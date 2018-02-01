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Задолженность «Севастополя» перед сотрудниками составляет 5 млн рублей

вчера, 16:09

Начальник Главного управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко заявил, что задолженность перед сотрудниками футбольного клуба «Севастополь» составляет порядка 5 млн рублей.

«Принято решение о расчете оставшейся задолженности по зарплате клуба. В прошлом году мы системно подошли к этому вопросу, задолженность по зарплате была рассчитана и погашена до 30 ноября 2017 года. Сейчас задолженность по зарплате не растет, но за время преобразования накоплено примерно 5 млн рублей».

Ранее сообщалось, что правительство Севастополя организует финансирование местного футбольного клуба.

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
вчера в 23:42
Севастополь сами виноваты не чего было с Рашой свезыватся Путин им наобещал золотые горы а щас погрязли в долгах и говорит держитесь но денег нет. Все нормалные люди хотят свалить отсюда а они присоединились видать конкретно им мозги промыли. Чечня бы с радостю отделилась но нас не отпускают.
Owl Fake
Owl Fake
вчера в 21:02
путин, памаги!!
VIPded
VIPded ответил Fuad Samedzadeh
вчера в 20:59
Fuad Samedzadeh:
Крым же ваш,вот и получайте...а как на референдуме пи...ли все будет супер в Составе России
А у нас в Крыму со всем, к чему 404 не дотягивается, всё супер! И с футболом было бы всё супер, если бы 404 не разнылась перед УЕФА/ФИФА по поводу нашего участия в РФС!
Ничего, мы и остальные вопросы наладим, время только нужно, и его у нас, в отличие 404, хватает.
GooSe25
GooSe25
вчера в 20:49
Зато Крым наш!) ну, на самом деле сами чинуши фифа не дают развиваться футболу. Всё обложили санкциями. Сами на себе крымские клубы не заработают. Звоните Володе , он бабок даст!)
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 18:50
Про...ли славный клуб
mat73
mat73
вчера в 18:34
Погребняк в московском Динамо сидя на диване в неделю больше "зарабатывает". Надо ему подсказать, пусть поделиться! Честь и хвала ему будет!
Bekelman55
Bekelman55 ответил Fuad Samedzadeh
вчера в 18:15
Fuad Samedzadeh:
По крайней мере Украинские футболисты востребованы в Европе,и их подписывают.А тут как передачи на первом канале,Смолов перешел туда сюда отказался,и тд,а никакого выхлопа.Один Габулов перешел в свои 34
почему ток Габулов? Вон. Петров в Португалию отправился ))
Да ладно тебе. зачем эти сравнения ненужные ?
vastudio
vastudio
вчера в 18:12
Это цена заусеницы на мизинце левой ноги Неймара)))
Кlassе
Кlassе
вчера в 18:10
зато крем нащ! покпокпок! а дальше хоть камни с неба!
kastites
kastites ответил Fuad Samedzadeh
вчера в 17:34
Fuad Samedzadeh:
Крым же ваш,вот и получайте...а как на референдуме пи...ли все будет супер в Составе России
Бандерлог свалил от сюда
kastites
kastites
вчера в 17:32
Лукоил должен оплатить
Shineheart
Shineheart ответил Fuad Samedzadeh
вчера в 17:19
Fuad Samedzadeh:
По крайней мере Украинские футболисты востребованы в Европе,и их подписывают.А тут как передачи на первом канале,Смолов перешел туда сюда отказался,и тд,а никакого выхлопа.Один Габулов перешел в свои 34
Кто востребован-то?) Лавка для Зинченко востребована))
2,5 футболиста на слуху. И то потому что на Украине столько не платят, и нормального чемпионата там уже нет. Раньше было соревнование двух команд, как в Шотландии, а теперь только одна осталась.
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh ответил vitechechek
вчера в 17:08
vitechechek:
Ну и так все супер, а это мелочи которые переживем. А в украине как посмотрю футбол развивается семимильными шагами.
По крайней мере Украинские футболисты востребованы в Европе,и их подписывают.А тут как передачи на первом канале,Смолов перешел туда сюда отказался,и тд,а никакого выхлопа.Один Габулов перешел в свои 34
vitechechek
vitechechek ответил Fuad Samedzadeh
вчера в 16:56
Fuad Samedzadeh:
Крым же ваш,вот и получайте...а как на референдуме пи...ли все будет супер в Составе России
Ну и так все супер, а это мелочи которые переживем. А в украине как посмотрю футбол развивается семимильными шагами.
Fuad Samedzadeh
Fuad Samedzadeh
вчера в 16:46
Крым же ваш,вот и получайте...а как на референдуме пи...ли все будет супер в Составе России
ДСА
ДСА
вчера в 16:41
Для любительского футбола - это большие деньги.
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