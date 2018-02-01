«Спарта» подпишет хавбека «Краснодара» и Канга

Полузащитник «Краснодара» Михайло Ристич вскоре должен стать игроком пражской «Спарты». 22-летний хавбек сборной Сербии уже прошёл медобследование для чешского клуба.
Также «Спарта» близка к подписанию бывшего игрока «Ростова» Гуелора Канга, выступающего за «Црвену Звезду», и которым также интересовался «Монпелье». Официально о трансферах должно быть объявлено в ближайшее время.
ℹ️ Mihailo Ristić a Guélor Kanga jsou v Praze a jedná se o jejich angažmá v letenském klubu. Srbský obránce či záložník Ristić má za sebou již zdravotní prohlídku i testy v Laboratoři sportovní motoriky na FTVS UK. pic.twitter.com/eoRy7w8Mkp— AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 31 января 2018 г.