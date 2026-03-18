Дмитрий Кузнецов назвал причины неудач ЦСКА после возобновления сезона

сегодня, 12:41

Чемпион СССР в составе ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался о проблемах команды.

После возобновления сезона московский клуб проиграл четыре матча из пяти с учетом всех турниров.

Не хватает исполнительского мастерства, ведь создают много моментов. Я не понимаю, когда кто-то говорит, что не поработали на сборах. [Главный тренер ЦСКА] Фабио Челестини знает лигу, понимает, что на первом месте физическая подготовка и бойцовские качества. Но что-то не получается. Вижу, что много нереализованных моментов. Не доигрывают моменты. Сзади совершают несвойственные футболистам высокого уровня ошибки. Я считаю, что в ЦСКА собраны игроки такого уровня, но они совершают какие-то детские ошибки.

Вспомнить матч с «Балтикой»: Дмитрий Баринов выбивает мяч, попадает в голову своему — как это возможно? Ударил бы вверх, мяч бы завис, борьба в воздухе. Футболист хорошего уровня это все просчитывает, он действует надежно. Ты видишь продолжение атаки, но видишь, что партнера могут накрыть, отдаешь тогда надежно назад вратарю. Да, на чужой половине можно рисковать, если пройдет пас, то может быть голевой момент. И вот эти все полумоменты и нюансы играют большую роль в футболе, это бросается в глаза. Кто-то скажет, зачем перестраховываться, но если на своей половине мяч, то нужно и играть надежно. Вот надежности не хватает ЦСКА в таких моментах, они допускают голевые ошибки.

17 марта «армейцы» потерпели на выезде поражение от «Краснодара» со счетом 0:4 в ответном поединке 1/2 финала «пути РПЛ» Кубка России и продолжат выступление в «пути регионов». «Красно-синие» доигрывали матч вдевятером после удалений Матеуса Рейса и Мойзеса.

С такой командой, как «Краснодар», нельзя удаляться, это двухматчевое противостояние, как будто дисциплина хромает. Но футболисты не должны удаляться в таких ситуациях, как было у Матеуса Рейса. Обязательно толкаться было? Что он доказал? Оставил команду вдесятером. Первое удаление стало ключевым. Футболисты понимают, что два гола преимущества, нельзя сидеть и ждать, пока тебе забьют.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:07
Всё дело в отсутствии дисциплины... Разве это допустимо использовать в футболе силовые приёмы, какие демонстрировали Рейс и Мойзес? А ведь я уверен, что Челестини предупреждал обоих в ходе матча. Получили то, что заслужили. Может попробовать сыграть несколько игр в РПЛ без них? Пусть даже в ущерб результату ...Молодёжь засиделась, бьёт копытом. Ну и бросить их в бой.
555jue2pxfsg
555jue2pxfsg
сегодня в 14:18
Мания величия губит цска.
Водолей Сергеев
Водолей Сергеев
сегодня в 14:09
Многие будут смеяться - Баринов....
112910415
112910415
сегодня в 13:17
куда ни кинь, всюду клин
hyfyyafznm6t
hyfyyafznm6t
сегодня в 13:12
Ну так значит тренер виноват.
