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Вернблум - Мусе: «Готов передать роль бомбардира тебе»

вчера, 16:02

Игроки ЦСКА поприветствовали Ахмеда Мусу, который возвращается в состав «армейцев» до конца сезона. Так, полузащитник Понтус Вернблум заявил, что готов отдать Мусе лавры главного снайпера команды.

«Мы рады твоему возвращению, поскорее приезжай на наш сбор в Испанию. Нам нужна твоя помощь во второй части сезона. У нас были небольшие проблемы с забитыми мячами до того момента, как я стал нападающим. Но теперь я готов передать роль бомбардира тебе».

Также к Мусе обратились Игорь Акинфеев, Аарон Оланаре, Кирилл Набабкин и Георги Миланов.

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Все комментарии
Ваня лучший
Ваня лучший ответил spartach n1
вчера в 20:39
spartach n1:
Бедность не порок,это не обсуждается,моей мишенью,как я сказал,было дарование гинера и чрезмерная радость от прихода Мусы. Да соглашусь вы невероятно долго продержались на старом багаже. Насчёт пауков и банок,пока не вижу повода,кстати ваша банка всегда плотно закрыта и что внутри происходит не ведомо. А что если в команде все из одного села разногласий быть не может ?)
Ситуация пауков в банке была в Зените, Рубине и Анжи. К чему приводит перебор легионеров известно давно. Я не злорадствую, поверь, но меня удивляет позиция Федуна, которых еще год-два назад выступал хза ужесточение лимита, а теперь набрал аж 15. Может он переобулся?
spartach n1
spartach n1 ответил Ваня лучший
вчера в 19:06
Ваня лучший:
Я так понял, что если у тебя Лексус, или на худой конец Крузак, а у твоего приятеля денег хватает только на Жигули, то ты его осуждаешь и презираешь? С деньгами в РФПЛ проблемы не только у ЦСКА, но из всех безденежных только ЦСКА остается на плаву. А насчет 15 легов Спартака, что ж ты не ответил, тема ведь интересная. Ситуацию пауки в банке еще никто не отменял.
Бедность не порок,это не обсуждается,моей мишенью,как я сказал,было дарование гинера и чрезмерная радость от прихода Мусы.
Да соглашусь вы невероятно долго продержались на старом багаже.
Насчёт пауков и банок,пока не вижу повода,кстати ваша банка всегда плотно закрыта и что внутри происходит не ведомо.
А что если в команде все из одного села разногласий быть не может ?)
Великолепный
Великолепный
вчера в 18:38
Понтус красавец! С юмором все в порядке!))
Kerri
Kerri
вчера в 18:38
Мусе удачи!
Ваня лучший
Ваня лучший ответил spartach n1
вчера в 18:34
spartach n1:
Сходу попытаться задеть оппонента,это твой уровень ? Смысл комента не в зулусах,а в трансферной импотенции Женьки которого вы за гениального манагер почитаете,денег нет и талант улетучился,этом же причина отсутствия у вас легионеров,по неволе приходится на своих ноунеймов опираться )
Я так понял, что если у тебя Лексус, или на худой конец Крузак, а у твоего приятеля денег хватает только на Жигули, то ты его осуждаешь и презираешь? С деньгами в РФПЛ проблемы не только у ЦСКА, но из всех безденежных только ЦСКА остается на плаву. А насчет 15 легов Спартака, что ж ты не ответил, тема ведь интересная. Ситуацию пауки в банке еще никто не отменял.
spartach n1
spartach n1 ответил Ваня лучший
вчера в 17:57
Ваня лучший:
Я правильно понял, любезный, что твоего интеллекта хватает только на помои? Футбольную сторону ты обсуждать не можешь? Тогда я тебе подкину серьезную тему для размышления ( если есть чем размышлять). В Спартаке сейчас 14 легионеров, на подходе 15-й. Тебе это нравится?
Сходу попытаться задеть оппонента,это твой уровень ?
Смысл комента не в зулусах,а в трансферной импотенции Женьки которого вы за гениального манагер почитаете,денег нет и талант улетучился,этом же причина отсутствия у вас легионеров,по неволе приходится на своих ноунеймов опираться )
Сергеевич вернулся 1
Сергеевич вернулся 1
вчера в 17:55
Вернблум-Мусе:" Готов передать роль верблюда тебе".
Ваня лучший
Ваня лучший ответил spartach n1
вчера в 17:49
spartach n1:
Как же уныло смотрится радость конницы возлагающую все надежды на зулуса который год лавку шлифовал,хотя они и сухарю в раме радуются !)) Ох чудныя !
    Jum13
    Jum13 ответил Полевой Командир
    вчера в 17:25
    Полевой Командир:
    с каких пор Промес играет за цСКА?
    Ну ты же пишешь - верблюд. Эта "двугорбая" игрушка Глушакова в Спартаке играет, аж 4 гола забила
    spartach n1
    spartach n1
    вчера в 17:22
    Как же уныло смотрится радость конницы возлагающую все надежды на зулуса который год лавку шлифовал,хотя они и сухарю в раме радуются !))
    Ох чудныя !
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    вчера в 17:15
    У ЦСКА свой отличный юмор! Это вам не шиколадки, учитесь.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 17:03
    Надеются как на бога!
    denmig
    denmig
    вчера в 16:55
    а из вернблюда бомбардирчик-то х..новый! как и одноименный сайтик!
    cska plus
    cska plus ответил FILL31185
    вчера в 16:52
    FILL31185:
    Бомбардир! БУ-ГА-ГА-ГА))))) Такое только в конюшне творится))) Ну верблюд,ну дал)
    Этот негритёнок вам 6 раз вколачивал, кстати за 2,5 сезона.
    cska plus
    cska plus
    вчера в 16:50
    Понтус красава, наш зулусик наверное его как огня боится.
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 16:50
    Многие рады, что Мусеныш возвращается в ЦСКА! Даже болельщики других команд РПЛ. Ну кроме фанатов Спартака, разумеется) Ахмед не раз заставлял огорчиться болельщиков красно-белых:(
    Полевой Командир
    Полевой Командир ответил Jum13
    вчера в 16:40
    Jum13:
    Ну вон пост ниже - 4 мяча. А чего вы Промеса верблюдом зовете? Губошлепу Глушаков меж двух "горбов" влепил? )))
    с каких пор Промес играет за цСКА?
    Полевой Командир
    Полевой Командир ответил Jum13
    вчера в 16:39
    Jum13:
    Ну вон пост ниже - 4 мяча. А чего вы Промеса верблюдом зовете? Губошлепу Глушаков меж двух "горбов" влепил? )))
    читай внимательнее....
    Jum13
    Jum13 ответил Полевой Командир
    вчера в 16:34
    Полевой Командир:
    А что, Верблюд Бомбардир?
    Ну вон пост ниже - 4 мяча. А чего вы Промеса верблюдом зовете? Губошлепу Глушаков меж двух "горбов" влепил? )))
    Jum13
    Jum13
    вчера в 16:33
    И это правильно!
    Суеверный
    Суеверный
    вчера в 16:32
    Шутливое и раскрепощенное настроение в команде сулит нам успех во всех начинаниях. Пусть так и будет. А суетливые и потные людишки с трясущимися коленками будут как обычно только плакать. Мусик, заряжает, Понтус поднесет снаряд, выстрелим залпом.... А кто там был в воротах? Надо посмотреть в заявке. Ни ворот, ни голкипера. И это еще Сергей Игнашевич не подключился... Ну и жахнули... Ставьте все новое.
    SHMEL
    SHMEL
    вчера в 16:30
    Радует отличная обстановка в команде,всё по доброму,с юмором.
    FILL31185
    FILL31185 ответил Полевой Командир
    вчера в 16:25
    Полевой Командир:
    А что, Верблюд Бомбардир?
    Клоун он)))
    Полевой Командир
    Полевой Командир ответил cska.78
    вчера в 16:19
    cska.78:
    С Понтусом бы еще о продлении контракта договорились!
    Договорятся. Там, вроде, даже не занимали.....
    Полевой Командир
    Полевой Командир
    вчера в 16:18
    А что, Верблюд Бомбардир?
    cska.78
    cska.78 ответил FILL31185
    вчера в 16:13
    FILL31185:
    Бомбардир! БУ-ГА-ГА-ГА))))) Такое только в конюшне творится))) Ну верблюд,ну дал)
    У вас Ребров в бомбардирах ходит :)
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
    вчера в 16:12
    РЕБРОВ СЕЛИХОВУ: ГОТОВ ПЕРЕДАТЬ РОЛЬ ШТАНГОЛЮБА ТЕБЕ

    ГЫ-ГЫ
    cska.78
    cska.78
    вчера в 16:09
    С Понтусом бы еще о продлении контракта договорились!
    FILL31185
    FILL31185
    вчера в 16:06
    Это равносильно в сборной поставить в нападение игнашевича или 43 вместо смолова!
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    вчера в 16:05
    Только манеры свои не передай Мусе.
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