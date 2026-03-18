Дмитрий Кузнецов назвал причины неудач ЦСКА после возобновления сезона

Чемпион СССР в составе ЦСКА высказался о проблемах команды.

После возобновления сезона московский клуб проиграл четыре матча из пяти с учетом всех турниров.

Не хватает исполнительского мастерства, ведь создают много моментов. Я не понимаю, когда кто-то говорит, что не поработали на сборах. [Главный тренер ЦСКА ] Фабио Челестини знает лигу, понимает, что на первом месте физическая подготовка и бойцовские качества. Но что-то не получается. Вижу, что много нереализованных моментов. Не доигрывают моменты. Сзади совершают несвойственные футболистам высокого уровня ошибки. Я считаю, что в ЦСКА собраны игроки такого уровня, но они совершают какие-то детские ошибки.