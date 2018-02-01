Задолженность «Севастополя» перед сотрудниками составляет 5 млн рублей

Начальник Главного управления по делам молодежи и спорта Севастополя Сергей Резниченко заявил, что задолженность перед сотрудниками футбольного клуба «Севастополь» составляет порядка 5 млн рублей.



«Принято решение о расчете оставшейся задолженности по зарплате клуба. В прошлом году мы системно подошли к этому вопросу, задолженность по зарплате была рассчитана и погашена до 30 ноября 2017 года. Сейчас задолженность по зарплате не растет, но за время преобразования накоплено примерно 5 млн рублей».



Ранее сообщалось, что правительство Севастополя организует финансирование местного футбольного клуба.