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«Кристал Пэлас» нацелился на Смолова

вчера, 13:42

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов интересен «Кристал Пэлас», сообщает источник.

Лондонский клуб в экстренном порядке начал поиск нападающего, поскольку накануне травму получил Бакари Сако.

«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в таблице чемпионата Англии.

Игроком также интересуется «Вест Хэм».

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Все комментарии
самуил кац 1
самуил кац 1
вчера в 17:08
Такого " смолова" в АПЛ , как крыс на большой помойке .
VIPded
VIPded
вчера в 14:50
Ну а чё, оба эти клуба очень таки для Феди ничё...
Московские бабушки
Московские бабушки
вчера в 14:32
в Реал точно перейдет с Передасом
Эксперт Зенита
Эксперт Зенита
вчера в 14:29
арутюнян только лямов за 50 продаст этого днаря.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:25
«Кристал Пэлас» нацелился на Смолова
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Многие целятся, но никто не "стреляет".
cska plus
cska plus
вчера в 14:01
Не интересоваться надо а предложение делать.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:59
Эти тоже пощупают и отстанут
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 13:46
Да уж. Вчера Кристал с Вест Хэмом откатали очень "странный" матч 1-1. Наверное Фёдор внимательно следил за этой игрой.
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