«Динамо» объявило о трансфере ганского хавбека «Леха»

Пресс-служба московского «Динамо» сообщает о переходе в команду теперь уже экс-полузащитника польского «Леха» Абдула-Азиза Тетте.

27-летний ганец будет выступать за «бело-голубых» под 5-м игровым номером.

Главный тренер команды Дмитрий Хохлов так прокомментировал этот трансфер:

«В новичке нас привлекла страстная манера игры, желание биться в каждом эпизоде, способность не сдаваться до последней секунды матча. Надеюсь, Тетте принесет немало пользы нашей команде».