Икарди пропустит матч с «Кротоне»

Сегодня подтвердилась информация, что нападающий «Интера» Мауро Икарди получил травму на тренировке.



Медицинские тесты показали, что 24-летний футболист получил повреждение приводящих мышц в правом бедре. Состояние форварда будет оцениваться в ближайшие дни. Данная информация практически полностью исключает его появление в матче 23-го тура Серии А против «Кротоне».