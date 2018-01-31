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В течение нескольких часов будет подтвержден трансфер Обамеянга в «Арсенал»

вчера, 12:31

Источник сообщает, что нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал».

Утверждается, что в данный момент 28-летний футболист проходит медицинские тесты на базе лондонского клуба. Если обследование пройдет успешно, то в течение нескольких часов будет озвучено официальное подтверждение трансфера. Ориентировочная сумма сделки составит 63 млн евро. 

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Все комментарии
dzvinka
dzvinka ответил ZaZizu
вчера в 14:13
ZaZizu:
Проблема в том, что один Обамеянг не вытеснит из основы памятник(кто ж его на лавку посадит), резвящихся ивоби и рэмзи и не добавит типа топовому Монреалю яиц и хладнокровия! Вчера был полный *****ц! Поймал себя на мысли, что меня реально тошнит от одного вида ходящего пешком и стоя смотрящего футбол албанского барана! Зачем вообще выпускать в основе столько бездарей?! Я даже не могу представить что с ним в раздевалке сделал бы САФ или на какой минуте его заменил бы мавр.......Аналитик прав: маразматик-мазохист взял и усадил на лавку единственного опорника с головой, который и свою зону закрывал, и цз страховал, и впереди успевал помогать. Венгер не изменится, так что строптивый Обама, а также Озил с о***вающим от всего происходящего Сашей (у него это на лице написано)не долго у нас будут мучиться!
мне тоже выражение лица Ляказетта говорит "что тут происходит")), значит не ошибался. Я не знаю что с ним, он он явно делает не то, что привык, и что умеет. Мне кажется ему надо лицом или хотя бы боком мячи принимать слегка смещенным в сторону фланга... у него чудесные первые касания в полу-оборота для проброса/розыграша... А то что я видел... его используют как Жиру... парень стоит статично и строго в центре без свободы смещений, уже подпертый защитником... и отпасевывает только на всяких ремзи и озилов... Так зачем он тогда вообще - играл бы Жиру таргет-мена и дальше.
Помню аж мурашки по коже пошли как он двинул щенкам:
ZaZizu
ZaZizu
вчера в 13:25
Проблема в том, что один Обамеянг не вытеснит из основы памятник(кто ж его на лавку посадит), резвящихся ивоби и рэмзи и не добавит типа топовому Монреалю яиц и хладнокровия! Вчера был полный *****ц! Поймал себя на мысли, что меня реально тошнит от одного вида ходящего пешком и стоя смотрящего футбол албанского барана! Зачем вообще выпускать в основе столько бездарей?! Я даже не могу представить что с ним в раздевалке сделал бы САФ или на какой минуте его заменил бы мавр.......Аналитик прав: маразматик-мазохист взял и усадил на лавку единственного опорника с головой, который и свою зону закрывал, и цз страховал, и впереди успевал помогать.
Венгер не изменится, так что строптивый Обама, а также Озил с о***вающим от всего происходящего Сашей (у него это на лице написано)не долго у нас будут мучиться!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Y.N.W.A.
вчера в 13:12
Защита по сравнению с полузащитой еще хорошая. Два последних гола пришли из-за того, что маразматик заменил опорника, а у Рэмзи и Джаки позиция если защитник хочет ввести или вынести мяч, это его проблемы.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:55
Сейчас глисты найдут!
Y.N.W.A.
Y.N.W.A.
вчера в 12:46
В Арсенале, как и в Ливерпуле зашквар покупать защев и цп?) Наши хотя б Дейка урвали, а Арсенал стоит на своём до талого) а так Обама топ
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