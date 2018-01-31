Вернблум - Мусе: «Готов передать роль бомбардира тебе»

Игроки ЦСКА поприветствовали Ахмеда Мусу, который возвращается в состав «армейцев» до конца сезона. Так, полузащитник Понтус Вернблум заявил, что готов отдать Мусе лавры главного снайпера команды.

«Мы рады твоему возвращению, поскорее приезжай на наш сбор в Испанию. Нам нужна твоя помощь во второй части сезона. У нас были небольшие проблемы с забитыми мячами до того момента, как я стал нападающим. Но теперь я готов передать роль бомбардира тебе».

Также к Мусе обратились Игорь Акинфеев, Аарон Оланаре, Кирилл Набабкин и Георги Миланов.