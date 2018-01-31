«Арсенал» подписал голеадора дортмундской «Боруссии»

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сегодня стал игроком «Арсенала», как это и ожидалось.
Напомним, что 28-летний футболист присоединился к немецкому клубу в 2013 году, на счету у форварда 213 матчей и 141 забитый мяч.
Предполагается, что сумма трансфера составила 63 миллиона евро.
Ну а Боруссии срочно усиливать защиту и атаку, а то я не знаю, как сложившееся положение выправлять.
Ну а Боруссии срочно усиливать защиту и атаку, а то я не знаю, как сложившееся положение выправлять.
Смотрел недавний матч Лион - ПСЖ? Видел, как Лион играет? Неудивительно, что там Ляказетт себя отлично показывал. Он умеет проходить в штрафную, удар поставленный есть. Но всего этого недостаточно, играя в Арсенале, а точнее, недостаточно против соперников, играющиз против Арсенала))))
Смотрел недавний матч Лион - ПСЖ? Видел, как Лион играет? Неудивительно, что там Ляказетт себя отлично показывал. Он умеет проходить в штрафную, удар поставленный есть. Но всего этого недостаточно, играя в Арсенале, а точнее, недостаточно против соперников, играющиз против Арсенала))))
А приводить в чувство надо Венгера, если он будет в каждом матче пороть то, что во вчерашнем, я просто перестану смотреть футбол, я вчера как только увидел, что он Эль-Ненни меняет, сразу написал, что будет п...ц..
А приводить в чувство надо Венгера, если он будет в каждом матче пороть то, что во вчерашнем, я просто перестану смотреть футбол, я вчера как только увидел, что он Эль-Ненни меняет, сразу написал, что будет п...ц..
Про него ходили слухи, что перейдёт в Реал или Барселону, а тут БАЦ - в Арсенал! Как так?)))
Арсенал просто взорвал это зимнее ТО. Теперь осталось наладить игру, Ляказетта нужно как-то приводить в чувство, а то он чувствует себя инородным телом, стоя в штрафной в окружении 10 соперников.. такая же проблема может возникнуть и у Обамеянга :((
Про него ходили слухи, что перейдёт в Реал или Барселону, а тут БАЦ - в Арсенал! Как так?)))
Арсенал просто взорвал это зимнее ТО. Теперь осталось наладить игру, Ляказетта нужно как-то приводить в чувство, а то он чувствует себя инородным телом, стоя в штрафной в окружении 10 соперников.. такая же проблема может возникнуть и у Обамеянга :((
Удачи Арсену и его игрокам.
Удачи Арсену и его игрокам.
надеюсь Сеню теперь продлят года на 3 гыгы
надеюсь Сеню теперь продлят года на 3 гыгы
Вчерашний матч это доказал, когда он заменил Эль-Ненни, хотя тот был один из лучших, причем играл на ключевой позиции.
Вчерашний матч это доказал, когда он заменил Эль-Ненни, хотя тот был один из лучших, причем играл на ключевой позиции.