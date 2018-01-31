«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о переходе в команду теперь уже экс-полузащитника польского «Леха» Абдула-Азиза Тетте.
27-летний ганец будет выступать за «бело-голубых» под 5-м игровым номером.
Главный тренер команды Дмитрий Хохлов так прокомментировал этот трансфер:
«В новичке нас привлекла страстная манера игры, желание биться в каждом эпизоде, способность не сдаваться до последней секунды матча. Надеюсь, Тетте принесет немало пользы нашей команде».
Глядя ему в лицо понимаешь, что ещё его дедушка закусывал
белыми путешественниками!) Но у нас сейчас трудные времена,
нам такие парни нужны. Вперёд, за Динамо, Тетте!!!
Глядя ему в лицо понимаешь, что ещё его дедушка закусывал
белыми путешественниками!) Но у нас сейчас трудные времена,
нам такие парни нужны. Вперёд, за Динамо, Тетте!!!