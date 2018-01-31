«Арсенал» подписал голеадора дортмундской «Боруссии»

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сегодня стал игроком «Арсенала», как это и ожидалось.



Напомним, что 28-летний футболист присоединился к немецкому клубу в 2013 году, на счету у форварда 213 матчей и 141 забитый мяч.



Предполагается, что сумма трансфера составила 63 миллиона евро.