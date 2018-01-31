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Клопп: «Решение оставить ван Дейка на скамейке запасных абсолютно нормально»

сегодня, 05:20
Хаддерсфилд ТаунЛоготип футбольный клуб Хаддерсфилд Таун0 : 3Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп объяснил причину отсутствия защитника «красных» Вирджила ван Дейка, зимой перешедшего из «Саутгемптона», в стартовом составе команды в матче 25-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом» (3:0):

«Это абсолютно нормальное решение – Матип и Ловрен дольше играли друг с другом, чем кто-либо из них с Вирджилом.

„Саутгемптон“ играет совершенно в другой футбол, к тому же, у них совсем другая физическая подготовка. Очевидно, что через полгода Вирджил будет совсем другим игроком, чем он был на прошлой неделе или будет на следующей. Это абсолютно нормально.

Его позиция очень важна, и взаимодействие с другими игроками должно быть как следует налажено».

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Все комментарии
Владимир Ушаков
Владимир Ушаков
сегодня в 09:45
Так у тебя половина состава из Саутгемптона)
KZ KZ FOOTBАL
KZ KZ FOOTBАL
сегодня в 08:33
„Саутгемптон“ играет совершенно в другой футбол, к тому же, у них совсем другая физическая подготовка.
Не аргумент!! футболист, при этом центрбек которого покупают за 80 млн, должен был уже соответствовать любым параметрам.
Дмитрий Аександров
Дмитрий Аександров
сегодня в 05:55
А если бы "Ливерпуль" проиграл?
Клоппу не простили бы этого решения.
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