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Новичок «Динамо»: «Где потерял зуб? Я такой родился. Это Африка, брат»

сегодня, 09:01

Новобранец «Динамо» Абдула-Азиз Тетте, перебравшийся в московский клуб из польского «Леха», рассказал, почему он решился на этот переход, а также охарактеризовал себя как футболиста:

«Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком „Леха“, ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. „Динамо“ предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.

С Дмитрием Хохловым (главным тренером „Динамо“) мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански. Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим „Динамо“. Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.  

Я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100%. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился „Динамо“, раз я здесь.

Где потерял зуб (у игрока не хватает переднего зуба)? Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат». 

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 11:10
Ну, что ты, милая, ворочаешь прах?
Видишь, двое сидят на ветвях -
Один как буйвол, другой как жираф.
Бери любого, и тебе будет в кайф.

Это - Африка, это - Африка!

Смотри, как много негров, это - Африка! © Крематорий.
AmG1991
AmG1991 ответил Don trambon
сегодня в 10:42
Don trambon:
про развивайся мне говорит спартач? смешно. в данном случае деградировать буду лазая по тем сайтам что и вы, да и боюсь ещё чего хуже произойдёт.
    Don trambon
    Don trambon ответил AmG1991
    сегодня в 10:39
    AmG1991:
    А ты поисковиком не умеешь пользоваться,да?развивайся
      Сергеевич вернулся 1
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 10:37
      Один зуб-это хе*ня, гораздо хуже, если их в обще нет. Это Россия детка. Так и передайте ему..)
      AmG1991
      AmG1991 ответил Don trambon
      сегодня в 10:35
      Don trambon:
      Перечисли мне всех темнокожих или ладно пусть африканцев в ЦСКА и спаме. Считать научился или пустозвон?
      А ты поисковиком не умеешь пользоваться,да?развивайся
      шацк
      шацк
      сегодня в 10:23
      Веселый парень, надеюсь пригодится в Динамо.
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
      сегодня в 10:16
      ГЛЯНУЛ ЕГО ФОТКУ:

      https://www.soccer.ru/player/689827.shtml

      НА СПАРТАЧА СИЛЬНО ПОХОЖ !

      ГЫ-ГЫ
      Don trambon
      Don trambon ответил AmG1991
      сегодня в 10:13
      AmG1991:
      В ЦСКА тоже Африка,но зубы там как у лошадей)
        Борисыч1
        Борисыч1
        сегодня в 10:00
        Берегите ноги! Чёрный Абдула их отрывает )))
        Цитирую:
        "- Ещё один наш новичок из Польши, Фёдор Черных, рассказал мне, что в одном из матчей ваших команд Теттех едва не оторвал ему ногу…
        - (смеется) Хорошо помню этот эпизод. Кажется, тот матч мы проиграли что-то вроде 0:2. Фёдор бежал по флангу с мячом, я бросился наперерез, думал успею остановить его. Прыгнул в подкат двумя ногами, одной достал мяч, но Фёдор подпрыгнул и для того, чтобы защититься я был вынужден поднять ногу. В противном случае он приземлился бы мне на ступню. Получилось грубовато, да… Я получил тогда красную и это было по заслугам. Что же, надеюсь вскоре увидеть Фёдора. Думаю, мы вспомним этот момент."
        navigators
        navigators
        сегодня в 09:40
        Здесь и голову можно потерять. Это Россия, брат!)))
        AmG1991
        AmG1991
        сегодня в 09:25
        В ЦСКА тоже Африка,но зубы там как у лошадей)
        Майкл59ru
        Майкл59ru
        сегодня в 09:19
        Посмотрим что он скажет после первых же игр на полях Амкара,Ска или Арсенала тульского. Там у него количество потерянных зубов увеличится втрое )
        Суеверный
        Суеверный
        сегодня в 09:15
        Да ладно, Африка. Прямо колись - на Bluetooth променял. Так вот.
        Selim Yavuz
        Selim Yavuz
        сегодня в 09:10
        Это "Чёрный контенент",не ходите туда,дети
        cska plus
        cska plus
        сегодня в 09:09
        А федун всем своим неграм наоборот вставил зубы.
        Bekelman55
        Bekelman55
        сегодня в 09:06
        А парень то еще и добряк ))))
        Надеюсь играть будет добротно )))
        drug01
        drug01
        сегодня в 09:05
        Главное ноги на месте
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