Новичок «Динамо»: «Где потерял зуб? Я такой родился. Это Африка, брат»

Новобранец «Динамо» Абдула-Азиз Тетте, перебравшийся в московский клуб из польского «Леха», рассказал, почему он решился на этот переход, а также охарактеризовал себя как футболиста:
«Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком „Леха“, ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. „Динамо“ предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.
С Дмитрием Хохловым (главным тренером „Динамо“) мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански. Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим „Динамо“. Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.
Я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100%. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился „Динамо“, раз я здесь.
Где потерял зуб (у игрока не хватает переднего зуба)? Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат».
Видишь, двое сидят на ветвях -
Один как буйвол, другой как жираф.
Бери любого, и тебе будет в кайф.
Это - Африка, это - Африка!
Смотри, как много негров, это - Африка! © Крематорий.
Видишь, двое сидят на ветвях -
Один как буйвол, другой как жираф.
Бери любого, и тебе будет в кайф.
Это - Африка, это - Африка!
Смотри, как много негров, это - Африка! © Крематорий.
https://www.soccer.ru/player/689827.shtml
НА СПАРТАЧА СИЛЬНО ПОХОЖ !
ГЫ-ГЫ
https://www.soccer.ru/player/689827.shtml
НА СПАРТАЧА СИЛЬНО ПОХОЖ !
ГЫ-ГЫ
Считать научился или пустозвон?
Считать научился или пустозвон?
Цитирую:
"- Ещё один наш новичок из Польши, Фёдор Черных, рассказал мне, что в одном из матчей ваших команд Теттех едва не оторвал ему ногу…
- (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Фёдор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Фёдор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Фёдора. Думаю, мы вспомним этот момент."
https://www.youtube.com/watch?v=iwP4GIkm_00
Цитирую:
"- Ещё один наш новичок из Польши, Фёдор Черных, рассказал мне, что в одном из матчей ваших команд Теттех едва не оторвал ему ногу…
- (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Фёдор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Фёдор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Фёдора. Думаю, мы вспомним этот момент."
Надеюсь играть будет добротно )))
Надеюсь играть будет добротно )))