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«Арсенал» подписал голеадора дортмундской «Боруссии»

вчера, 14:25

Пресс-служба дортмундской «Боруссии» сообщает, что нападающий Пьер-Эмерик Обамеянг сегодня стал игроком «Арсенала», как это и ожидалось.

Напомним, что 28-летний футболист присоединился к немецкому клубу в 2013 году, на счету у форварда 213 матчей и 141 забитый мяч. 

Предполагается, что сумма трансфера составила 63 миллиона евро. 

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Все комментарии
benderivan
benderivan
вчера в 21:26
Вот это уже сильно!
Emilan__
Emilan__
вчера в 20:52
После таких трансферов Венгер должен хотя бы 2 трофея взять, ЛЕ и 39, или вернуться в свое старое 4 место. Хороший опорник нужен, Венгер сделал ставку ВСЕ или НЕЧЕГО
Emilan__
Emilan__
вчера в 20:48
Нас болельщиков Арсенал обрадовали в зимнем ТО, или нас опять н67л Веня
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
вчера в 20:34
Конец Боруссии, такого игрока пр.........и. Лучше бы хохла уволили, все беды от него у БД. Как руководство этого не понимает?
Zen-Aku
Zen-Aku
вчера в 18:49
А как же Реал?
ZENIT GOAL
ZENIT GOAL
вчера в 17:51
Удаче убийце голевых моментов в Англии! Спасибо за прошедшие 4,5 года!
Ну а Боруссии срочно усиливать защиту и атаку, а то я не знаю, как сложившееся положение выправлять.
mphuZ
mphuZ ответил Так Себе Аналитик
вчера в 16:55
Так Себе Аналитик:
"а то он чувствует себя инородным телом, стоя в штрафной в окружении 10 соперников." - он и когда мяч надо обработать, инородным телом себя чувствует, сколько уже раз подряд он острые передачи не мог принять?) Да и передачи - не его, во вчерашнем матче два раза пытался острые передачи в штрафную дать и обе в оффсайд. А приводить в чувство надо Венгера, если он будет в каждом матче пороть то, что во вчерашнем, я просто перестану смотреть футбол, я вчера как только увидел, что он Эль-Ненни меняет, сразу написал, что будет п...ц..
Ляказетт - игрок, по типу таран. Ему нужно свободное пространство.
Смотрел недавний матч Лион - ПСЖ? Видел, как Лион играет? Неудивительно, что там Ляказетт себя отлично показывал. Он умеет проходить в штрафную, удар поставленный есть. Но всего этого недостаточно, играя в Арсенале, а точнее, недостаточно против соперников, играющиз против Арсенала))))
Санчо Панса
Санчо Панса
вчера в 16:53
Вот теперь в Арсенале есть несколько топовых нападающих! Обамеянг и Ляказетт....Мощно, что сказать. Поздравляю руководство канониров с этим мегаприобретением!
Квадратный Мяч
Квадратный Мяч
вчера в 16:44
Канониры респект. Теперь можно честно сказать, что клуб сделал всё возможное, чтобы остановить медленную деградацию. Если и после этого Венгер не даст результат, то тут уже ничего его не спасёт.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
вчера в 16:35
mphuZ:
На самом деле, это ПРОСТО ОФИГЕТЬ! Про него ходили слухи, что перейдёт в Реал или Барселону, а тут БАЦ - в Арсенал! Как так?))) Арсенал просто взорвал это зимнее ТО. Теперь осталось наладить игру, Ляказетта нужно как-то приводить в чувство, а то он чувствует себя инородным телом, стоя в штрафной в окружении 10 соперников.. такая же проблема может возникнуть и у Обамеянга :((
Я жду лета, если честно.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил mphuZ
вчера в 16:31
mphuZ:
На самом деле, это ПРОСТО ОФИГЕТЬ! Про него ходили слухи, что перейдёт в Реал или Барселону, а тут БАЦ - в Арсенал! Как так?))) Арсенал просто взорвал это зимнее ТО. Теперь осталось наладить игру, Ляказетта нужно как-то приводить в чувство, а то он чувствует себя инородным телом, стоя в штрафной в окружении 10 соперников.. такая же проблема может возникнуть и у Обамеянга :((
"а то он чувствует себя инородным телом, стоя в штрафной в окружении 10 соперников." - он и когда мяч надо обработать, инородным телом себя чувствует, сколько уже раз подряд он острые передачи не мог принять?) Да и передачи - не его, во вчерашнем матче два раза пытался острые передачи в штрафную дать и обе в оффсайд.

А приводить в чувство надо Венгера, если он будет в каждом матче пороть то, что во вчерашнем, я просто перестану смотреть футбол, я вчера как только увидел, что он Эль-Ненни меняет, сразу написал, что будет п...ц..
Red_team
Red_team
вчера в 16:14
Очень мощное усиление для Арса, теперь по сути потеря Санчеса может и не сказаться, если конечно Обама не станет дурака валять, а возьмется за дело на своем уровне
mphuZ
mphuZ
вчера в 16:11
На самом деле, это ПРОСТО ОФИГЕТЬ!

Про него ходили слухи, что перейдёт в Реал или Барселону, а тут БАЦ - в Арсенал! Как так?)))

Арсенал просто взорвал это зимнее ТО. Теперь осталось наладить игру, Ляказетта нужно как-то приводить в чувство, а то он чувствует себя инородным телом, стоя в штрафной в окружении 10 соперников.. такая же проблема может возникнуть и у Обамеянга :((
FILL31185
FILL31185
вчера в 16:07
Хороший трансфер!!
nnb199O
nnb199O
вчера в 16:04
Мешки аут ))
nnb199O
nnb199O
вчера в 16:03
Теперь тренера Арсена надо поменять и все пучком...
nnb199O
nnb199O
вчера в 16:02
Наконец то, вот это можно назвать топ трансфером....
neomessi
neomessi
вчера в 15:59
Не плохая атака у канониров )
Удачи Арсену и его игрокам.
Galaxy real way
Galaxy real way
вчера в 15:59
Хороший трансфер для пушкарей.
cannongun
cannongun
вчера в 15:58
ну-с, поглядим на эту борзую обезьянку у пушкарей
надеюсь Сеню теперь продлят года на 3 гыгы
memphis
memphis
вчера в 15:48
Вот это норм
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 15:45
Ну а по факту - английская пресса его раздавит . Обама любит кайфовать и торчать по клубам , и от папарацци лондонских ему не уйти ))) вопрос времени
blackhard
blackhard
вчера в 15:42
Почему Челси рассматривает только бревна??! Неужели нельзя было перехватить его у пушкрей?? Конте накупил деревьев каких-то, нет нормального напа взять бы...
Заратустра
Заратустра
вчера в 15:42
Боруссия всех своих звёзд продаёт, у них щас должно быть денег дохрена. Они сами-то усиливаться собираются?
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответил Bekelman55
вчера в 15:42
Bekelman55:
да Джака и Ненни справятся. Уилшер вроде же еще опорника сыграть в состоянии ? Надеюсь что подписать успеют еще кого-нибудь
Это хороший план. Но у Венгера играют любимчики и деньги) То есть в первую очередь играют те, за кого "Арсенал" дорого заплатил, независимо от их текущих кондиций, и его любимчики. Эль-Ненни ни туда ни туда не попадает, поэтому он сядет на лавку.

Вчерашний матч это доказал, когда он заменил Эль-Ненни, хотя тот был один из лучших, причем играл на ключевой позиции.
Виталик ManUtd Rus
Виталик ManUtd Rus
вчера в 15:41
Осталось купить Эванса , и можно биться за 6 место в АПЛ !
Элдор Тухтабоев
Элдор Тухтабоев ответил Bekelman55
вчера в 15:40
Bekelman55:
да Джака и Ненни справятся. Уилшер вроде же еще опорника сыграть в состоянии ? Надеюсь что подписать успеют еще кого-нибудь
Албанский цыган полное дно ему только за сборную России выступать там он может пешком вечность ходить на фоне этих инвалидов он будет супер скоростным и отрабатывающим в опорной))))
дурман
дурман
вчера в 15:35
Шило на мыло
Заратустра
Заратустра
вчера в 15:34
Вот это уже серьёзное приобретение. Не то, что мёртвый армян.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:32
"Боруссия" хорошо заработала на проблемном игроке.
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