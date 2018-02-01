Новичок «Динамо»: «Где потерял зуб? Я такой родился. Это Африка, брат»

Новобранец «Динамо» Абдула-Азиз Тетте, перебравшийся в московский клуб из польского «Леха», рассказал, почему он решился на этот переход, а также охарактеризовал себя как футболиста:

«Прежде всего, хочу сказать, что для меня решиться на переход было непросто. Я был игроком „Леха“, ведущего клуба Польши, и был счастлив в этом клубе. Но я люблю вызовы, неоднократно в своей жизни и карьере проходил через них. „Динамо“ предложило именно вызов. Посовещавшись с семьей и друзьями, я решил принять этот вызов.

С Дмитрием Хохловым (главным тренером „Динамо“) мы поговорили, общение было недолгим, но продуктивным. Кстати, тогда выяснилось, что мы оба говорим по-испански. Хорошо пообщались, он убеждал меня, что такой парень как я необходим „Динамо“. Это тоже сыграло свою роль в том, что я здесь.

Я ненавижу проигрывать. И на поле выхожу не только для того, чтобы выиграть матч. Я выхожу защищать цвета клуба, биться за них. Для меня это не пустой звук. И я стараюсь полностью отдаваться игре, делать свою работу на 100%. Возможно, кто-то называет такой стиль игры агрессивным. Окей, значит, я играю агрессивно. Но это мой стиль игры. И он понравился „Динамо“, раз я здесь.

Где потерял зуб (у игрока не хватает переднего зуба)? Да нигде. Я такой родился. Это Африка, брат».