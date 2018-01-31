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«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»

вчера, 22:43

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о переходе в команду теперь уже экс-полузащитника польского «Леха» Абдула-Азиза Тетте.

27-летний ганец будет выступать за «бело-голубых» под 5-м игровым номером.

Главный тренер команды Дмитрий Хохлов так прокомментировал этот трансфер:

«В новичке нас привлекла страстная манера игры, желание биться в каждом эпизоде, способность не сдаваться до последней секунды матча. Надеюсь, Тетте принесет немало пользы нашей команде».

«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»

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Все комментарии
За адекватность
За адекватность ответил Sem25
вчера в 23:36
Sem25:
На эту позицию в России футболиста просто нет. Сегодня здесь было про цену на Одзоева. Это правда смешно. При этом, опорник - не так уж и сложно в футболе. Но их нет в России. Кто у нас аналог? Тарасов, Денисов, Глушаков... На этом фоне Глушаков - лучший. Таковы реалии. Вернблум, Паредес, Краневитер - иностранцы.
Я имел ввиду,что пусть хоть иностранца, но молодого и с перспективой. Разобравшись с долгами, на мой взгляд для Динамо путь условных Аякса и Порту самый правильный, ведь они же как то находят игроков. Я не сомневаюсь что на просторах той же Африки играет футболист этого амплуа намного моложе и возможно ничуть не хуже, а в перспективе намного лучше Тетте и стоить он будет копейки по нынешним меркам. Но или не умеют скауты российских клубов искать, или не хотят. Всем рулят агенты, Селюки и им подобные.
Sem25
Sem25 ответил За адекватность
вчера в 23:23
За адекватность:
Разгрузка зарплатной ведомости это хорошо, но Вам не кажется, что лучше брать молодых перспективных легионеров, с учетом роста и возможной потом перепродажи, зарабатывая на этом деньги для клуба, как делают в тех же Нидерландах, чем покупать 27-летнего состоявшегося футболиста? Хотя с молодежью у нас никто не хочет возиться.
На эту позицию в России футболиста просто нет. Сегодня здесь было про цену на Одзоева. Это правда смешно. При этом, опорник - не так уж и сложно в футболе. Но их нет в России. Кто у нас аналог? Тарасов, Денисов, Глушаков... На этом фоне Глушаков - лучший. Таковы реалии. Вернблум, Паредес, Краневитер - иностранцы.
Bekelman55
Bekelman55 ответил Vladimir808
вчера в 23:14
Vladimir808:
Вместе с Самба Соу будут выжигать центр поля. Глядя ему в лицо понимаешь, что ещё его дедушка закусывал белыми путешественниками!) Но у нас сейчас трудные времена, нам такие парни нужны. Вперёд, за Динамо, Тетте!!!
Тоже очень надеюсь, что с Соу возьмут центр поля под свой контроль.
Bekelman55
Bekelman55
вчера в 23:13
Надеюсь что составит хороший дуэт с Соу
За адекватность
За адекватность ответил Sem25
вчера в 23:12
Sem25:
Прощаемся с Сапетой и Зотовым, очевидно. Прав был Кобелев, когда говорил о том, что состав придется менять.
Разгрузка зарплатной ведомости это хорошо, но Вам не кажется, что лучше брать молодых перспективных легионеров, с учетом роста и возможной потом перепродажи, зарабатывая на этом деньги для клуба, как делают в тех же Нидерландах, чем покупать 27-летнего состоявшегося футболиста? Хотя с молодежью у нас никто не хочет возиться.
Vladimir808
Vladimir808
вчера в 22:56
Вместе с Самба Соу будут выжигать центр поля.
Глядя ему в лицо понимаешь, что ещё его дедушка закусывал
белыми путешественниками!) Но у нас сейчас трудные времена,
нам такие парни нужны. Вперёд, за Динамо, Тетте!!!
Sem25
Sem25
вчера в 22:51
Прощаемся с Сапетой и Зотовым, очевидно. Прав был Кобелев, когда говорил о том, что состав придется менять.
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