороженность. Хотя, трансферное окно этой зимой как 4 летних почти получается для Арсенала, грех жаловаться. Но я бы "деда" поменял лучше.
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2
сегодня в 22:21
Нигде не пишут что Миши на полный трансфер идет, вроде как аренда.
dankoff1986
dankoff1986
сегодня в 22:20
у Арсенала нет перспектив в ближайшем будущем(в плане трофеев).А Челси это шанс и АПЛ и ЛЧ,по этому у нас мог бы и задержаться.Я где-то писал уже ,еще до начала этого трансферного окна,что нам Обаму и Наиголтана вместо Бакайоко,и в следуйщем сезоне мы точно будем бороться за лч.(если не отдадим Азара)
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
сегодня в 22:20
Короче все довольны и счастливы.
Челси сравнительно недорого получил форварда с огромным опытом выступлений в АПЛ. Жиру получил возможность перезагрузить карьеру и почаще играть (с прицелом на ЧМ), Арсенал избавился от форварда глубокого запаса и получил возможность удовлетворить ценовые запросы Дортмунда. Дортмунд избавится от игрока, который не желает за них играть, а в замен получит сильного молодого напа, которому есть, что доказывать.

PS У Жиру травма подколенного сухожилия.
Медив
Медив ответил Иван Сидоров 2
сегодня в 22:18
Иван Сидоров 2:
Кто Вам сказал, что 25. Вы с Абрамовичем бухаете по уикендам?)))) Челси продали Матича, Косту и еще по мелочи, а купили одного Морату из дорогих. Хотели купить Сандро, который стоит больше Обамеянга, но не купили. Деньги явно есть просто их пока придержали до лета для нового тренера. Под Конте явно не хотят делать дорогих покупок. А так обмен на Мишу, продажа Луиса и вот они деньги на Обамеянга.
Некоторые выводы очевидны. Цена тех игроков, которые мелькали в качестве интереса Челси, была в районе 15-30 млн. Причем сам Челси никогда не предлагал больше 25. Только торги переваливали эту планку - переговоры сворачивались. Нетрудно догадаться, что у Челси есть определенный денежный лимит на данную позицию. Чисто статистически, так как цифра 25 мелькала чаще всего - это и был лимит
aNOOBis
aNOOBis ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 22:18
Так Себе Аналитик:
Интересно, а Уэлба вообще возможно продать или хотя бы бесплатно отдать?)
Да, Уэлба-работяга, и не в форме...почти всегда :(
Вот, форму наберёт...
ZaZizu
ZaZizu
сегодня в 22:16
Мужчины,хорош уже травить! Вы точно болельщики Арсенала? Ежегодно мы хавали утки про 100% переход к нам Бензема,который собственно ничем от Салата не отличается...а тут Ляказет,Мхитарян и Обамеянг, о которых мы только ли,раскатывая губу! Да по *** на деньги, мы прилично зарабатываем, и кому как не нам не знать, что для Арсена куда главнее пристроить своего воспитанника, а не нажиться на оптовых закупках, арендах,перепродажах. Вы вспомните Жилю за 1 млн грекам продали...кстати,расчищая дорогу таким же бездарям и бестолковкам,как Ивоби и Джака!
Ну и про национальность Генриха хорош уже травить! это очень некрасиво!
Медив
Медив ответил Mоnоlo
сегодня в 22:15
Mоnоlo:
вулвич явно сглупил. за жиру нужно было просить как минимум 30 млн. фунтов.
Ну значит играл бы вулвич тогда в три напа. В АПЛ желания исполняет только МС. Челси бы просто забил болт на переговоры
Иван Сидоров 2
Иван Сидоров 2 ответил Медив
сегодня в 22:14
Медив:
У Челси нет 60 млн на запасного напа. Есть 25.
Кто Вам сказал, что 25. Вы с Абрамовичем бухаете по уикендам?))))
Челси продали Матича, Косту и еще по мелочи, а купили одного Морату из дорогих. Хотели купить Сандро, который стоит больше Обамеянга, но не купили.
Деньги явно есть просто их пока придержали до лета для нового тренера.
Под Конте явно не хотят делать дорогих покупок.
А так обмен на Мишу, продажа Луиса и вот они деньги на Обамеянга.
Медив
Медив ответил dankoff1986
сегодня в 22:13
dankoff1986:
я думаю 35+Миша,немцы могли бы и согласится.А там пускай бы Мората попробовал доказать ,что он не запасной.
Вряд ли бы согласились. Да и смысла не было. Искали игрока похожего на Морату, потому что всю предсезонку, всю первую половину сезона, вся команда училась играть с Моратой. Все эти навесы и фланговые проходы из этой оперы... Среди зимы 20 мужиков не станут переучиваться играть с Обамеянгом, по этому как бы и Жиру. Он вылитый Мората, только бородатый
aNOOBis
aNOOBis ответил dankoff1986
сегодня в 22:12
dankoff1986:
ну уж не лучше Обамы
Жиру в 12 году, или когда его там приобрели из Монпелье, был штакетина, а сейчас с нормальной полузащитой будет тащером.
Mоnоlo
Mоnоlo
сегодня в 22:11
вулвич явно сглупил. за жиру нужно было просить как минимум 30 млн. фунтов.
aNOOBis
aNOOBis ответил dankoff1986
сегодня в 22:10
dankoff1986:
ну уж не лучше Обамы
Формат другой и уровень понтов невысок, а Габон через год будет и из Арсенала валить как из Дортмунда. (Есть такая фобия у меня)
dankoff1986
dankoff1986 ответил aNOOBis
сегодня в 22:08
aNOOBis:
Ты Жиру недооцениваешь. Потенциальный "Дрогба" на ближайшую пятилетку, если Азара не продадут.
ну уж не лучше Обамы
dankoff1986
dankoff1986 ответил Медив
сегодня в 22:07
Медив:
У Челси нет 60 млн на запасного напа. Есть 25.
я думаю 35+Миша,немцы могли бы и согласится.А там пускай бы Мората попробовал доказать ,что он не запасной.
aNOOBis
aNOOBis ответил Nazi
сегодня в 22:07
Nazi:
Продали Жиру - основного форварда сб. Франции и купили чела из армянской сб. по футболу :) Армянской сб. по футболу Карл!!! :) Не могу больше. Похоже Венгер правда выжил из ума. Очень обидно. Еще и габонец присоеденится и будет сборная отсталых стран в лице джак, ель ненов, айвобов, обамеянгов и мхитарянов. Слава кронке-усманову.
Апплодисменты, бро!
aNOOBis
aNOOBis ответил dankoff1986
сегодня в 22:06
dankoff1986:
да что такое,а нельзя было из этого треугольника Арсенал выкинуть,туда Батшуай,а нам Обаму и все довольны(ну кроме Арсена ,но тут нам уже побоку)
Ты Жиру недооцениваешь. Потенциальный "Дрогба" на ближайшую пятилетку, если Азара не продадут.
Медив
Медив ответил dankoff1986
сегодня в 22:01
dankoff1986:
да что такое,а нельзя было из этого треугольника Арсенал выкинуть,туда Батшуай,а нам Обаму и все довольны(ну кроме Арсена ,но тут нам уже побоку)
У Челси нет 60 млн на запасного напа. Есть 25.
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