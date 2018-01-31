Клопп: «Решение оставить ван Дейка на скамейке запасных абсолютно нормально»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил причину отсутствия защитника «красных» Вирджила ван Дейка, зимой перешедшего из «Саутгемптона», в стартовом составе команды в матче 25-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (3:0):
«Это абсолютно нормальное решение – Матип и Ловрен дольше играли друг с другом, чем кто-либо из них с Вирджилом.
„Саутгемптон“ играет совершенно в другой футбол, к тому же, у них совсем другая физическая подготовка. Очевидно, что через полгода Вирджил будет совсем другим игроком, чем он был на прошлой неделе или будет на следующей. Это абсолютно нормально.
Его позиция очень важна, и взаимодействие с другими игроками должно быть как следует налажено».
Не аргумент!! футболист, при этом центрбек которого покупают за 80 млн, должен был уже соответствовать любым параметрам.
Не аргумент!! футболист, при этом центрбек которого покупают за 80 млн, должен был уже соответствовать любым параметрам.
Клоппу не простили бы этого решения.
Клоппу не простили бы этого решения.