«Кристал Пэлас» нацелился на Смолова

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов интересен «Кристал Пэлас», сообщает источник.
Лондонский клуб в экстренном порядке начал поиск нападающего, поскольку накануне травму получил Бакари Сако.
«Кристал Пэлас» занимает 12-е место в таблице чемпионата Англии.
Игроком также интересуется «Вест Хэм».
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Многие целятся, но никто не "стреляет".
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Многие целятся, но никто не "стреляет".