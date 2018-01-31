В течение нескольких часов будет подтвержден трансфер Обамеянга в «Арсенал»

Источник сообщает, что нападающий «Боруссии» Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переходу в «Арсенал».
Утверждается, что в данный момент 28-летний футболист проходит медицинские тесты на базе лондонского клуба. Если обследование пройдет успешно, то в течение нескольких часов будет озвучено официальное подтверждение трансфера. Ориентировочная сумма сделки составит 63 млн евро.
Помню аж мурашки по коже пошли как он двинул щенкам:
https://www.youtube.com/watch?v=-nNk0_v6XQE
Помню аж мурашки по коже пошли как он двинул щенкам:
Венгер не изменится, так что строптивый Обама, а также Озил с о***вающим от всего происходящего Сашей (у него это на лице написано)не долго у нас будут мучиться!
Венгер не изменится, так что строптивый Обама, а также Озил с о***вающим от всего происходящего Сашей (у него это на лице написано)не долго у нас будут мучиться!